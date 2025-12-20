Кабы не было любви: как сгорела Валентина Толкунова — исполнительница главной зимней песни СССР

Всегда улыбчивая Толкунова старалась никому не показывать, что творится в ее душе Источник: Александр Куров / ИТАР ТАСС

Нежный и мелодичный голос Валентины Толкуновой знал каждый. Это его вы слышали в мультфильме «Трое из Простоквашино» (6+), когда мама пела «Кабы не было зимы». Проникновенное исполнение, бесконечно добрые глаза, открытое сердце — певица в свое время была действительно народной. Среди женщин даже ходила примета: если потрогать подол ее одежды, это принесет удачу.

Вот только самой певице об удаче и счастье оставалось только мечтать. Мало кто догадывался, что терзало ее душу и кого любило сердце, когда Валентина Толкунова выходила на сцену.

«Юра стал для нее первым, а она для него — одной из многих»

Свою первую серьезную любовь Валентина Толкунова встретила в 19 лет. На тот момент она училась в Московском институте культуры и ходила на прослушивания в разные ансамбли. На одном из них она получила не только работу, но и сердце руководителя вокально-инструментального оркестра «ВИО-66» Юрия Саульского.

Мужчина был вдвое старше нее и уже заработал себе имя на эстраде, причем не только как профессионал, но и как один из самых влюбчивых мужчин. Только Толкунова, делавшая свои первые шаги в музыкальном мире, не знала об этом и потеряла голову, когда Юрий признался ей в своих чувствах.

— К нему у меня уже было нечто сродни неконтролируемой страсти и любви. Мы познакомились, когда мне было 19, а в 20 лет я стала его женой, — позже вспоминала Валентина Толкунова.

Источник: личный архив

Начинающая певица буквально растворилась в своем возлюбленном. Он сказал больше работать — сделано. Настоял, что ради выступлений нужно отодвинуть учебу на второй план и перейти на заочное отделение, и здесь Толкунова не отказала.

Пять лет Валентина Васильевна дышала своим супругом, не подозревая, что скоро ее любовь предадут. Падкий на женскую красоту, Юрий влюбился в другую — актрису Валентину Асланову.

— Всем сразу было понятно, что это неравные отношения. Валя была очень юной и неопытной, а он — широко известным и признанным мастером. Юра стал для нее первым мужчиной, а она для него — одной из многих, — считает последняя жена Юрия, Татьяна Карева.

Валентина ушла из «ВИО-66» и полностью разбитая переехала за город на родительскую дачу. Три месяца она проживала свое горе, но после всё же вернулась в столицу, и ее бывший муж увидел, кого потерял.

«Не смогу никогда простить мужа»

После перерыва Валентина Васильевна занялась сольной карьерой. Всего нескольких появлений на музыкальных конкурсах и передачах хватило, чтобы молва о девушке с нежным и звенящим голосом разнеслась среди композиторов и творческой элиты.

Источник: Валентин Созинов / ТАСС

Чем больше росла популярность Толкуновой, тем чаще ее замечали в компании известных музыкантов и каждый раз поговаривали о ее новом романе. Однако все они оказывались неправдой. Особенно часто певицу сводили с Львом Лещенко, с которым они пели дуэтом. Сам певец, на тот момент женатый, отрицал, что между ним и Толкуновой может быть что-то больше, чем дружба.

— Тогда как рассуждали? Если люди появляются вдвоем, значит, у них обязательно роман. Нет, между нами с Валей ничего подобного никогда даже не намечалось, — категорично заявлял Лещенко.

Источник: Валентина Толкунова: творчество и судьба / Vk.com

После расставания со своей первой любовью Толкунова будто и не замечала влюбленных взглядов мужчин. Она не обнадеживала никого обещаниями, избегала скандалов, никак не поддерживала сплетни, и те рассеивались сами собой.

В 1975 году она всё же попробовала снова открыть свое сердце. На одном из приемов артистка познакомилась с журналистом-международником Юрием Папоровым. Мужчина был старше Толкуновой на 23 года и привлек ее своей галантностью и умом.

