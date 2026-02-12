За брак можно получить десятки тысяч рублей: каким образом

Супруги, отметившие 50‑летний юбилей совместной жизни, могут рассчитывать на единовременную выплату от государства. Размер пособия варьируется в зависимости от региона проживания. Об этом сообщила доктор юридических наук, представитель экспертного совета при уполномоченном по правам человека в Москве Людмила Айвар.
«Получить выплату очень просто: супруги, которые прожили 50 лет в браке, подают в орган соцзащиты заявление на выплату и предоставляют соответствующий документ — свидетельство о браке. Органы соцзащиты всё проверяют через загс», — сообщила Людмила Айвар в беседе с изданием «Абзац».
Главные условия для получения выплаты:
брак должен длиться непрерывно в течение 50 лет;
оба супруга должны быть гражданами РФ;
выплата начисляется на счет одного из супругов;
максимальная сумма пособия — 50 000 рублей (окончательный размер определяется регионом).
Отметим, что эта программа касается 19 регионов России, а максимальную сумму можно получить в Москве, в других городах выплата меньше, а в Новосибирской области ее вовсе нет. Пособия начали выдавать с начала СВО, то есть в 2022 году.
Также следует понимать, что гражданский брак не учитывается — право на выплату дает только официально зарегистрированный союз в загсе. Пара, которая фактически рассталась, но не расторгла брак юридически, сохраняет право на получение денег, отметила юрист.