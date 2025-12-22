«Дибров лично передал Полину»: Елена Товстик раскрыла детали громкого развода

С расставания Елены с мужем прошло уже полгода, но она всё еще не может отпустить ситуацию Источник: «Осторожно, Собчак!» / Vk.com

Только мы думали, что о разводе Диброва все забыли, как Ксения Собчак под занавес 2025 года вцепилась в самую словоохотливую фигурантку этого меркнущего звездного разлада. Блогерша взяла интервью у Елены Товстик — женщины, муж которой ушел к Полине Дибровой. Оставшаяся далеко не у разбитого корыта, Елена решила рассказать то, о чем еще никому не говорила.

«Это уже антисекс для него»

Возможно, изначально у Елены были и какие-то другие перспективы, но, повстречав Романа Товстика, она поняла, что ее призвание — быть многодетной матерью. За 19 лет брака она родила от бизнесмена шестерых детей. Но чем чаще тест на беременность показывал две полоски, тем холоднее становился к Елене ее супруг.

— Во время беременности мы не занимаемся сексом из-за Романа. Потому что он считает, если у тебя ребенок, ты святая женщина, к тебе нельзя подойти. Психологически это уже антисекс для него, — раскрыла Елена.

Рожая Роману детей, Елена не предполагала, что ее сказка когда-то закончится Источник: elenatovstik / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

В это-то время, считает Елена, Роман и нашел себе другую — Полину Диброву.

— Может, дело было в желаниях, которые я не могла исполнить. Может, они ходили в свингер-клубы, потому что я не все его фантазии воплощала в жизнь. От многих я отказывалась. Полина соглашалась, — рассуждает Елена. — Когда уже есть дети, не можешь переступать через свои чувствах. Я могла сказать Роману «нет».

«Я хочу развестись»

По расчетам Елены, Роман и Полина встречались восемь лет, прежде чем об их связи стало известно. За это время пару не раз видели вместе общие знакомые, но все молчали как рыба об лед, и интрижка оставалась как бы тайной.

Всё вскрылось само собой. Однажды Роман с детьми уехал в лагерь, который организовывала Полина Диброва, а когда вернулся, один из сыновей огорошил маму, рассказав, что всё время ночевал в номере один.

— Папа был в отдельном [номере]. Он ходил с Полиной целыми днями, — рассказал Елене сын.

Елена всё еще переживает разрыв с мужем Источник: «Осторожно, Собчак!» / vk.com

Услышав такие новости, Елена устроила мужу допрос с пристрастием, и тому ничего не оставалось делать, кроме как во всём сознаться.

— Я его прижала в угол, и он начал метаться по комнате. И в итоге он ответил: «Мне надо тебе что-то сказать. Да, я не могу тебе врать. Раз так уже всё, я хочу развестись», — рассказала Елена.

Произошло это всё в тот момент, когда семья собиралась поехать отдыхать в Италию. Но тур, который первоначально задумывался как романтический, превратился в испытание. Роману уже нечего было скрывать, и он, по словам Елены, в открытую общался с новой избранницей, настаивал на том, что ему с женой нужно подписать соглашение по алиментам лишь на двоих детей из шести и развестись без лишнего шума. Елена отказалась.

«Он лично передал Полину Роману»

Елена Товстик во всей этой истории остается единственным человеком, кто никак не может выговориться. Все остальные либо хранят молчание, либо уже всё сказали и закрыли тему. Дмитрий Дибров появляется на светских раутах в компании прекрасных незнакомок, посещает званые ужины в компании бывшей жены и детей, Полина Диброва устраивает вечеринки, на которых милуется с Романом Товстиком. Елена считает, что всё это — один большой договорняк, жертвой которого она стала.

— Я прошла путь из нищеты и сделала своего мужа сама. А Полина была с Дмитрием Дибровым после нескольких жен. Она видела красивую жизнь. У Диброва нет трагедии, считаю, что он лично передал Полину Роману, — отметила многодетная мать.

В передаче Полины Дибровой из рук в руки Елена не сомневается. Она вспомнила один из разговоров с тогда еще мужем, в котором он якобы заявил, что обо всём договорится с Дибровым.

— Я говорю: «А как можно договориться и забрать женщину?» Он говорит: «Ну, я договорюсь», — рассказала об одном из разговоров с мужем Елена.