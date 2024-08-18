Как приготовить кабачки на сковороде: 5 аппетитных способов расправиться с урожаем

Источник: Дарья Селенская / Городские порталы











С кабачками каждый год одна и та же проблема — их появляется так много, что даже у самых опытных и изощренных кулинаров заканчивается фантазия на тему того, что приготовить из кабачков. Самый простой способ — пожарить на сковороде. Но и в таком привычном подходе, как оказалось, можно найти кое-что необычное. Мы на время зарылись в кулинарные книги и вынесли из них 5 аппетитных способов приготовить кабачки на сковороде.

Новый формат «классики»

Даже привычный и излюбленный всеми вариант пожарить кабачки на сковороде просто кружочками, предварительно обваляв в муке, можно преобразить, слегка изменив способ нарезки. «Ничего не изменится», — скажете вы. А вот и не угадали! Как ни парадоксально, но вкус и сами ощущения от поедания таких кабачков разительно меняются. Это, наверное, как с мясом: если резать поперек волокон — стейк получается мягче и нежнее. Но вернемся к нашим кабачкам.

Чтобы пожарить кабачки так, как мы предлагаем, понадобится чуть больше одного часа. За это время вы успеете приготовить приблизительно три порции кабачков.



Ингредиенты:



кабачки небольшие — 3 шт.;

яйца — 3 шт.;

молоко — 4 ст. л.;

мука — 4–6 ст. л. (с горкой);

масло для жарки;

соль, специи по вкусу.

Из специй к кабачкам хорошо подходят белый, черный, душистый перцы, горчичный порошок, куркума, чеснок.



А теперь непосредственно к делу.

Источник: Полина Авдошина / Городские порталы











Помойте кабачки и, если они крупные и переросшие, немного очистите от кожуры. Совсем ее убирать не стоит — вкус будет не тот. Срезаем «жопки». Нарезаем кабачок вдоль, а не поперек. У старых плодов удаляем семечки. Толщину одной полоски-пластинки делаем до 1 см, больше не надо — может не прожариться нормально. Но и тоньше 0,5 см не стоит — тогда это получатся какие-то неформатные кабачковые чипсы.

Готовим кляр. Яйца взбиваем с мукой, молоком, солью и специями до консистенции густой сметаны. Кстати, можно обойтись и без кляра — это заметно снизит калорийность блюда.

Ставим сковороду на плиту, смазываем ее маслом (лучше это делать силиконовой кистью) и ждем, пока нагреется. Проверить, что уже можно жарить, просто — капля воды, зашкворчало — пора.

Каждую полоску окунаем в кляр и отправляем на сковороду. Переворачивать пластинку надо тогда, когда нижняя сторона зарумянится. Чтобы точно проготовилось, можно до первого переворота накрыть сковороду крышкой, создав «парниковый эффект».

После снятия с огня кабачки лучше переложить на бумажное полотенце, чтобы избавиться от излишков масла.

Для тех, кому обычный кляр приелся, предлагаем сырный. Нужны панировочные сухари, мука, 2 яйца, сыр, черный перец и молотая паприка. Смешайте мелко натертый сыр с яйцами и панировочные сухари с мукой и специями. Сперва обваляйте полоску кабачка в сухой части, а потом — в жидкой и отправляйте на сковороду.



Кабачковые оладьи

По сути, это те же драники, только из кабачков. Однако не стоит обольщаться заранее. Вкус на любителя привкуса сырых кабачков. Хотя это можно исправить, отступив от исходной рецептуры, как и в случае драников.



Ингредиенты:



кабачки — 2 шт., некрупные (вместе около 0,5 кг);

яйца — 2 шт.;

мука / манная крупа — 6 ст. л.;

соль, специи, чеснок, зелень — по вкусу;

разрыхлитель — для пышности.

Из зелени лучше всего к кабачкам подходят укроп, петрушка, чесночные и луковые перья.



Источник: Полина Авдошина / Городские порталы











Помойте кабачки, срежьте хвостики и полностью очистите от кожуры. Уберите твердые семечки и пропустите кабачки через крупную терку (ленивый вариант — через мясорубку или блендер). Посолите и дайте этой массе постоять 10–15 минут.

