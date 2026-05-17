Почему дети игнорируют просьбы родителей? Честный ответ психолога и многодетной мамы

Психолог отмечает, что иногда родители требуют от ребенка того, что он физически не может еще сделать Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

Почти каждый родитель хоть раз сталкивался с протестом со стороны ребенка. Малыш не слушается, не выполняет просьбы или вовсе ведет себя агрессивно. Мы требуем, обижаемся, наказываем, но ситуация никак не меняется. Психолог и многодетная мама Алина Задыбаева уверена: в 90% случаев проблема не в ребенке, а в способе донесения информации и родительских ожиданиях. Рассказываем, как работает детское послушание и какие методы приносят реальный результат.

Почему ребенок «не слышит» простые просьбы

Наверняка у многих родителей было такое утро: вы уже готовы выходить, а ребенок еще не собран и сидит в той же позе, что до фразы «Одевайся быстрее!» Чаще всего реакция в такой ситуации — повысить голос.

— Большая часть детей не не слушаются — они не слышат. Потому что родитель не умеет донести свою мысль так, чтобы ребенок услышал: либо говорит сложными выражениями, либо кидает фразу на лету, — говорит Алина Задыбаева.

Она отмечает, что брошенные «в воздух» просьбы не работают примерно до шести лет. Ребенку дошкольного возраста нужен адресный контакт. Психолог советует превратить требование в совместное действие — вместо приказа показать собственную включенность наравне с ребенком.

— Спокойным тоном сказать, допустим: «Доченька, я сейчас опаздываю, давай ты наденешь колготки, пока я надену джинсы». И тогда ребенок видит, что взрослый тоже делает такие же действия, ему интереснее их выполнять вместе с родителями, и тогда вопрос непослушания снимается сразу.

Многодетная мама рассказывает, что часто наблюдает в детсаду непослушание из-за несовпадение скоростей взрослого и ребенка. Когда родитель опаздывает на работу, а малыш «тормозит».

— Детская психика в два года нестабильна, ребенок начнет отвечать вам агрессией на агрессию: «Не хочу, не буду», ложиться на пол и бить ногами. Дети двух-трех лет изучают мир, и их внимание рассеянное априори: они переключаются с темы на тему очень быстро. Поэтому, когда вы требуете «давай быстрее», он не понимает, что такое «быстрее». Он раздевается с той скоростью, которая в нем на данный момент заложена, и не может быстрее. И если вы хотите не опаздывать на работу, то вам придется закладывать лишние десять-пятнадцать минут, чтобы и вы не нервничали, и ребенок не слышал повышенного тона в свой адрес, и чтобы у него даже осталось время на то, чтобы обняться с мамой и сказать ей «пока».

Конфликты, как отмечает психолог, возникают потому, что мы требуем от малыша того, к чему он физически не готов.

— Чаще всего у двух-трехлетних детей активно развивается крупная моторика: побегать, попрыгать, покидать мяч. Мелкая моторика включается больше в период с трех до пяти лет. А «сними колготки» — это мелкая моторика, им это сделать достаточно сложно. Поэтому торопить их в это время и говорить «давай быстрей, что ты там копошишься» немножко неверно.

Санкции, которые работают

Если разговоры и зрительный контакт не работают, на помощь приходят санкции. При этом, как отмечает специалист, наказание не должно быть связано с лишением значимых повседневных вещей — эффективнее привязать его к конкретному событию.

— Если ребенок не слушает, ты говоришь, что он сейчас делает не так, и если он этого не сделает к такому-то времени, последуют санкции. Санкции не должны быть лишением телефона, лишением прогулок, лишением того, что сейчас очень актуально среди детей. Можно сказать: «А если ты сейчас не оденешься к определенному времени или не уберешься в своей комнате, тогда, извини, но мы с тобой не идем на то мероприятие, на которое хотели давно пойти». Это жестко, но санкции именно так и работают, — отмечает Алина Задыбаева.

Эксперт подчеркивает: такие методы подходят для детей от восьми лет, когда уже приходит осознание.

Почему ребенок берет конфету, хотя «нельзя»

Рассмотрим и другую ситуацию: когда ребенок систематически нарушает запреты и кажется, что он делает это назло. На деле, как говорит Алина Задыбаева, малыш просто воспроизводит усвоенный сценарий: если долго плакать, мама уступит. Проблема часто в нашей собственной непоследовательности. Эксперт объясняет этот механизм на примере с конфетой:

— Я тебе не разрешаю конфету, а ребенок берет. Почему так происходит? Потому что когда-то он просил конфету, родитель сказал, что даст после еды, малыш не согласился и начал истерить. И мама или папа в этот момент сдается, чтобы заглушить конфликт. Этот паттерн оседает в мозгу таким якорем: «Мама сейчас не разрешит, но потом всё равно разрешит». И это касается не только конфет, но и гаджетов, и любых вещей, которые трогать нельзя. Здесь вся ответственность ложится на родителей. В любом случае нужно уметь контролировать самого себя. Если ты говоришь ребенку «нет», это значит «нет», и никаких поблажек быть не должно.

Личный опыт: как устроены правила с гаджетами

Все эти принципы — контакт, договоренности, санкции — Алина Задыбаева применяет и в воспитании своих троих детей. Она рассказывает, что ее средняя дочь пользуется гаджетами с четырех лет, но это происходит нечасто и по времени.

Психолог отмечает, что важно проговаривать, сколько времени у ребенка осталось, потому что дети не понимают временных отрезков вроде «вот тебе телефон на 30 минут». Своим детям Алина проговаривает каждые 5–10 минут, сколько времени у них осталось, поэтому, когда наступает момент расстаться с телефоном, дочь спокойно всё выключает и отдает гаджет.

Но и у опытной мамы-психолога не обошлось без протестов.

— Был момент, когда дочь попросила досмотреть серию, ей оставалось совсем немного, но я не разрешила, потому что ее тридцать минут уже прошли. Она на меня психанула, разрыдалась, стала очень громко, показательно плакать. Я не стала на нее ругаться, не стала угрожать, что она больше не сидит в телефоне. Я просто сказала, что понимаю, что она очень расстроена. Но есть лимит времени, потому что для ее нервной системы это чревато: она потом будет себя плохо вести, потому что будет очень уставшая. И после этого я ее оставила, не стала успокаивать, потому что эта истерика была не настоящая, она была протестом к тому, что мама потребовала телефон. Она успокоилась, подошла ко мне и сказала: «Всё, мамочка, я успокоилась», — рассказывает психолог.