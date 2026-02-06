Для родителей придумали новый штраф: как он связан с детскими садами

Иногда после работы родители не успевают забрать детей вовремя Источник: Дарья Пона / 74.RU

Родителей, которые слишком поздно забирают детей из детских садов, необходимо штрафовать. Об этом заявил замсекретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб.

«Важно, чтобы был жесткий регламент в отношении родителей, которые забирают детей после закрытия детских садов. Бывает, что и после восьми, и после девяти часов не забирают детей, забывают, не спешат. В случаях значительного опоздания возможно взимать дополнительную плату с родителей, не забирающих детей вовремя», — сказал Гриб.

Он добавил, что в таких случаях детей оставлять одних в группах нельзя, поэтому с ними на работе задерживаются воспитатели. По словам общественника, взимание с родителей дополнительной платы за опоздания поможет защитить сотрудников учреждений.

Гриб также поддержал идею официально продлить работу детских садов до 20:00.

«Конечно, это надо делать, потому что работа у родителей заканчивается в 18 часов, а еще надо по пробкам, особенно в мегаполисах, добраться до детского сада. Для воспитателей, график которых также продлится, в этом случае надо вводить двойную плату за переработку», — объяснил он в разговоре с ТАСС.

Другим решением проблемы может стать создание в детсадах дежурных групп продленного дня, в которых дети смогут находиться до 20:00. В таком случае зарплаты воспитателей также должны повысить.