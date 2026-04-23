«Это не просто таблетка»: врачи из Ярославля высказались о новых правилах проведения абортов

Сделать аборт по желанию женщины можно до 12 недель беременности. Это право закреплено в статье 56 «Искусственное прерывание беременности» ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации». Как уточнили 76.RU в ярославском Минздраве, в регионе женщины могут сделать эту процедуру бесплатно по программе обязательного медицинского страхования (ОМС).

По социальным показаниям аборты разрешены до 22 недель. Согласно постановлению Правительства РФ от 06.02.2012 № 98 «О социальном показании для искусственного прерывания беременности», к таким относят беременность, наступившую в результате изнасилования.

По медицинским показаниям прервать беременность можно на любом сроке.