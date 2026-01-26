«У меня был топор, два»: откровения миллионера Хубутии, которого обвинили в нападении на Юлию Ван

Юлия родила Михаилу дочь, но миллионер сомневается, что это его ребенок Источник: кадр из шоу «Малахов» (16+), «Россия 1», 2026 год

В 2025 году модель и бизнесвумен Юлия Ван обвинила миллионера и бывшего министра торговли Московской области в том, что он напал на нее с топором. Суд отправил Михаила Хубутию на 8 месяцев под домашний арест, а в декабре дал год условно и обязал выплатить компенсацию за лечение. Но на этом история не закончилась. Пока Юлия рассказывает, что продолжает получать угрозы, Михаил взял ответное слово и сделал свое признание.

«Я не могу в обмане жить с женой»

Миллионер познакомился с Юлией через менеджера. Он планировал провести с девушкой лишь одну ночь, за которую заплатил 10 тысяч долларов. Однако судьба снова их свела после концерта общего знакомого Юрия Розума.

Михаил не стал отказываться от такого приятного знакомства и поехал с Юлией в Суздаль. Во время путешествия Ван придумала выгодную схему, почему Хубутии стоит продолжить встречаться именно с ней, а не с кем-то другим.

— Я придумала тебе такой бизнес-пакет. Ты даешь мне ровно миллион в месяц, я тебе даю золотую карточку. Туда входит 10 ночей, 2 танца в разных костюмах и еще 3 выезда. Это по 100 тысяч ночь, считай даром, подарок судьбы, раз ты оптом берешь, — говорит Юлия на видео, которое предоставил Хубутия.

План заинтересовал миллионера, и их встречи продолжились. Юлия знала, что у Михаила есть жена, с которой он не планирует разводиться, а он был в курсе, что не единственный, с кем модель проводит время. Михаил показал видео, где девушка открыто говорила о другом ухажере и предлагала заплатить ей за то, чтобы всё внимание досталось только Хубутии.

— У нее мужчины появлялись очень часто, и она мне об этом всегда говорила. А чего скрывать? Есть переписки, где я ей говорю: «Юль, когда ты устроишь свою жизнь на долгую перспективу, тогда я как-нибудь подумаю, как всю правду рассказать. Я не могу в обмане жить с женой», — кается Хубутия на шоу «Малахов» (16+)

Михаил не отказывал Юлии: отдых, шопинг — всё, что она захочет. Спустя время мужчина сам удивляется своей щедрости и подозревает, что здесь не обошлось без черной магии и его могли опоить.

— Она наливала и не скрывала это. Ее мама травами занималась, и вообще — Морозовск (место, откуда родом Юлия. — Прим. ред.) считается местом, где есть колдовство, и даже из Ростова туда едут, — уверен Михаил.

«Я очень сомневаюсь, что это мой ребенок»

Какими бы способами ни пользовалась Юлия, до конца пленить Михаила у нее не получалось. Хубутия продолжал спешить домой к жене Эке, с которой он провел всю свою жизнь. Вместе в 2018 году они пережили смерть сына и сообща пришли к мысли, что хотят попробовать завести еще одного ребенка. Эка предложила суррогатное материнство, но для этого нужно было собрать материал. Хубутия обратился за помощью к Юлии.

— Она должна была мне помочь. Но не получилось. На этом мы расстались, а в январе она мне говорит: «Миш, я беременна». Она сделала всё, чтобы материал не отдать, а оставить себе и забеременеть. Я верующий и порядочный человек — ты обманула меня, но я тебя не брошу. Сейчас я очень сомневаюсь, что это мой ребенок. Я убедился, что она параллельно встречалась с разными людьми, — высказался Михаил.

У пары родилась дочка Николь. Михаил посчитал, что должен позаботиться о матери своего ребенка, и купил для Юлии дом, машину и бизнес. Он также регулярно привозил продукты и оплачивал няню для дочки. Такой же прилежной родительницей, по словам миллионера, Юлию нельзя было назвать. После очередного раза, когда он узнал, что та не ночевала дома, у них случился конфликт.

— Мне няня накануне позвонила и сказала, что мадам не ночевала дома, а ребенку обещала, что будет дома. Ребенок стал плакать утром, не хочет ни в детский сад, никуда. У нее истерики. Я сказал, что я приеду и поговорю, но только в вашем присутствии. Она знала, что я приеду, — рассказывает о роковой ночи Михаил.

Миллионер не отрицает, он ударил Юлию, но на этом всё. Кровь и порезы Михаил называет продуманным планом Ван, чтобы очернить его. В подтверждение своих слов Хубутия напоминает, что его дочь не слышала крики матери, хотя была в соседней комнате.

После нападения Юлия тут же выложила видео в своих социальных сетях Источник: juliavan29 / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

— Ну да, леща я ей дал, но она инициировала это, и свидетели этому есть — няня, из которой сделали козла отпущения, — признается Михаил. — Это всё было тщательно подготовлено. У нее бы не хватило мозгов одной это придумать. У нее была команда с ее молодым человеком.

Михаил также показал, как на самом деле выглядел топор, которым он якобы изрубил Юлию. Такое «оружие» Хубутия носит, чтобы собирать мелкие щепки для самовара.

— Да, она права. У меня был топор, два, — шутя протянул Малахову инструменты меньше ручки.

О нападении и видео, где мать его ребенка истекает кровью, Михаил узнал только на следующее утро, когда его вызвали на допрос. Хубутия добавляет, что хочет, чтобы эта история поскорее осталась в прошлом. Для него на первом месте сейчас жена, у которой он вымаливал прощение все месяцы своего ареста.

— Это было ужасно. Я считаю, это предательство, — взяла слово Эка. — Меня не было в Москве. Я прилетела, поговорила с ним. Мне его очень жалко стало, потому что с ним работали. Мне до сих пор очень больно, и думаю, еще долго будет так. Но судьба такая.

