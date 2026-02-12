За брак можно получить десятки тысяч рублей: каким образом

О деталях рассказала юрист

2 158
Подарок от государства получить мужу и жене очень просто, но сделать это сразу после свадьбы нельзя

Источник:

Ирина Шарова / 72.RU

Супруги, отметившие 50‑летний юбилей совместной жизни, могут рассчитывать на единовременную выплату от государства. Размер пособия варьируется в зависимости от региона проживания. Об этом сообщила доктор юридических наук, представитель экспертного совета при уполномоченном по правам человека в Москве Людмила Айвар.

«Получить выплату очень просто: супруги, которые прожили 50 лет в браке, подают в орган соцзащиты заявление на выплату и предоставляют соответствующий документ — свидетельство о браке. Органы соцзащиты всё проверяют через загс», — сообщила Людмила Айвар в беседе с изданием «Абзац».

Главные условия для получения выплаты:

  • брак должен длиться непрерывно в течение 50 лет;

  • оба супруга должны быть гражданами РФ;

  • выплата начисляется на счет одного из супругов;

  • максимальная сумма пособия — 50 000 рублей (окончательный размер определяется регионом).

Отметим, что эта программа касается 19 регионов России, а максимальную сумму можно получить в Москве, в других городах выплата меньше, а в Новосибирской области ее вовсе нет. Пособия начали выдавать с начала СВО, то есть в 2022 году.

Также следует понимать, что гражданский брак не учитывается — право на выплату дает только официально зарегистрированный союз в загсе. Пара, которая фактически рассталась, но не расторгла брак юридически, сохраняет право на получение денег, отметила юрист.

Дарья Пирогова
Корреспондент оперативной редакции
TYPE_LIKE0
Комментарии
3
Гость
12 февраля, 12:06
До 50-летнего можно просто не дожить в наших условиях!
Гость
12 февраля, 15:03
Почему только 50 лет. Большинство просто не доживают до такой даты совместной жизни. Даже если поженятся в 18 лет, мужчины не выполняют план по продолжительности жизни. Они только приносят пользу ПФР.
