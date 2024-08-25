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Еда Интересно про еду обзор Врачи рассказали, кому нельзя есть помидоры. А вы есть в этом спиcке?

Врачи рассказали, кому нельзя есть помидоры. А вы есть в этом спиcке?

Пользы в помидорах тоже достаточно, но некоторым от них лучше держаться подальше

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7 комментариев
Помидоры красивые, яркие и местами полезные, но кое-кому их всё же нельзя

Так сложилось, что в еде есть одновременно полезные и вредные качества. В каких-то продуктах больше пользы, другие могут похвастаться богатым списком вредных свойств. Помидоры относятся к тем, отказываться от которых всё-таки не стоит. Но всегда есть люди, которым лучше есть их с осторожностью, а то и вовсе отказаться от помидоров. Разбираемся, что хорошего есть в помидорах и кому от них не поздоровится.

В чем польза помидоров

На 94 процента помидоры состоят из воды. Это полезно для тех, кто хочет похудеть. Также в них есть органические кислоты, пектиновые вещества, витамины A, C, PP, K и другие. А по содержанию магния и железа томаты вообще занимают одно из первых мест среди продуктов. Кроме того, помидоры — богатый источник ликопина. Это природный краситель с антиоксидантными свойствами, и чем краснее помидор, тем больше в нем ликопина.

— Ликопин — это мощный антиоксидант, снижающий в том числе риск раковых и сердечных заболеваний. Больше всего его содержится в кожуре томатов. И чем краснее ягода, тем больше в ней концентрация ликопина, — говорит врач-диетолог Ирина Торопыгина. — Кроме того, помидоры снижают уровень плохого холестерина, повышают эластичность стенок артерий и эффективны в профилактике раковых заболеваний.

Ирина Торопыгина — врач-диетолог, специалист по функциональному интегративному питанию, специалист по ДНК-тестированию.

Чем могут быть полезны помидоры для человека

Также в составе томатов есть полезный для артериального давления и профилактики сердечных заболеваний калий, снижающая кровяное давление хлорогеновая кислота и бета-каротин. Это естественный иммуностимулятор, который повышает иммунный потенциал организма, укрепляет слизистые и защищает организм от заболеваний.

Кому нельзя есть помидоры

Несмотря на все свои достоинства, некоторым людям помидоры могут нанести вред. Как и в большинстве овощей, в них много кислот и достаточно грубая клетчатка, что раздражает слизистую желудка.

— В помидорах есть еще и щавелевая кислота, — говорит диетолог-нутрициолог Инна Зорина. — Из-за этого их лучше не есть на завтрак. Утром у нас в желудке и так повышенная кислотность после ночи, а помидоры ее еще увеличивают, отсюда концентрация соляной кислоты. Получается, что стенки желудка воспаляются.

Инна Зорина — диетолог-нутрициолог, тренер по коррекции веса, специалист по здоровому питанию.

Не стоит есть помидоры и на ночь глядя. Соединение тирамин в них может вызывать выработку норадреналина — нейромедиатора, который стимулирует деятельность мозга. И в таком случае заснуть будет сложно.

Также есть солидный список тех, кому есть помидоры стоит с осторожностью.

— У больных с подагрой помидоры могут вызывать приступы заболевания, — говорит врач-диетолог Ирина Бородина. — При язве желудка и двенадцатиперстной кишки, при гастрите с повышенной кислотностью употреблять томаты нужно с осторожностью, а в период обострения их следует исключить из рациона. Томат провоцирует и без того повышенную кислотность, а из-за грубой клетчатки еще и раздражает слизистую желудка и двенадцатиперстной кишки. Поэтому воспаление этих органов усиливается. Противопоказаны помидоры при заболеваниях желчных путей и желчекаменной болезни, так как томаты обладают ярко выраженным желчегонным эффектом.

Ирина Бородина — врач-диетолог Центра общественного здоровья и медицинской профилактики, кандидат наук, терапевт первой категории.

Кому лучше держаться от помидоров подальше

Тем, кто страдает желчекаменной болезнью, лучше всего согласовать свой рацион с врачом. Не исключено, что он вообще запретит помидоры.

Да и людям без противопоказаний врачи не советуют налегать на помидоры и рекомендуют съедать не больше 300 граммов томатов в сутки.

Кстати, похудеть на помидорах не получится. Они, конечно, низкокалорийные (в среднем 18 ккал на 100 г) и на 95% состоят из воды, но у некоторых людей способны вызвать скачки сахара в крови. Похудеть из-за этого будет проблематично. Кроме того, в помидорах содержится много соли, которая разжигает аппетит.

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Комментарии
7
Гость
4 марта 2023, 12:21
Помидоры люблю и в салатах и маринованные , так что отказаться очень трудно .
Гость
4 марта 2023, 11:36
Русский На хлеб из фуражного(для скота) Зерна не всем хватает! Русским НИЧЕГО нельзя есть- ДЕНЕГ НЕТ!!!! Всё отдали своим врагам и терпим их, ЗАЧЕМ?
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