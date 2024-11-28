За энергией — в холодильник: диетолог назвала продукты, которые помогут вернуть силы

Диетолог назвала продукты, которые полезны при низком гемоглобине Источник: предоставлено Татьяной Селезневой, Максим Бутусов / E1.RU











По данным Всемирной организации здравоохранения, около 30% женщин от 15 до 49 лет страдают анемией, то есть имеют пониженный гемоглобин. Ярославский диетолог Татьяна Селезнева рассказала, какие продукты помогут привести этот показатель в норму.

— Кто хоть один раз в своей жизни сталкивался с анемией, знает, какое это неприятное состояние: сил нет, настроения нет, всё валится из рук, хочется полежать, иммунитет никакой, волосы сыплются, кожа сухая. Конечно, надо разбираться с причиной анемии. Это могут быть заболевания желудочно-кишечного тракта, сахарный диабет, дефицит питания, потеря крови, гинекологические заболевания у женщин. Врачи помогут установить причину анемии и назначат лечение. Но в любом случае для повышения уровня гемоглобина очень важна коррекция питания, — пояснила диетолог.

Она порекомендовала ежегодно проходить бесплатную диспансеризацию и профосмотр, так как вовремя выявленная проблема анемии — залог успешного лечения.

Гемоглобин — это белок, который содержится в эритроцитах (красных кровяных тельцах) и отвечает за перенос кислорода к нашим клеткам. Кислород нужен для образования энергии в клетках. Если мало кислорода, то клетка «задыхается», не хватает энергии, симптомы анемии портят жизнь.

Татьяна Селезнева перечислила топ продуктов для вспомогательного лечения железодефицитной анемии.

Печень

Печень подойдет любая — куриная, свиная, говяжья, индейки, трески. В ней высокое содержание белка, железа, меди, калия, фосфора, витаминов Е, К, биотина, группы В.

Мясо

Прежде всего говядина и индейка. Как и печень, эти виды мяса — поставщики полноценного белка и хорошо усваиваемого железа.

Рыба

Этот продукт — отличный источник белка, кальция, фосфора, омеги-3, жирорастворимых витаминов.

Рыба поможет при анемии Источник: Александра Мамонтова / 76.RU











Кунжут

Он содержит больше железа, чем печень, но оно хуже усваивается. В кунжуте также много магния, цинка, меди, фосфора, кальция, витаминов С, Е, группы В, которые важны для синтеза гемоглобина.

Орехи

Они богаты белком, полезными жирами и важными минералами.

Сушеные грибы

Это одни из лидеров по содержанию железа.

Крупы

Гречка и овсянка богаты железом, растительным белком, витаминами группы В.

Греча полезна для повышения уровня гемоглобина Источник: Александра Мамонтова / 76.RU











Сухофрукты

Особенно финики, чернослив — настоящий концентрат минералов, в том числе железа, а также витаминов, важных аминокислот и полезных жиров.

Морская капуста

Говорят, что все мы вышли из моря, и морская капуста содержит в себе состав, похожий на нашу кровь.

Фрукты и ягоды

Особенно черника, брусника, смородина, фейхоа, лимон, гранат. Они богаты витамином С, органическими кислотами, которые необходимы для усвоения железа и синтеза энергии в клетках.

Свекла, листовые салаты, зелень (рукола и шпинат особенно)

Они содержат вещества, улучшающие функцию кроветворения, системы пищеварения, в первую очередь печени. Эти продукты поставляют минералы, витамины, помогают усваивать белковую пищу и железо.

Не забывайте включать свеклу в свое меню Источник: Александра Мамонтова / 76.RU











Как часто нужно есть эти продукты:

красное мясо (говядину, свинину), печень включайте в свой рацион два раза в неделю, мясо птицы — ежедневно;

на гарнир к мясу всегда добавляйте свежую зелень;

на перекус прихватите с собой несколько орешков и 2–3 штуки фиников или кураги;

почаще готовьте на завтрак гречку с грибами, а овсянку варите из цельного зерна;

в качестве полезной вкусняшки побалуйте себя кусочком кунжутных козинаков или халвы;

не забывайте съедать пару фруктов в день.