«Мамы больше нет»: Юлия Меньшова простилась с Верой Алентовой и поделилась трогательными фото

Актриса Юлия Меньшова простилась со своей матерью Верой Алентовой, которая внезапно ушла из жизни после похорон Анатолия Лобоцкого. Когда народная артистка РФ увидела старого друга в гробу, ее сердце не выдержало.

Юлия Меньшова, еще не оправившись от трагедии, оставила у себя в соцсетях короткое, но емкое сообщение, каждое слово которого может растрогать.

— Мамы больше нет. Теперь они — вместе, — написала Юлия Меньшова.

К сообщению она прикрепила несколько совместных снимков матери и отца, Владимира Меньшова, который ушел из жизни в июле 2021 года.

Вере Алентовой было 83 года. Как считают близкие, трагедия произошла после сильного эмоционального потрясения. Актриса пришла проститься с актером Анатолием Лобоцким, но уже при входе в театр почувствовала резкое ухудшение самочувствия.

Вере Алентовой потребовалась экстренная медицинская помощь. Врачи боролись за ее жизнь, однако сердце не выдержало нагрузки. Актриса умерла в отделении реанимации.