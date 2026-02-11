Школа растянулась на 37 лет: мать-героиня — о воспитании 15 детей и семейных традициях

У героини и ее мужа десять дочерей и пять сыновей Источник: Елена Китаева

65-летняя Елена Китаева из Алтайского края — мать-героиня: она родила 10 дочерей и пять сыновей. Сейчас все дети Елены уже взрослые, а она на пенсии. Вместе с мужем они живут в ЗАТО Сибирский и нянчатся с внуками, которых уже больше 10. О семейных традициях и сложностях воспитания детей Елена рассказала в интервью NGS22.RU.

Самый большой перерыв между родами — два года

Елена выросла в Барнауле и была единственным ребенком у своих родителей.

— О многодетной семье в детстве я не мечтала. После школы закончила Алтайский экономический техникум и устроилась в Управление топливной промышленности по Барнаулу, — рассказывает она.

Однако долго проработать там у героини не вышло. В начале 80-х годов, когда ей было 19 лет, она вышла замуж и через некоторое время родила первого ребенка.

— Поехала с подружкой в деревню Петровку Троицкого района и там с мужем познакомилась. Ему тогда уже 24 года было, — вспоминает героиня.

После свадьбы пара переехала в райцентр — Троицкое. Тогда, как вспоминает Елена, оставлять город ради села было нестрашно.

— В 87-м году мужа призвали служить в дивизии, и мы переехали в Сибирский. Здесь нам трехкомнатную квартиру большую дали. Потом, когда стали дальше дети рождаться, мы получили две квартиры в новом доме на площадке — двушку и трешку. Мы их соединили, — поделилась она.

Героиня призналась, что не мечтала о большой семье, но и против не была Источник: Елена Китаева

В Сибирский пара уже переезжала родителями пятерых детей, при этом каждые полтора-два года в семье продолжали рождаться дети.

— Планов на такое количество детей не было. Но вообще как-то и не против была. Когда трое родилось, уже вроде и привыкли, что всё время дети, дети, дети. Так и пошло, — отметила Елена.

Почти все дети героини — погодки: 81, 83, 85, 86, 87, 88, 89-й год рождения и так далее.

— Между рождениями самый большой перерыв был два года. Самой сейчас не верится, что столько беременной ходила. Но мне и легко было, как-то нормально всё это переносила. Не ощущала какой-то тяжести или, там, проблем каких-то, — добавила многодетная мама.

Между старшей и младшей дочерьми Елены больше 20 лет разницы. Первая родилась в 1981 году, а последняя — в 2004-м. При этом, когда младшая — Маша — появилась на свет, ее самая взрослая сестра Юлия уже была замужем.

Многие из детей Елены — погодки Источник: Елена Китаева

— Так получилось, что первые внуки и моя младшая дочь гуляли вместе, потому что были почти одного возраста, — отметила героиня.

Елена подчеркивает, что ее муж Анатолий всегда активно участвовал в воспитании детей.

— Я одна просто не справлялась. Всё делал: стирал пеленки, есть помогал варить, гулял с детьми, на лыжах ходил, на хоккей их водил. Кроме того, помимо службы он успевал подрабатывать: чинил холодильники. Да и когда старшие дети рождались, еще наши родители живые были, а потом уже как-то пошло, что всё сами, сами, — рассказала Елена.

Однако, несмотря на это, у Елены всё равно было много дел, особенно когда это касалось кормления огромного семейства.

— Они у нас, знаете, привередливые, второй раз есть одно и то же не будут. Мне приходилось по три раза в день варить. Я хлеб, наверное, лет десять стряпала сама. Помогали все дети старшие, когда подросли. Поэтому как-то всё безобидно проходило: сначала подмога и от родителей была, а потом от старших детей, — поделилась она.

Помогали многодетной семье и власти. Хотя пособия в 90-е годы могли не платить по шесть месяцев, администрация полностью оплачивала Китаевым квартиру.

Муж Елены активно участвовал в воспитании детей Источник: Елена Китаева

— Мы были от этого освобождены. Вообще, нас тут все знали: кто-то там пальцем у виска крутил, а те, кто были с нами знакомы, понимали, что мы нормальная семья, поэтому относились прекрасно, — подчеркнула героиня.

Все дети неплохо учились в школе, занимались спортом и не доставляли серьезных проблем своим родителям. Кстати, в общей сложности дети Китаевых отходили в школу 37 лет.

