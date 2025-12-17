НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
«Я не хотела расстраивать маму»: Маша Малиновская раскрыла жуткую историю своего детства

Она до сих пор не может пережить эту травму

Маша Малиновская рассказала о том, почему не может простить отца | Источник: vzavyazke.friday.ruМаша Малиновская рассказала о том, почему не может простить отца | Источник: vzavyazke.friday.ru

Маша Малиновская рассказала о том, почему не может простить отца

Источник:

vzavyazke.friday.ru

Известная ведущая Маша Малиновская призналась, что не может простить отца даже после его смерти. Такое откровение прозвучало в новом выпуске шоу «Звезды под капельницей» (16+) на телеканале «Пятница».

В одном из заданий участники социального эксперимента должны были рассказать о ситуациях, которые они не могут годами проработать — какие-то обиды на родных. Когда очередь дошла до звезды нулевых, все опешили. Она впервые за всё время своего пребывания в рехабе разоткровенничалась.

— Есть обида на папу. Он не появлялся в моей жизни. Не поздравлял с днем рождения. И когда он умер, я даже не поехала на похороны попрощаться. Я не смогла его простить, — сказала Маша Малиновская.

Но то, что она сказала дальше, повергло всех, включая ведущего, в шок.

— Когда мне было 17 лет, меня изнасиловали. Я не могла прийти к папе и пожаловаться. Я никому не сказала, что случилось. Сказала, что меня просто побили на улице, поэтому такая грязная. Я не хотела расстраивать маму. Я обо всём рассказала, когда мне было уже за 30, — со слезами на глазах продолжила она.

Участники не знали, как реагировать на услышанное. Актриса Евгения Осипова, которая тоже проходит лечение от зависимости на проекте, смогла лишь крепко обнять ее. Сама Маша Малиновская в конце выпуска заявила, что больше не хочет носить такой груз на душе. Она собирается обратиться к психологу, чтобы проработать эту травму.

Это не первое откровение участников, которое шокирует телезрителей. Звезды, которые под прицелами камер проходят реабилитацию и пытаются избавиться от зависимостей, уже удивляли своими историями из жизни. Например, Рома Желудь рассказал, что предчувствовал свою смерть. А Александр Емельяненко признался, что однажды ушел в запой на целый год. Это случилось, когда он просто спустился к другу и хотел зайти за хлебом.

Юлия Мальцева
Юлия Мальцева
