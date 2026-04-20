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Семья Проблема «Порой плакать охота». Маме с 10 детьми отказывают в звании «Мать-героиня»

«Порой плакать охота». Маме с 10 детьми отказывают в звании «Мать-героиня»

Оксана уверена, что к ней придираются

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Оксана Усова&nbsp;— мама 10-х детей | Источник: oksana_10_raz__mama / Instagram.com* (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Оксана Усова&nbsp;— мама 10-х детей | Источник: oksana_10_raz__mama / Instagram.com* (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Оксана Усова — мама 10-х детей

Источник:

oksana_10_raz__mama / Instagram.com* (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Мама десятерых детей Оксана Усова пытается добиться звания «Мать-героиня». Несколько лет назад ее наградили знаком «За материнскую доблесть» — это областная награда. Но федеральный статус, который дает не только почет, но и выплату в 1 миллион рублей, пока остается недосягаемым. Чиновники, говорит Оксана, ссылаются на то, что она в разводе, а также на погашенную более 20 лет назад судимость. А еще, по словам самой многодетной мамы, ей намекнули на «недостаточную общественную активность». Свою историю она уже рассказала в программе на канале «Россия-1» — в беседе с корреспондентом NGS.RU она добавила не озвученных ранее подробностей, а власти прокомментировали её ситуацию.

Судимость и развод

Главная претензия, которая возникает у чиновников при рассмотрении кандидатуры Оксаны Усовой, — это судимость 27-летней давности. Подробности она не рассказывает, но подчеркивает: она полностью погашена. При этом, считает героиня, местные власти продолжают держать этот факт в уме.

«Сегодня суд не признаёт это законным основанием для отказа, так как юридической силы это не имеет и не влияет на статус семьи сейчас, в настоящий момент. Это вообще в юности, это даже семьи еще не было. В настоящий момент всё абсолютно хорошо, и дети успешные», — возмущается Оксана.

Второй камень преткновения — развод: в 2021 году Оксана развелась с супругом после 14 лет брака. Но и здесь, по словам женщины, закон на ее стороне: если мать в разводе, то награждают ее одну.

«Не знают, к чему подкопаться»

Оксана уверена: вместо объективной оценки ее семьи чиновники ищут любой повод для отказа. Она принесла в администрацию горы документов: благодарности от школы и спортивных клубов (Оксана организует мероприятия как родитель), даже приказы областного Министерства спорта. Старший сын Оксаны — капитан футбольной команды, выступал в первенстве России; другие дети занимаются MMA, волейболом, кикбоксингом, завоевывая награды. Но этого, кажется, всё равно мало.

«Я не знаю, что им еще нужно. Не знают, к чему подкопаться. Мы нормальная семья, мы не неблагополучные, у меня хорошие дети, у них есть цели, мечты — вся жизнь впереди», — вздыхает многодетная мама.

Особенно обидно Оксане за дочь, пережившую онкологическое заболевание. В 2021 году у Любы диагностировали лейкоз, сейчас она находится в ремиссии. Тогда многодетная мама буквально разрывалась между больницей и домом, попутно помогая другим пациентам детского онкологического отделения. Общая беда объединила Оксану с другими родителями: она покупала игрушки, привозила вещи, решала бюрократические вопросы и всячески обращала внимание властей на проблемы детской онкологии.

«Столько мы пережили, столько сделали для этой онкологии. И вот так вот всегда в нашем городе. Может быть, администрация не видит то, что я делала и делаю?» — рассуждает Оксана, защищая свою «недостаточно активную» общественную деятельность.

«Я не отступлюсь»

Дети Оксаны активно занимаются спортом | Источник: Оксана Усова Дети Оксаны активно занимаются спортом | Источник: Оксана Усова

Дети Оксаны активно занимаются спортом

Источник:

Оксана Усова

И регулярно получают дипломы, медали и прочие награды за свои заслуги | Источник: Оксана Усова И регулярно получают дипломы, медали и прочие награды за свои заслуги | Источник: Оксана Усова

И регулярно получают дипломы, медали и прочие награды за свои заслуги

Источник:

Оксана Усова

Оксана признаётся: если после всех предоставленных документов последует отказ, она не собирается молчать.

«Если вдруг они откажут, подключится „Русская община“ — достаточно серьезная организация, имеющая вес. Юристы подключатся, телевидение — есть заделы для съемки сюжета передачи на Первом канале. Депутаты ЛДПР в Москве мною заинтересовались», — перечисляет Оксана Усова, с уверенностью заявляя, что ее семья заслуживает награду.

Она настаивает, что ее главный мотив — поддержка детей, льготы для них, а не слава. Оксана намерена отстаивать справедливость и интересы семьи.

«Мне нечего терять, я не отступлюсь», — говорит она.

NGS.RU не раз писал о жизни этой многодетной семьи. Несколько лет назад Оксана уже отстаивала право семьи на улучшение жилищных условий.

Что ответили в ведомствах

Корреспондент NGS.RU направила официальные запросы в Министерство труда и социального развития Новосибирской области, а также в администрацию Кировского района. Ответы оказались стандартными. В Минтруде запрос переадресовали в районную администрацию, пояснив, что решение по кандидатам принимают именно там.

«При устных обращениях Усовой О. В. были даны разъяснения о порядке представления, перечне документов и критериях отбора. Администрация Кировского района на сегодняшний день не давала Усовой письменный отказ в ходатайстве», — отметили районные власти.

В официальном ответе также подчеркивается: знак «За материнскую доблесть» — это региональная награда, в то время как «Мать-героиня» — федеральная, поэтому и критерии отбора у них разные.

Дети Оксаны | Источник: oksana_10_raz__mama / Instagram.com* (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Дети Оксаны | Источник: oksana_10_raz__mama / Instagram.com* (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Дети Оксаны

Источник:

oksana_10_raz__mama / Instagram.com* (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Оксана Усова эти объяснения считает формальными и полагает, что нежелание присуждать ей звание — чей-то личный интерес. Она подала официальное заявление на имя главы администрации. Срок рассмотрения — 30 дней, то есть ответ должны дать до конца мая. Оксана надеется на лучшее, хотя и не скрывает горечи.

«Дети стараются, исправляют оценки, делают добро, спрашивают меня: почему не дают, мы плохие? Конечно, нет! Мы хорошие, мы все хорошие. Знаете, порой плакать охота. Очень обидно», — признается Оксана.

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Алёна ЗолотухинаАлёна Золотухина
Алёна Золотухина
Журналист НГС
Мать-героиня Оксана Усова Многодетная мама Семья Новосибирск Кировский район
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Комментарии
25
Гость
21 апреля, 01:28
Комментарии - чтобы вы не забывали кто вы и среди кого живете
Гость
20 апреля, 21:24
Господи, сколько идиотов в комментариях! Поинтересуйтесь о своих предках, обязательно найдете многодетную семью по линии матери или отца. И какое ваше дело зачем столько рожала. Дети ухожены, одеты и обуты и вырастут не эгоистами, как единственное чадо в семье.
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Гость
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