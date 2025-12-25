НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
RU76
Погода

Сейчас-2°C

Сейчас в Ярославле
Погода-2°

пасмурно, небольшой снег

ощущается как -8

0 м/c,

 750мм 93%
Подробнее
8 Пробки
USD 78,44
EUR 92,47
ПСБ: главные события года
Открыли платные парковки
«Умные решения»
Стоит ли отказываться от покупки «вторички»
Что подарить и как отметить Новый Год
Каково родиться в канун Нового года
Платные парковки
Открытие катка
Рост тарифов
Семья Подробности «Мамы больше нет»: Юлия Меньшова простилась с Верой Алентовой и поделилась трогательными фото

«Мамы больше нет»: Юлия Меньшова простилась с Верой Алентовой и поделилась трогательными фото

На них актриса снова вместе с любимым мужем

272
Владимир Меньшов ушел из жизни в 2021 году. Сегодня Вера Алентова отправилась к нему | Источник: Юлия Меньшова / T.meВладимир Меньшов ушел из жизни в 2021 году. Сегодня Вера Алентова отправилась к нему | Источник: Юлия Меньшова / T.me

Владимир Меньшов ушел из жизни в 2021 году. Сегодня Вера Алентова отправилась к нему

Источник:

Юлия Меньшова / T.me

Актриса Юлия Меньшова простилась со своей матерью Верой Алентовой, которая внезапно ушла из жизни после похорон Анатолия Лобоцкого. Когда народная артистка РФ увидела старого друга в гробу, ее сердце не выдержало.

Юлия Меньшова, еще не оправившись от трагедии, оставила у себя в соцсетях короткое, но емкое сообщение, каждое слово которого может растрогать.

— Мамы больше нет. Теперь они — вместе, — написала Юлия Меньшова.

К сообщению она прикрепила несколько совместных снимков матери и отца, Владимира Меньшова, который ушел из жизни в июле 2021 года.

Источник: Юлия Меньшова / T.meИсточник: Юлия Меньшова / T.me
Источник:

Юлия Меньшова / T.me

Вере Алентовой было 83 года. Как считают близкие, трагедия произошла после сильного эмоционального потрясения. Актриса пришла проститься с актером Анатолием Лобоцким, но уже при входе в театр почувствовала резкое ухудшение самочувствия.

Источник: Юлия Меньшова / T.meИсточник: Юлия Меньшова / T.me
Источник:

Юлия Меньшова / T.me

Источник: Юлия Меньшова / T.meИсточник: Юлия Меньшова / T.me
Источник:

Юлия Меньшова / T.me

Вере Алентовой потребовалась экстренная медицинская помощь. Врачи боролись за ее жизнь, однако сердце не выдержало нагрузки. Актриса умерла в отделении реанимации.

Вера Алентова была одной из самых узнаваемых актрис отечественного кино и театра. Ее карьера охватывала десятилетия, а роли давно стали частью культурной памяти страны. Уход актрисы вызвал широкий отклик среди коллег и зрителей.

ПО ТЕМЕ
Илья НенкоИлья Ненко
Илья Ненко
Шеф-редактор национальной редакции
Владимир Меньшов Юлия Меньшова Смерть Актриса Дети звезд
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED1
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
Гость
ТОП 5
Мнение
«На маткапитал купишь только хижину»: крик души молодой мамы о ценах на жилье
Анонимный автор
Мнение
«Тратить всё ради одной вечеринки стыдно»: главный совет модницам по выбору наряда в Новый год
Тамара Оганесян
Мнение
«Не выдерживают период выживания»: преподаватель будущих педагогов — о том, кто учит ваших детей в школах и почему они уходят из профессии
Татьяна Рудак
Преподаватель колледжа цифровых и педагогических технологий
Мнение
Управление супергеройским сбродом. Почему интернет влюбился в игру Dispatch и стоит ли она вашего внимания
Кирилл Митин
Корреспондент
Мнение
Зумеру надоело, что все ругают зумеров. Он ответил старшим — и разнес их претензии по всем пунктам
Демьян Бильданов
Рекомендуем