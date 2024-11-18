До 10 тысяч за килограмм: сравниваем цены на икру на рынках и в магазинах Ярославля

Обзор цен на икру Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











До Нового года осталось полтора месяца, ярославцы начинают закупаться деликатесами для застолья. Красная икра — один из главных продуктов, который напрямую ассоциируется с праздником.

В этом году на натуральный деликатес придется раскошелиться — цены достигают 12 тысяч за килограмм. По прогнозам аналитиков, цены на красную икру к Новому году вырастут на 20%.

Мы изучили ярославские прилавки и в этом обзоре расскажем, где можно сэкономить на покупке икры.

Рынки

На рынке обычно ожидаешь, что цены будут ниже магазинных. Но не в этот раз. На Центральном рынке продают свежий улов. Икра уже расфасована по контейнерам объемом в 150 и 250 граммов.

икра кеты (Сахалин): 10 100 рублей за килограмм;

икра горбуши (Камчатка): 9600 рублей за килограмм;

икра горбуши 95/140 граммов: 1040/1480 рублей за банку.

На Угличском рынке цены еще выше:

икра кеты (Камчатка): 12 000 рублей за килограмм;

икра горбуши (Камчатка): 11 000 рублей за килограмм;

икра форели (Камчатка): 6000 рублей за килограмм.

Выбор на рынке небольшой Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











На вопрос «Почему так дорого?», продавцы разводят руками и говорят, что всё дорожает.

— Сейчас рыба и икра с каждым днем всё дороже, — рассказала продавец. — Ежедневно рублей на 15–20 всё растет.

Магазины

В продуктовых можно купить как настоящую икру, так и имитированную. Вторая, кстати, в разы дешевле, но по вкусу и составу сильно отличается от натуральной.

В «Магните» есть все виды икры:

имитированная икра: 74–124 рубля за банку;

натуральная икра: от 649 до 979 рублей за 90 граммов;

структурированная икра: 114 рублей за 95 граммов.

В «Пятерочке» цены дешевле не стали:

59–119 рублей за имитированную икру;

749–1109 рублей за натуральную икру;

179 рублей за структурированную.

В «Перекрестке» продают черную икру:

осетровая икра: 3300–3500 рублей за 50 граммов, 5500–5900 рублей за 100 граммов, 10 000 рублей за 125 граммов (в зависимости от производителя);

натуральная красная икра: 700–900 рублей за 95 граммов, 2000–2900 рублей за 200 граммов, 6000 рублей за 500 граммов;

имитированная икра: 119 рублей за банку;

структурированная икра: 239–329 рублей за банку.

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Сайты с объявлениями

Помимо рынка и магазинов, икру можно купить на сайтах с объявлениями. Перед покупкой дают продегустировать, а также продавцы готовы отправить деликатес в любой город. Правда, цены всё так же высокие:

икра кеты: 8000–10 000 рублей за килограмм;

икра горбуши: 7000–9000 рублей за килограмм;

икра форели: 6000–7000 рублей за килограмм.

Выбор продавцов большой Источник: Авито Перед покупкой можно продегустировать икру Источник: Авито