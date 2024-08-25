Врачи рассказали, кому нельзя есть помидоры. А вы есть в этом спиcке?

Помидоры красивые, яркие и местами полезные, но кое-кому их всё же нельзя Источник: Дарья Селенская / Городские порталы











Так сложилось, что в еде есть одновременно полезные и вредные качества. В каких-то продуктах больше пользы, другие могут похвастаться богатым списком вредных свойств. Помидоры относятся к тем, отказываться от которых всё-таки не стоит. Но всегда есть люди, которым лучше есть их с осторожностью, а то и вовсе отказаться от помидоров. Разбираемся, что хорошего есть в помидорах и кому от них не поздоровится.

В чем польза помидоров

На 94 процента помидоры состоят из воды. Это полезно для тех, кто хочет похудеть. Также в них есть органические кислоты, пектиновые вещества, витамины A, C, PP, K и другие. А по содержанию магния и железа томаты вообще занимают одно из первых мест среди продуктов. Кроме того, помидоры — богатый источник ликопина. Это природный краситель с антиоксидантными свойствами, и чем краснее помидор, тем больше в нем ликопина.



— Ликопин — это мощный антиоксидант, снижающий в том числе риск раковых и сердечных заболеваний. Больше всего его содержится в кожуре томатов. И чем краснее ягода, тем больше в ней концентрация ликопина, — говорит врач-диетолог Ирина Торопыгина. — Кроме того, помидоры снижают уровень плохого холестерина, повышают эластичность стенок артерий и эффективны в профилактике раковых заболеваний.



Ирина Торопыгина — врач-диетолог, специалист по функциональному интегративному питанию, специалист по ДНК-тестированию.



Чем могут быть полезны помидоры для человека Источник: Виталий Калистратов / Городские порталы











Также в составе томатов есть полезный для артериального давления и профилактики сердечных заболеваний калий, снижающая кровяное давление хлорогеновая кислота и бета-каротин. Это естественный иммуностимулятор, который повышает иммунный потенциал организма, укрепляет слизистые и защищает организм от заболеваний.



Кому нельзя есть помидоры

Несмотря на все свои достоинства, некоторым людям помидоры могут нанести вред. Как и в большинстве овощей, в них много кислот и достаточно грубая клетчатка, что раздражает слизистую желудка.



— В помидорах есть еще и щавелевая кислота, — говорит диетолог-нутрициолог Инна Зорина. — Из-за этого их лучше не есть на завтрак. Утром у нас в желудке и так повышенная кислотность после ночи, а помидоры ее еще увеличивают, отсюда концентрация соляной кислоты. Получается, что стенки желудка воспаляются.

Инна Зорина — диетолог-нутрициолог, тренер по коррекции веса, специалист по здоровому питанию.



Не стоит есть помидоры и на ночь глядя. Соединение тирамин в них может вызывать выработку норадреналина — нейромедиатора, который стимулирует деятельность мозга. И в таком случае заснуть будет сложно.



Также есть солидный список тех, кому есть помидоры стоит с осторожностью.



— У больных с подагрой помидоры могут вызывать приступы заболевания, — говорит врач-диетолог Ирина Бородина. — При язве желудка и двенадцатиперстной кишки, при гастрите с повышенной кислотностью употреблять томаты нужно с осторожностью, а в период обострения их следует исключить из рациона. Томат провоцирует и без того повышенную кислотность, а из-за грубой клетчатки еще и раздражает слизистую желудка и двенадцатиперстной кишки. Поэтому воспаление этих органов усиливается. Противопоказаны помидоры при заболеваниях желчных путей и желчекаменной болезни, так как томаты обладают ярко выраженным желчегонным эффектом.



Ирина Бородина — врач-диетолог Центра общественного здоровья и медицинской профилактики, кандидат наук, терапевт первой категории.



Кому лучше держаться от помидоров подальше Источник: Виталий Калистратов / Городские порталы











Тем, кто страдает желчекаменной болезнью, лучше всего согласовать свой рацион с врачом. Не исключено, что он вообще запретит помидоры.



Да и людям без противопоказаний врачи не советуют налегать на помидоры и рекомендуют съедать не больше 300 граммов томатов в сутки.

