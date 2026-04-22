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Семья Родственнички Истории «Причина банальна»: почему Николай Басков не общается с единственным сыном

«Причина банальна»: почему Николай Басков не общается с единственным сыном

Последний раз он видел его совсем маленьким ребенком

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Николай Басков почти 20 лет не видел сына, но уверен: у него всё в жизни хорошо | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUНиколай Басков почти 20 лет не видел сына, но уверен: у него всё в жизни хорошо | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Николай Басков почти 20 лет не видел сына, но уверен: у него всё в жизни хорошо

Источник:

Артем Устюжанин / MSK1.RU

— Он похож на мамочку, а голосом в папу — врачи так сказали! Они это поняли, как только мой сын издал первый крик, — гордился Николай Басков, представляя своего ребенка и рассказывая, что в планах у него теперь — построить дом. Дом артист позже построил, вот только сыну в нем оказалось не место. Единственный наследник певца не стремится общаться со звездным отцом, а тот не торопится присутствовать в жизни юноши. Но какая кошка между ними пробежала?

Это сейчас Николая Баскова не нужно никому долго представлять. А в конце девяностых, когда он встретился со своей будущей (и единственной) женой Светланой Шпигель, был всего лишь начинающим певцом, за душой у которого разве что большие амбиции. Зато его избранница оказалась завидной невестой.

Отец Светланы — Борис Шпигель. Сегодня уже печально известный фигурант громкого коррупционного дела, а тогда — глава компании «Биотэк», ставшей одним из крупнейших фармацевтических дистрибьюторов, член совета директоров банка «Первый инвестиционный», сенатор. В 1999 году специально для Николая Баскова, который тогда еще не был его зятем, Шпигель создал и возглавил продюсерский центр МСК. Ему же принадлежит тот самый образ «натурального блондина», в котором щеголял артист.

Естественно, Шпигель стал продюсером Баскова не столько для того, чтобы пристроить зятя, сколько для собственной выгоды. Львиную долю гонораров он складывал в свой карман, оставляя артисту лишь относительные крохи. С другой стороны, карьера певца шла в гору, так что грех было отказываться.

Басков рано понял, что слава и семейное счастье&nbsp;— непересекающиеся линии | Источник: Артем Устюжанин / E1.RUБасков рано понял, что слава и семейное счастье&nbsp;— непересекающиеся линии | Источник: Артем Устюжанин / E1.RU

Басков рано понял, что слава и семейное счастье — непересекающиеся линии

Источник:
Артем Устюжанин / E1.RU

Когда Николай и Светлана сыграли свадьбу в 2001 году, фамилия Баскова уже гремела на всю страну, а сам он всё время пропадал то на концертах, то на съемках. Так что времени на жену у него почти не оставалось. Светлана фактически жила одна. Даже когда через пять лет родился сын Бронислав, ситуацию это не спасло. Мальчику дали двойную фамилию — Басков-Шпигель. На этом настоял дедушка. Но едва ребенку исполнилось два года, как его родители развелись. Официально — из-за того, что Николая вечно не было дома.

После развода Баскова со Светланой говорили также, что их разлучил Борис Шпигель. Но сам Николай заявлял, что не испытывает ненависти к бывшему тестю, благодарен экс-супруге за прожитые годы и не хочет травмировать сына, оказавшегося меж двух огней.

Отца Брониславу заменил второй муж матери — предприниматель Вячеслав Соболев. Именно его, а не Николая Бронислав называет отцом. Певец участия в воспитании сына не принимал, да и рос мальчик вдали от родины — в Израиле, где поселилась Светлана.

Тема отцовства для Баскова — настоящая болевая точка. Он почти никогда не говорит о сыне, а если спрашивают, отделывается сухим «всё сложно».

Семья и ребенок&nbsp;— не те темы, на которые любит говорить Николай Басков | Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RUСемья и ребенок&nbsp;— не те темы, на которые любит говорить Николай Басков | Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU

Семья и ребенок — не те темы, на которые любит говорить Николай Басков

Источник:

Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU

Лишь однажды артист разоткровенничался: оказывается, он пытался быть частью жизни Бронислава, присылал подарки и искал встреч, но Светлана выстроила между ними стену.

— Разговаривал с их домработницей. Оказывается, все мои подарки для сына просто летят в мусорное ведро! Она мне не разрешает с ним видеться, я ничего не могу поделать, — рассказывал Николай.

Светлана такие заявления бывшего мужа опровергала, уверяя, что он может приехать к сыну в любое время.

— Никто не запрещал Николаю видеться с сыном. Надеюсь, сам Николай это прекрасно понимает, — говорила она.

Так или иначе, Николай отступил. Он надеялся, что, когда сын повзрослеет, сам захочет найти отца и выслушать его версию истории. Но время идет, парень уже вырос, а первого шага так и не сделал.

Артист давно принял ситуацию как данность. Он не раз подчеркивал, что не видит своей вины в разрыве и считает, что ребенка просто «настроили» против него.

— Я знаю, что у моего сына всё в жизни хорошо. Он ни в чем не нуждается. Правда, мы с ним не общаемся. Причина банальна — нежелание противоположной стороны, — говорил Басков.

ПО ТЕМЕ
Илья НенкоИлья Ненко
Илья Ненко
Шеф-редактор evergreen-редакции
Николай Басков Семья Ребенок История
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Комментарии
8
Гость
29 апреля, 16:10
Обычная история нашего бытия!!! Сначала папа нам не нужен .... Потом — отец не тот кто родил а кто воспитал. Ну и конечно же — папа всегда во всем виноват !!!
Гость
22 апреля, 21:37
Наверное и лучше, что сын растёт без Коли! Может будут нормальным человеком в отличие от папашки....
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Гость
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