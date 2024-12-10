Король декабря — мандарин, а какие еще продукты усилят иммунитет? Советы экспертов

Эксперты рассказали, какими овощами и фруктами усилить свой иммунитет Источник: Артем Устюжанин / E1.RU











Специалисты ярославского Роспотребнадзора рассказали, как обогатить свой рацион и усилить иммунитет за счет фруктов и овощей в декабре. Эксперты рекомендуют не исключать овощи и фрукты из питания, а, наоборот, добавить их в повседневное меню. При этом необязательно покупать экзотическую фруктовую корзину.

— Декабрь — прекрасная пора подготовки к праздникам. Это время, когда организм особенно нуждается в витаминах, полезных микро- и макроэлементах. Поэтому зимой рацион должен быть максимально разнообразным, — рассказали 5 декабря в Роспотребнадзоре.

В первую очередь эксперты советуют добавить в пищу цитрусовые, которые богаты витамином C.

— Король декабря — мандарин. Не оставляйте в стороне и другие цитрусовые. Также продолжается сезон гранатов, айвы, киви, ананасов, бананов, авокадо и манго, — обратили внимание в Роспотребнадзоре.

Бюджетные аналоги — яблоки и груши, в них содержатся витамины A, B, C, E. Еще один сезонный «зимний» фрукт — хурма, которая богата бета-каротином и йодом. Фитонциды, помогающие организму усиливать иммунитет и обороняться от вирусов, содержатся в моркови, картофеле и других корнеплодах. Кроме того, эксперты напоминают о классических овощных нарезках.

— Огурцы и помидоры. Первый улучшает усвоение пищи. В небольшом количестве есть витамины (C, B1, B2). В томате имеются каротиноид ликопин, аскорбиновая кислота, витамины группы B, — указали эксперты.

Как фрукты и овощи есть зимой:

цитрусовые, особенно мандарины;

яблоки, груши и хурма;

морковь, картофель и другие корнеплоды;

огурцы и помидоры.