Кабачковый сок, как и кожура, в наших оладьях вовсе не к месту. Сливаем жидкость и даже отжимаем натертые кабачки. Иначе оладушки будут растекаться по сковородке.

Зелень моем и измельчаем, как и зубчики чеснока, если планируете добавлять в тесто эти ингредиенты. Вместе с яйцами соединяем с натертыми кабачками. На этом же этапе добавляем специи, если планируете их использовать.

Постепенно добавляем к нашей яично-овощной массе муку. Чтобы не прогадать с количеством, лучше сыпать по 1 столовой ложке и вымешивать. Как правило, на 1 использованный кабачок нужно около 3 ст. л. муки. Когда тесто будет как бы нехотя стекать с ложки — оно достигло нужной консистенции. Если используется манка, то тесто надо оставить в покое на полчаса, чтобы крупа набухла.

Ставим сковороду на плиту, смазываем ее маслом и хорошенько разогреваем. Когда она достаточно раскалится, немного убавляем огонь и ложкой накладываем кабачковое тесто. Толщина — как у обычных оладий. Ждем, пока оладушек зарумянится, и переворачиваем. Но важно, чтобы верхушка при этом тоже «схватилась», иначе может не прожариться. Готовые оладьи снимаем с огня и перекладываем на бумажные полотенца.

Время на готовку, как и в случае кабачков в кляре, — чуть больше часа. Подавать можно со сметаной, майонезом, сырным, чесночным или сливочным соусом.



Для тех, кто не переносит привкус сырых кабачков (он появляется из-за недостаточно хорошо отжатого сока), есть вариант сперва подтушить тертую массу. Но сразу предупредим — пригорает, и сильно. Поэтому надо постоянно помешивать, пока цвет кабачков не изменится.



Кабачки фри

Приготовленные таким способом кабачки получаются вкусными, но калорийными. Если это вас не страшит, записывайте рецепт.

Для начала разберемся с ингредиентами:

кабачки — 3 шт. (небольших);

масло растительное — 0,5 л минимум;

яйцо — 1 шт. (нам будет нужен только белок);

газированная вода — 120 мл;

соль и специи по вкусу.

Источник: Полина Авдошина / Городские порталы











Помойте кабачки, срежьте кончики (можно и почистить от кожуры) и нарежьте овощи на брусочки толщиной 1 см и длиной, как соломка у классического картофеля фри. Переложите нарезанный кабачок в дуршлаг, посолите по вкусу и оставьте на 10–15 минут — чтобы стек лишний сок. После перебросьте на бумажные полотенца, чтобы просушить. Для большего результата можно накрыть кабачки бумажным полотенцем еще и сверху и слегка придавить.

Пока кабачки просушиваются, готовим кляр. Отделяем желток от белка и взбиваем последний до крепкой пены. Муку смешиваем с солью, специями и газировкой. Перемешиваем. Выкладываем взбитый белок в подготовленное «тесто». Аккуратно перемешиваем.

Глубокую сковороду ставим на плиту и наливаем в нее масло. Не жалеем, понадобится минимум 0,5 л. В кляр опускаем немного кабачков и аккуратно, по одному ломтику, перекладываем в раскаленное масло. Одна партия жарится около минуты. Как достанете кабачки из масла, просушите их и подавайте к столу.

Кстати, можно сделать и диетический аналог. Достаточно заменить жарку в масле на запекание в духовке. Тогда сверху брусочки можно присыпать сыром!

Если вам хочется заморочиться еще и с соусом, у нас и его рецепт найдется.

Записывайте ингредиенты для соуса:

перец сладкий — 2 шт.;

чеснок — 1 головка;

растительное (оливковое) масло — 2 ст. л.;

орегано — 0,5 ч. л.;

соль и черный перец по вкусу.

Первым делом запеките в духовке перцы и чеснок. Перцы чистить не нужно — кладите их на противень такими, какие они есть. А вот чеснок предварительно очистите от верхней шелухи, слегка поливая растительным маслом, и заверните в фольгу. Отправляйте перцы с чесноком в духовку, разогретую до 200 °C на 30 минут.

Готовые перцы перекладываем в целлофановый пакет, снимаем кожицу и очищаем их от семян. Надрезаем чеснок и выдавливаем его в чашу блендера. Сюда же отправляем мякоть перцев и их сок. Добавляем оливковое масло, орегано, соль и черный молотый перец. Всё пробиваем в блендере до однородности и охлаждаем — соус готов.

