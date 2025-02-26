Как приготовить блины на молоке: пять рецептов, которые вы запросто повторите

Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RU











Всё ближе становится тот день, когда в каждом доме на столе будут блины. А для того чтобы они радовали и гостей, и хозяев своим видом и вкусом, неплохо было бы научиться их готовить. У вас еще есть время потренироваться, а мы пока расскажем, как приготовить блины на молоке: тонкие, эластичные, в дырочку — самые разные.

Тонкие блины на молоке

Главный недостаток таких блинов — в том, что незаметно можно съесть целую гору. В остальном — сплошные плюсы. Эти блины могут быть настолько тонкими, что сквозь них будет видно соседа по столу. Несмотря на это, они могут выдержать любую начинку. Если не добавлять ее слишком много. Главное, помните простое правило: чем более жидким будет тесто, тем тоньше получатся блины.

Запомнили? Теперь ингредиенты записывайте:

пшеничная мука — 400 г;

сахар — 2 ст. л.;

яйца — 5 шт.;

молоко — 1 л;

растительное масло — 2 ст. л.;

соль — на кончике ножа.

Первым делом начните взбивать яйца с сахаром, постепенно добавляя муку и соль. Чередуйте их с молоком, пока тесто не превратится в однородную массу. Как только превратилось — оставьте его в покое на 20 минут. После чего разогревайте сковороду (ее нужно как следует прокалить), добавьте в тесто растительное масло и приступайте к готовке. Увидели, что блинчик зарумянился до хрустящих краев, значит он готов.

Если часть молока добавить в тесто немного горячим, получатся ажурные блинчики в дырочку.

Эластичные (и всё еще тонкие) блины на молоке

Берите сковородку с толстым дном, чтобы блины на ней равномерно пропеклись, а как найдете, посмотрите, чтобы все ингредиенты для эластичных блинчиков были под рукой:

пшеничная мука — 145 г;

молоко — 250 мл;

вода — 250 мл;

яйца — 2 шт.;

растительное масло — 30 мл;

топленое масло — 30 г;

соль — 1 ч. л.

Сначала разбейте яйца, добавьте в них соль и начинайте взбивать миксером, пока не появится пена. Как только она появилась, добавьте горячую воду, холодное молоко и просеянную муку и снова как следует перемешайте всё миксером. Как только тесто превратится в однородную массу, уберите его на полчаса в холодильник. Именно в этом и кроется секрет эластичности — от холода клейковина начнет работать и свяжет все компоненты теста.

Когда подойдет время доставать тесто, раскалите сковороду, слегка смажьте ее топленым маслом и наливайте столько теста, сколько вам захочется. Но помните, что мы готовим тонкие блинчики, а не коржи.

Обжаривайте блины одну-две минуты на каждой стороне и выкладывайте на тарелку.

Ржаные блинчики на молоке

Если вам нравятся более кислые блины, попробуйте приготовить их на ржаной муке (молоко, кстати, тоже можно взять кислое). Но те, кто пока не готов к таким кардинальным обновлениям масленичного меню, могут смешать ее с пшеничной мукой в пропорции один к одному.

Записывайте ингредиенты:

ржаная мука — 100 г;

пшеничная мука — 100 г;

сахар — 1 ст. л.;

яйца — 3 шт.;

соль — 0,5 ч. л.;

молоко — 400 мл;

оливковое масло — 1 ст. л.;

сухие дрожжи — 0,5 ч. л.;

растительное масло — 50 мл.

Сначала взбейте в миске яйца с молоком, сахаром, оливковым маслом и солью. Растворите дрожжи в столовой ложке теплой воды, перелейте получившийся раствор в миску, где у вас перемешаны яйца, молоко и другие виновники торжества. Добавьте просеянную пшеничную и ржаную муку и взбивайте всю эту смесь венчиком, пока не появится однородная жидкая масса. А как добьетесь желаемого результата, оставьте тесто на 20 минут.

После этого раскалите сковородку, смажьте ее растительным маслом и начинайте готовить блины, переворачивая их, когда открытая поверхность блина полностью сцепится и загустеет.

Если хотите получить максимально ржаные блины, не добавляйте пшеничную муку. Зато можете добавить ароматные специи. Например, тмин.

Тонкие блины на молочной сыворотке

Готовить такие блины придется несколько дольше. Потому что молоку нужно будет скваситься пару дней, чтобы получилась сыворотка. Но если в вашем магазине у дома продается готовая сыворотка, к чему лишнее ожидание. Лучше записывайте ингредиенты:

пшеничная мука — 500 г;

дрожжи свежие — 20 г;

яйца — 3 шт.;

сыворотка — 1,5 л;

сливочное масло — 50 г;

растительное масло — 50 мл;

сахар — 1 ст. л.;

соль — 1 ст. л.

Растворите дрожжи в стакане теплой воды, добавьте ложку сахара и дайте дрожжам «ожить» в течение 15 минут. После этого смешайте в миске этот раствор с яйцами, мукой, сливочным маслом и солью. Перемешайте миксером, постепенно добавляя сыворотку, пока у вас консистенция теста не будет похожа на жидкую сметану. После этого поставьте тесто в теплое место примерно на час. Но совсем о нём не забывайте — периодически тесто нужно будет помешивать, чтобы оно осело.

Теперь доставайте тесто из теплого укрытия и добавьте в него остатки сыворотки, пока по консистенции оно не будет напоминать свежий кефир с уверенными пузырьками.

Жарьте блины на раскаленной и смазанной растительным маслом сковороде.

Блины на опаре с молоком

Для воплощения этого рецепта в жизнь вам потребуются:

пшеничная мука — 1 кг;

молоко — 5 ст.;

растительное масло — 3 ст. л.;

сахар — 2 ст. л.;

яйца — 2 шт.;

соль — 1,5 ч. л.;

сухие дрожжи — 40 г.

Влейте в тару два стакана теплой воды, разведите в ней дрожжи, всыпьте полкило муки, размешайте до гладкости, накройте и поставьте в теплое место примерно на час — здесь у вас будет готовиться опара. Когда она подойдет, добавьте соль, сахар, яичные желтки (белки не утилизируйте — они нам еще пригодятся) и растопленное масло. Размешайте все ингредиенты и постепенно добавляйте остальную муку, вымешивая тесто до гладкости.

После этого начинайте постепенно добавлять теплое молоко, каждый раз вымешивая тесто. Снова накройте и поставьте тару с тестом в теплое место.

Когда тесто поднимется, размешайте его, чтобы оно осело, и снова уберите в тепло. Дайте подняться и снова опускайте, на этот раз добавив в тесто сбитые в пену яичные белки.

После этого уберите тесто в теплое место в последний раз, а когда оно поднимется, приступайте к готовке.