Источник: личный архив

Спустя год они поженились, и у них родился сын Николай. Валентина Васильевна мечтала, что теперь всё будет по-другому и впереди ее ждет долгая и счастливая семейная жизнь. Однако накануне пятилетия брака Юрий преподнес жене сюрприз: он переезжает в Мексику.

Папоров предлагал Толкуновой бросить всё, взять ребенка и переехать вместе с ним. Для нее это означало конец привычной жизни, карьеры и всего, чего она добивалась столько лет. Валентина Васильевна не пошла на такие жертвы и, непонятая мужем, осталась одна с ребенком на руках.

— Я не смогу никогда простить мужа за то, что он оставил меня одну, уехав в Мексику, — поделилась однажды Валентина Толкунова.

Юрий приезжал в Россию лишь раз в год, а Валентина продолжала работать в Москве. Она снова проживала предательство, но в этот раз недолго была в одиночестве.

«Что их с Валей связывало? Большая любовь!»

В начале 80-х Толкунова встретила физика-ядерщика Владимира Баранова. Между ними вспыхнули чувства, которые им пришлось скрывать. У каждого своя семья, дети. При этом пара не стеснялась появляться вместе, Владимир не пропускал концерты Толкуновой, ездил с ней на гастроли, помогал на приемах. Только в глазах всех он был лишь другом и поклонником и никак иначе, лишь директор певицы знал правду.

— Что их с Валей связывало? Большая любовь! Владимир был знаком со многими артистами, в том числе и с Валентиной. Встречались тайно, иногда Владимир с Валентиной виделись на его даче, иногда они вдвоем приезжали в Институт Курчатова. Коллегам Владимир представлял Валентину Толкунову как подругу, — рассказывал артист Николай Басин.

Источник: личный архив

Несколько раз Толкунова порывалась бросить всё и воссоединиться с Папоровым, но каждый раз судьба вставала у них на пути. В 90-е муж Валентины вернулся из Мексики с подорванным здоровьем. Поговаривали, что он переехал в отдельную квартиру и между ним с Валентиной осталась только дружба. Как бы то ни было, она не смогла его оставить и подать на развод.

Еще одна попытка начать новую жизнь оборвалась из-за любви к сыну. Ради него Толкунова готова была работать ночи напролет. Она отдала его в лучшую школу, а позже институт, купила квартиру в Болгарии, но мальчику ничего этого было не нужно. Он хотел лишь, чтобы мама была рядом и обратила на него внимание.

Так и не получив желаемого в подростковом возрасте, повзрослевший Николай подсел на запрещенные вещества. Толкунова винила себя в зависимости сына. В редкие моменты откровения она говорила близким, что сама недоглядела, и просила не повторять ее ошибок.

Источник: личный архив

Толкунова бросила все силы, чтобы спасти своего любимого ребенка, ни о каком развале семьи и речи не могло быть. Последней каплей, после которой Валентина Васильевна отказалась от личного счастья и поставила точку в отношениях с Барановым, стала авария мужа. Из-за травм он стремительно терял слух, зрение и больше не мог обслуживать себя самостоятельно.

В это же время пошатнулось здоровье не только мужа Толкуновой. У Баранова, помогавшего устранить аварию на Чернобыльской АЭС, стремительно развивалась онкология. В 2005 году он скончался от рака. Валентина не нашла в себе силы прийти на его похороны и взглянуть в лицо жене Баранова. Та узнала об измене через несколько лет, а заговорила о ней, когда умерла и сама Толкунова.

— Муж никогда не просил меня о разводе. Я знала, что он с ней знаком, но он был знаком еще и с другими женщинами. У нас в доме она никогда не была. Три года назад, когда муж умер, ко мне приходили знакомые и рассказывали об их отношениях, но чего теперь вспоминать: нет его, нет ее… — отвечала на расспросы жена Баранова.

Валентина Васильевна умерла в 2010 году. Ее изнутри съела та же болезнь, что и возлюбленного, — рак. Боли в груди начали ее беспокоить еще в 90-е, после лечения недуг отступил, но только на время. До последних своих дней Толкунова заботилась о больном супруге и своими стараниями поддерживала в нем жизнь.