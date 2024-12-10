НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас-3°C

Сейчас в Ярославле
Погода-3°

пасмурно, без осадков

ощущается как -7

3 м/c,

зап.

 764мм 93%
Подробнее
0 Пробки
USD 99,38
EUR 105,10
Почему пропал свет в центре
Кто строит новую Россию
Рецепты на Новый год
Закрыли музей в фабрике
Новый владелец ТЦ
Закрыли аквапарк
Продают недостроенный склад
Новый год в космосе
Меценат купил усадьбу
Когда откроют каток на Советской
Еда Король декабря — мандарин, а какие еще продукты усилят иммунитет? Советы экспертов

Король декабря — мандарин, а какие еще продукты усилят иммунитет? Советы экспертов

Список овощей и фруктов, которые нужно есть зимой

70
Написать комментарий

Эксперты рассказали, какими овощами и фруктами усилить свой иммунитет

Источник:

Специалисты ярославского Роспотребнадзора рассказали, как обогатить свой рацион и усилить иммунитет за счет фруктов и овощей в декабре. Эксперты рекомендуют не исключать овощи и фрукты из питания, а, наоборот, добавить их в повседневное меню. При этом необязательно покупать экзотическую фруктовую корзину.

— Декабрь — прекрасная пора подготовки к праздникам. Это время, когда организм особенно нуждается в витаминах, полезных микро- и макроэлементах. Поэтому зимой рацион должен быть максимально разнообразным, — рассказали 5 декабря в Роспотребнадзоре.

В первую очередь эксперты советуют добавить в пищу цитрусовые, которые богаты витамином C.

— Король декабря — мандарин. Не оставляйте в стороне и другие цитрусовые. Также продолжается сезон гранатов, айвы, киви, ананасов, бананов, авокадо и манго, — обратили внимание в Роспотребнадзоре.

Бюджетные аналоги — яблоки и груши, в них содержатся витамины A, B, C, E. Еще один сезонный «зимний» фрукт — хурма, которая богата бета-каротином и йодом. Фитонциды, помогающие организму усиливать иммунитет и обороняться от вирусов, содержатся в моркови, картофеле и других корнеплодах. Кроме того, эксперты напоминают о классических овощных нарезках.

— Огурцы и помидоры. Первый улучшает усвоение пищи. В небольшом количестве есть витамины (C, B1, B2). В томате имеются каротиноид ликопин, аскорбиновая кислота, витамины группы B, — указали эксперты.

Как фрукты и овощи есть зимой:

  • цитрусовые, особенно мандарины;

  • яблоки, груши и хурма;

  • морковь, картофель и другие корнеплоды;

  • огурцы и помидоры.

Ранее мы также публиковали подборку продуктов, которые вернут энергию.

ПО ТЕМЕ
Питание Овощи Фрукты Роспотребнадзор Иммунитет
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
ТОП 5
Мнение
«Дурят с первого же шага». Россиянка рассказала о своей поездке в Египет
Анонимное мнение
Мнение
Россияне съездили в страну гор и вина — Армению — и почувствовали себя дома: плюсы и минусы отдыха
Анонимное мнение
Мнение
Российский ретейл на грани? Эксперт рынка труда — о том, как кадровый кризис угрожает отрасли розничной торговли
Анонимное мнение
Мнение
В атаке Федорищев! Зачем губернатор Самарской области показал всему российскому футболу «желтую карточку»
Анонимное мнение
Мнение
Стильные люди и толпы бездомных. Блогер провела неделю во Франции и Испании — что ее поразило
Анонимное мнение
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление