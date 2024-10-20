Полезное не полезно: 5 мифов о здоровом питании, в которые вы верили зря

К обезжиренным продуктам мы особенно часто присматриваемся, если собираемся похудеть или хотя бы планируем не растолстеть. Но вся беда в том, что жир — это один из базовых питательных элементов, необходимых для здоровья и нормальной работы организма. И если сократить его потребление, мы просто быстрее будем становиться голодными. Соответственно, чаще будем перекусывать и тянуть в рот всё что ни попадя. В результате вместо стройной фигуры вы получите переедание и тот самый лишний вес, от которого стремились избавиться на обезжиренных продуктах. Ну, если только вы не относитесь к тем людям, которые съедают рисовый хлебец со стаканом воды раз в четыре часа и всё остальное время у них рот на замок.