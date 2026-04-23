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Здоровье Эксперт «Это не просто таблетка»: врачи из Ярославля высказались о новых правилах проведения абортов

«Это не просто таблетка»: врачи из Ярославля высказались о новых правилах проведения абортов

Из-за них частные клиники массово отказываются от этой процедуры

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Ярославские врачи оценили новые правила проведения абортов | Источник: Артем Устюжанин / E1.RUЯрославские врачи оценили новые правила проведения абортов | Источник: Артем Устюжанин / E1.RU

Ярославские врачи оценили новые правила проведения абортов

Источник:

Артем Устюжанин / E1.RU

С начала 2026 года в России действуют новые правила оказания медицинской помощи по профилю «акушерство и гинекология». Изменения коснулись работы клиник, в которых делают аборты.

Согласно новым требованиям, теперь недостаточно просто иметь лицензию на проведение процедуры по прерыванию беременности. Медицинская организация обязана соблюдать более строгие правила. В частности, аборты могут проводиться только в клиниках, где есть:

  • операционная;

  • лицензия по акушерству и гинекологии;

  • отделения анестезиологии и реаниматологии;

  • круглосуточное присутствие анестезиолога-реаниматолога;

  • дневной или стационарный режим работы.

Приказ Министерства здравоохранения РФ № 747н «О порядке оказания медицинской помощи по профилю „акушерство и гинекология“» был опубликован 19 декабря 2025 года.

Из-за нововведения частные клиники Ярославля стали массово отказываться от проведения процедуры по прерыванию беременности.

Редакция 76.RU решила узнать профессиональное мнение врачей-гинекологов о том, оправданны ли с медицинской точки зрения новые требования Минздрава. Их мнения — в этом материале.

«Осложнения встречаются крайне редко»

Врач — акушер-гинеколог, эндокринолог и главврач сети одной их частных клиник Ярославля подчеркнула в разговоре с 76.RU, что серьезные осложнения после абортов встречаются крайне редко и не требуют обязательного наличия стационара.

«Осложнения, которые могут потребовать стационарного лечения и реанимации, встречаются крайне редко. Рассматривать их как системную необходимость для проведения данной процедуры практически невозможно», — подчеркнула гинеколог.

До какого срока можно сделать аборт

Сделать аборт по желанию женщины можно до 12 недель беременности. Это право закреплено в статье 56 «Искусственное прерывание беременности» ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации». Как уточнили 76.RU в ярославском Минздраве, в регионе женщины могут сделать эту процедуру бесплатно по программе обязательного медицинского страхования (ОМС).

По социальным показаниям аборты разрешены до 22 недель. Согласно постановлению Правительства РФ от 06.02.2012 № 98 «О социальном показании для искусственного прерывания беременности», к таким относят беременность, наступившую в результате изнасилования.

По медицинским показаниям прервать беременность можно на любом сроке.

По ее словам, при медикаментозном аборте основные риски связаны с болевым синдромом и кровянистыми выделениями, которые, как правило, не требуют госпитализации.

«Если женщине не нравится объем кровянистых выделений, она может спокойно самостоятельно обратиться за помощью и получить ее в достаточно короткие сроки, поэтому не вижу никакого смысла вообще в нахождении женщины в стационаре для выполнения данной процедуры [аборта]», — добавила врач.

Риски, которые сопровождает данная процедура, являются минимальными, и данная процедура во всём мире выполняется в рамках поликлинической помощи и не требует нахождения женщины в стационаре.

акушер-гинеколог, эндокринолог

«Счет идет на минуты»

Иной точки зрения придерживается гинеколог, главный врач клиник «Медцентр Здоровье», Ольга Филатова из Ярославля. Она считает, что новые требования оправданны и продиктованы вопросами безопасности.

«Любое оперативное вмешательство (хирургический аборт) несет риски. Даже при плановой операции возможны осложнения. Например, нарушение целостности стенки матки или острое кровотечение. Это состояния, которые без экстренной операционной и возможности переливания крови остановить невозможно — счет идет на минуты», — объяснила врач.

Медикаментозный аборт считается более щадящим. Именно поэтому новые правила вызвали активные обсуждения в соцсетях: многие недоумевают, зачем в таком случае требуется пребывание в стационаре. Однако, как подчеркнула Ольга Филатова, медикаментозный аборт иногда может быть не так безопасен.

<p>Ольга Филатова </p><p>Ольга Филатова </p>

Медикаментозный аборт — это не «просто таблетка». В редких случаях препараты могут вызвать неполное удаление плодного яйца, что ведет к сепсису, либо тяжелую аллергическую реакцию вплоть до шока. Такие состояния требуют интенсивной терапии в условиях реанимации.

Ольга Филатова

гинеколог, главный врач клиник «Медцентр Здоровье»

Отдельно врач обратила внимание на риски, связанные с анестезией.

«При наркозе возможны внезапная остановка дыхания, спазм голосовой щели или тяжелая аллергия. Такие осложнения может купировать только анестезиолог-реаниматолог при наличии необходимого оборудования», — подчеркнула Филатова.

По ее мнению, требование о круглосуточном присутствии анестезиолога-реаниматолога — это «золотой стандарт безопасности», к которому стремится современная медицина.

<p>Ольга Филатова </p><p>Ольга Филатова </p>

Новый приказ не запрещает аборты, а переводит их в более безопасную среду — туда, где есть реанимация и стационар. Потому что жизнь и здоровье женщины важнее.

Ольга Филатова

гинеколог, главный врач клиник «Медцентр Здоровье»

«Исключил возможность делать аборты в амбулаторных условиях»

Дополнительную дискуссию вызвала позиция представителей системы здравоохранения, поддерживающих ужесточение правил. Так, на круглом столе в Госдуме 28 января 2026 года главврач Новгородского областного клинического перинатального центра имени В. Ю. Мишекурина Александр Андриенко заявил, что новые требования фактически исключают возможность проведения абортов в амбулаторных условиях.

«В нашем порядке оказания медицинской помощи (приказ № 747н) произошли очень серьезные изменения в том разделе, который касается абортов. Раздел, по сути, сейчас исключил возможность делать аборты в амбулаторных условиях. Наверное, 70–80% частных медицинских организаций должны оказаться за бортом возможности делать аборты», — рассказал Александр Андриенко на круглом столе по обсуждению совершенствования законодательства в части защиты женщин от склонения к абортам.

<p>Александр Андриенко</p><p>Александр Андриенко</p>

Поэтому производство абортов в частных медицинских организациях, которые не отвечают новым требованиям, можно будет сказать, что это склонение к абортам.

Александр Андриенко

главврач Новгородского областного клинического перинатального центра имени В. Ю. Мишекурина

Как считаете, адекватны ли нововведения?

Да, лучше перестраховаться
Нет, женщина может потерять время в поиске места, где сделать аборт
Не знаю, врачам и властям виднее
Свое мнение напишу в комментариях
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Кристина ГеворкянКристина Геворкян
Кристина Геворкян
корреспондент
Гинеколог Аборт
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Комментарии
14
Гость
25 апреля, 13:03
8 миллионов абортов в России ежегодно проводится, а сколько "микро-абортов", замаскированных под выкидыши в частных клиниках никто и не считал. Неужели трудно предохраниться? Неужели трудно понять, что аборт помимо того, что убивает ребенка, травмирует здоровье женщины.
Гость
23 апреля, 21:38
Ольга Филатова - ужасный врач. Сталкивалась. Не разбирается в своем профиле совсем. Поставила диагноз, которого просто в природе быть не может.
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Гость
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