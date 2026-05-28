«Сейчас все с ней»: Оксана Акиньшина отбила детей у бывшего мужа

«Сейчас все с ней»: Оксана Акиньшина отбила детей у бывшего мужа

Теперь они живут большой семьей с Данилой Козловским

Оксане Акиньшиной не привыкать нянчиться с детьми, она и в кино с этой ролью отлично справляется

В середине мая актеры Оксана Акиньшина и Данила Козловский поделились радостной новостью: они стали родителями. Для Козловского новорожденный стал вторым ребенком, для Акиньшиной — четвертым. Одному ее сыну, от продюсера Дмитрия Литвинова, 17 лет. Он живет с бабушкой и дедушкой в Санкт-Петербурге. Еще двум, мальчику и девочке от продюсера Арчила Геловани, 13 и 9 соответственно. Их она видела редко: бывший муж увез их в Грузию. Но теперь выяснилось, что дети воссоединились с матерью.

Как стало известно нашим коллегам из издания Woman.ru, Оксана Акиньшина перевезла своих детей в столицу, но звездная пара старается не афишировать это событие. Источники сообщают, что Данила Козловский окружил актрису максимальной заботой и даже обзавелся просторным загородным коттеджем, где теперь без труда сможет разместиться вся их большая семья.

— Сейчас все дети с ней! И старшие, и маленький. Маленький, наверно, очень красивый будет, мама с папой такие красивые оба! — рассказал нашим коллегам музыкальный продюсер Леонид Дзюник. — Раньше у нее не было возможности, чтобы все жили с ней, теперь — есть.

В кулуарах шоу-бизнеса поговаривают, что бывший супруг актрисы Арчил Геловани не просто мирно отдал детей Оксане, но и приложил руку к ее нынешнему благополучию. Утверждают, что именно благодаря его связям Даниле Козловскому удалось избежать полной «отмены»: актер продолжает успешно работать на театральной сцене и получать роли в кино.

Но Дзюник уверяет: в этом всё же больше заслуга самого Данилы.

— Он же никуда не уезжал, как многие другие. У него семья в США, он ездил туда к дочери и каждый раз возвращался. Никакой вины за ним нет, — утверждает продюсер. — Оксана, конечно, тоже помогла, она сильные позиции в кино имеет. Если Арчил тоже помогал, то ему воздастся за это доброе дело. Козловский — талант. Мне кажется, там всё хорошо у них сейчас, Оксана с бывшим мужем наконец решила все вопросы.

С продюсером Арчилом Геловани Оксана познакомилась в 2011 году. Около года влюбленные тщательно оберегали свой роман от посторонних глаз: за этот период они успели съехаться и тайно сыграть свадьбу. Однако вечно прятаться от камер не получилось: когда у супругов родился первенец, скрывать семейный статус стало бессмысленно.

Вскоре в семье случилось еще одно пополнение: на свет появилась долгожданная дочка. Актриса была невероятно привязана к малышам и в беседах с журналистами откровенно говорила, что дети стали для нее целой вселенной.

Ради семьи Акиньшина вместе с супругом и детьми перебралась жить в Швейцарию. Однако именно за границей в паре наметился серьезный раскол: выяснилось, что влюбленные совершенно по-разному смотрят на то, как должна выглядеть идеальная семья.

Арчил искренне рассчитывал, что после рождения детей Оксана превратится в примерную домохозяйку, но Акиньшина на эту роль никак не соглашалась. Она продолжала активно работать на съемочной площадке и поддерживать общение с друзьями.

В 2018 году брак окончательно затрещал по швам, и пара объявила о расставании. По словам близких друзей, самым болезненным вопросом при разводе стали дети. Бывший муж наотрез отказался оставлять ребят матери и увез их в Грузию на воспитание к бабушке и дедушке. С тех пор Оксана могла навещать сыновей и дочку лишь изредка. Похоже, что теперь лед тронулся. Но это далеко не все бурные тайны личной жизни Оксаны Акиньшиной.

Илья Ненко
Гость
39 минут
а здесь всё для женщин для мужчин работа долг алименты военкомат