— А летом все вместе с детьми на реку ездили с ночевкой. Потом уже дачу купили недалеко от городка. На моря, конечно, не ездили, у нас такой возможности не было. Но активный отдых был: летом — речка, зимой — лыжи и коньки, — вспоминает Елена.

Сейчас с Еленой живут только ее младшие дочери Источник: Елена Китаева

Чтобы перевозить такую большую семью, Елена с мужем купили микроавтобус. Позже, когда старшие выросли, они сами начали приезжать к родителям на своих автомобилях.

— Администрация там еще подарила автомобиль УАЗ новый абсолютно. Такой размером со скорую помощь, — добавила она.

«Когда все разъезжаются, тяжеловато становится»

Сейчас все дети уже совершеннолетние, однако две младшие дочери Дарья и Мария продолжают жить с ней. Кроме того, в отпуск на две недели приехал сын, который учится в Серпухове на прапорщика.

— Очень непривычно, когда мы остаемся с мужем одни. Когда все разъезжаются, тяжеловато становится. Летом мы на дачу в Павловск ездим, и если один-два дня к нам никто не приезжает, то скучаешь. Созваниваемся, конечно, каждый день, но тем не менее нам надо, чтобы кто-то был рядом, — призналась Елена.

С дачей, кстати, у семьи связан один забавный случай.

— У нас есть сын Вадик. И вот когда мы были на даче недалеко от Сибирского, муж пошел за водой для грядок. Сыну тогда года, наверное, полтора было. Он ушел искать папу, а трава высокая, его не видно. Муж его где-то полчаса потом искал. Он еще у нас молчаливый такой был. Сидел помалкивал и не отзывался. Да, когда было не до шуток, а теперь можно уже посмеяться, потому что всё хорошо закончилось, — поделилась героиня.

Между тем вся вместе семья собирается редко — пятеро детей Елены разъехались по другим регионам. А вот те, кто остался в Барнауле, родителей навещают, или те сами отправляются в гости.

— Теперь уже они привозят к нам своих детей на каникулы. Причем бывает, что их сразу по пять человек. Представляете, пять девчонок. Еще одна семейная традиция, когда в доме собирается толпа народа, — это лепить вместе пельмени, — рассказала Елена.

«Господи, я-то что тут делаю?»

Официально статус матери-героини Елене присвоили еще в 2022 году. При этом ее награду чуть не передали другой, потому что власти никак не могли связаться с матерью 15 детей.

— Вижу номер московский. Думаю, кто мне может звонить? Ну, в общем, не взяла трубку сначала, а потом не слышала, когда звонили. Мне присылают СМС: «Елена Анатольевна, возьмите трубку, это администрация президента вас беспокоит». Они мне потом сказали, что еще каких-то полчаса, и они бы мою награду другой передали, — вспоминает она.

Елена подчеркивает, что не считает себя героиней Источник: Елена Китаева

При этом для самой героини это стало приятным шоком. Признается: не верила, что, несмотря на все собранные документы, ее отметят подобным образом.

— Конечно, приятно, когда тебя награждают, однако я вообще не считала себя героем. Я посмотрела, кому там вручают награды, и думала: «Господи, я-то что тут делаю?» А потом подумала: «Ну, наверное, просто так не даст президент награды, правильно?» Все дети у нас успешные. Некоторые закончили по два-три университета. Парни военные, два офицера, два контрактника в семье, — рассказала она.

По словам героини, за эти годы в семье бывало всякое: где-то нужно было поругать, а где-то поговорить. При этом каких-то секретов воспитания, как подчеркивает Елена, у нее нет. Самым сложным же она считает переходный возраст детей, а также бытовые вопросы: всех накормить, одеть и обуть.

— С мальчишками муж всегда строго обходился. Да он до сих пор с ними строг. Всегда повторял им, что мать — это у вас первый человек в жизни. Девчонки-то как, они замуж вышли, всё, у них свои семьи, дети появились, а парни больше ко мне тянутся, — отметила многодетная мама.

Елена признается, что любимчиков у нее не было и нет. Однако самым маленьким, естественно, уделялось больше внимания.

— Вот когда Маша родилась, у нас 14 детей было. Представляете, как она любима всеми уже была. А чтобы любить кого-то больше, такого нет, у меня всё одинаково, — подчеркнула героиня.