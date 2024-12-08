Лишний холестерин и нагрузка на сердце: врачи назвали самые вредные супы

Квашеную капусту вообще не каждый человек переносит хорошо. Если у вас на нее нежелательных реакций не возникает, то ешьте себе щи сколько влезет. Но тем, у кого проявляются метеоризм, вздутие, болевые ощущения и другие симптомы по части ЖКТ, от щей из квашеной капусты лучше отказаться.

— Квашеная капуста не рекомендована людям с заболеваниями, при которых повышается кислотность пищеварительных соков, например такими, как гастрит или язва, — говорит Ирина Торопыгина.

В то же время людям, у которых противопоказаний нет, квашеная капуста будет даже полезна. Потому что это ферментированный продукт с большим содержанием клетчатки, которая полезна для роста условно патогенной и полезной микрофлоры в кишечнике. В ней также есть витамины группы В, С, фолиевая кислота и микроэлементы.



— Опять же низкая калорийность, профилактика сердечно-сосудистых заболеваний. Но всё зависит от индивидуальной чувствительности и переносимости. Если всё в порядке и хорошо усваивается, то щи — это неплохой продукт, — резюмирует Ирина Торопыгина.