Веер из кабачков

В свое время этот рецепт покорил многих домашних кулинаров. Предлагаем и вам попробовать его приготовить.



Из ингредиентов нам понадобятся:



кабачки — 3 шт. (небольших);

масло растительное — 1 стакан;

яйца — 3 шт.;

майонез — 1 ст. л.;

мука — 1 стакан;

панировочные сухари — 0,5–1 стакан;

паприка копченая — 1 ч. л.;

чеснок — 1–2 зубчика;

укроп — половина пучка;

холодная вода — 50 мл.

Источник: Полина Авдошина / Городские порталы











Помойте кабачки и очистите их от кожуры. Плодоножку не срезайте — избавьтесь только от кончика. Отступая от плодоножки на 1–2 см, разрезаем кабачок вдоль. Держим «дистанцию» около сантиметра. Поворачиваем кабачок и повторяем процедуру, чтобы получились не пластинки, а брусочки около 1 см толщиной. Аккуратно раскрываем веер, укладываем его в подходящую емкость и подсаливаем, добавляем специи. Оставляем на 15–20 минут.

Тем временем смешиваем яйца с майонезом, в отдельной тарелке смешиваем муку, панировочные сухари, копченую паприку.

Когда время кабачков подойдет, слегка их отожмите и как следует обваляйте «веер» в муке с сухарями. Обмакните в яичную половину кляра. Следим, чтобы кабачок полностью в него «нырнул». При необходимости поливаем кляром сверху с ложки.

Ставим сковороду на плиту, масла жалеть нельзя. Ждем, пока разогреется. Перекладываем в сковороду наш «веер» или несколько. Сверху дополнительно смазываем яично-майонезной частью кляра. На среднем огне под крышкой доводим до золотистости. Пока кабачки жарятся, готовим соус. Пропускаем чеснок через пресс, добавляем измельченный укроп, вливаем 50 мл холодной воды и около 2 столовых ложек растительного масла. Перемешиваем. Переворачиваем кабачки и под крышкой оставляем на 5–7 минут на медленном огне.

После снятия с огня стоит ненадолго переложить кабачки на бумажное полотенце. А дальше приправляем каждый «веер» соусом, и готово.



Для тех, кто не любит майонез, альтернативой может стать сметана или сливки 20% и более.



Паштет из кабачков

Да-да, ваши глаза вас не обманывают. Именно паштет или намазка (не икра!), и именно из кабачков. Конечно, тут придется постараться и побыть на кухне чуть подольше, использовать больше ингредиентов, чем в прошлых рецептах, но результат определенно того стоит.

Ингредиенты:



кабачки — 2 шт. (некрупные);

лук — 1 средняя;

морковь — 1 средняя;

мягкий плавленый сырок — 2 шт.;

чеснок — 3 дольки ± 1–2 зубчика;

укроп — небольшой пучок;

растительное масло;

соль, специи — по вкусу.

Источник: Полина Авдошина / Городские порталы











Первым делом подготовьте ингредиенты — измельчите лук, пропустите морковь через крупную терку, нарежьте кабачки кубиками.

Налейте в сковороду около 1–2 столовых ложек растительного масла и разогрейте. На раскаленную сковороду выложите лук, доведите его до золотистости, добавьте морковь и оставьте на пару минут. После чего высыпайте кабачки в сковороду к луку и моркови. Накройте крышкой и оставьте на 7–10 минут.

Когда кабачки пустят сок, откройте крышку и дайте ему выпариться, периодически помешивая, чтобы ничего не пригорело. Когда сок испарится, убирайте сковороду с плиты и оставьте тушеные овощи остывать. Тем временем мелко нарежьте укроп.

Когда овощная основа остыла, переложите ее в чашу блендера, добавьте укроп, плавленые сырки, чеснок. Пробейте всё до однородной массы, посолите, добавьте специи и как следует всё перемешайте. Паштет — или намазка (кому как нравится) — готов к употреблению. Но лучше его сперва охладить.

Такой паштет очень хорош на черном хлебе. Или на белом, если ломтик предварительно поджарить с тыльной стороны до золотистой корочки.

