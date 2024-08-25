У жителя Ярославской области под яблоней вырос гриб-великан: съедобен ли он

Вот такой гриб нашел рыбинец у себя на даче Источник: Подслушано в Рыбинске / Vk.com











Житель Рыбинска Ярославской области Владислав Цимбаленко нашел гриб-гигант. Причем рос великан не в лесу, а на даче под яблоней. Внешне гриб напоминает шар, ножки у него Владислав не обнаружил. Вес находки составил около 500 граммов. Рядом нашлись два похожих гриба, но поменьше.

— Я пока ничего с ними не делал, отрезал небольшой кусочек, чтобы попробовать. На вкус как обычный сырой гриб, — рассказал порталу 76.RU Владислав.

Он выложил фото находки в группе «Подслушано в Рыбинске». Но точное название великана в комментариях никто не написал.

— Это выползень подкустовый, — шутят в паблике.

Видео с необычным грибом Источник: Владислав Цимбаленко

Сам Владислав говорит, что наводил умную камеру на гриб, та определила его как белый трюфель. Этот гриб считается самым распространенным видом трюфелей среди растущих в России. Внешне он напоминает клубни картофеля с гладкой поверхностью, обычно достигает 2–12 сантиметров в размере. Окраска сначала беловатая, затем становится желтовато-бурой. Старые грибы могут иметь красноватые пятна. Гурманы говорят, что у трюфелей присутствует оттенок орехового вкуса, за это его и ценят. Правда, белые трюфели менее популярны, чем черные. Но и они стоят дорого. На специализированном сайте по продаже трюфелей из Италии свежие белые трюфели в зависимости от разновидности оценены от 5 до 40 тысяч за 100 граммов.

Однако ярославский миколог Ольга Лазарева усомнилась, что найденный гриб — именно трюфель. Правда, оговорилась, что по фото точно определить разновидность сложно.

— У белого трюфеля на разрезе должна быть «мраморность», напоминающая мясную. Я ее на фото владельца не увидела, — пояснила специалист.

Так выглядит гигант в разрезе Источник: Владислав Цимбаленко











Она выдвинула версию, что это либо крупная порховка чернеющая, либо краснокнижный головач гигантский.

Порховка чернеющая входит в семейство шампиньоновых. Как правило, она имеет форму шара без ножки. Молодой гриб внутри и снаружи белый, но с возрастом он темнеет. Есть рекомендовано только молодые экземпляры. Правда, стандартным для таких грибов считается размер до 6 сантиметров. А гриб, который нашел Владислав, гораздо больше.

Головач гигантский тоже относится к семейству шампиньоновых. Эти грибы тоже имеют форму шара и могут достигать 50 см в диаметре. Средняя масса одного гриба составляет 1–4 килограмма. Молодой гриб белого цвета. С возрастом он становится желтым или бурым, внешняя оболочка растрескивается на куски неправильной формы и отпадает. Съедобны только молодые грибы.