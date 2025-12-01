Не разрушайте веру в Деда Мороза: как рассказать детям правду о зимнем волшебнике — советы психолога и мамы

Рано или поздно главный новогодний разговор наступит Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Для многих семей приближение Нового года — это время особого волшебства, наполненное ароматом мандаринов, мерцанием гирлянд и трепетным ожиданием чуда. Центральной фигурой этого праздника для детей неизменно остается Дед Мороз. Психолог и приемная мама двоих детей Юлия Величко поделилась с Voronezh1.ru своим профессиональным и родительским взглядом на один из самых деликатных вопросов: стоит ли раскрывать детям тайну новогоднего волшебника и как сделать это правильно? Сознательный выбор в пользу сказки В семье Юлии новогодней сказке, где главный герой — Дед Мороз, уделяется особое внимание. «Мы с супругом сознательно создавали и поддерживали эту сказку для наших детей. Ждем всегда с замиранием сердца, наблюдаем, как детские глаза горят утром 1 января. Конечно, эта магия бесценна. В целом для нас Новый год — это второстепенный праздник, больше акцент мы делаем на Рождество. И в новогоднюю ночь мы чаще всего дарим подарки не столь важные, не столь значительные, как на само Рождество», — рассказывает психолог. Однако рано или поздно наступает момент, когда детская вера в Деда Мороза сталкивается с первыми сомнениями. По опыту Юлии — в возрасте 7–8 лет. «Обычно это происходит, когда дети идут в школу. У них возникали вопросы, появлялись первые сомнения. Это не заявление о том, что родители врали, а вопросы из серии: "А вот одноклассник мне сказал, что Деда Мороза нет, а как он [Дед Мороз] всё успевает?" Именно этот момент родителям важно не упустить».

Честный путь: не разоблачение, а посвящение Семья Юлии Величко выбрала для себя путь честности — но не холодной и бесстрастной, а душевной. «Мы не ждем, когда они сами всё поймут и, возможно, почувствуют себя обманутыми. Мы ловим этот момент вопросов и говорим правду, но не сухую и разоблачающую, а красивую, как сама сказка», — говорит она. Этот важный разговор в их семье звучит примерно так: «Знаешь, Дед Мороз — это самая настоящая сказка, но сказка особенная. Она живая, она живет не где-то далеко, а в сердцах людей. И в желании дарить близким радость, делать добрые дела и верить в чудо. Раньше ты был совсем маленьким, и мы, твои папа и мама, помогали этому волшебству приходить в наш дом. Мы были помощниками Деда Мороза. Мы с такой любовью выбирали для тебя эти подарки и так радовались, глядя на твой восторг. А теперь ты подрос, и для тебя открывается самый главный секрет. Теперь ты сам становишься частью этой магии, сам можешь быть помощником Деда Мороза», — поделилась психолог. Ключевой посыл, который транслирует Юлия, — это не конец веры, а переход на новую, взрослую ступень: «Мы не говорим: "Деда Мороза не существует", мы говорим: "Он существует, но в другой форме" . Мы передаем ребенку не разочарование, а эстафету волшебства».

Взгляд психолога: зачем нужна сказка и почему важна правда С точки зрения профессиональной психологии Юлия Величко отмечает, что однозначного ответа «да» или «нет» на вопрос, стоит ли детям говорить о том, что никакого Деда Мороза нет, не существует, но есть четкие рекомендации, как поступить мудро. Польза веры в Деда Мороза: развитие эмоционального интеллекта: «Она развивает веру в чудо и творческое начало, умение мечтать и верить в лучшее. Это навык для всей жизни»;

магия детства: «Эти воспоминания становятся тем теплым светом, которым человек мысленно возвращается домой»;

укрепление семьи: «Совместное приготовление подарков, письма, ритуалы — всё это цементирует семью». Причины вовремя сказать правду «Рано или поздно ребенок узнает правду от сверстников, из интернета, догадается сам. Если это произойдет внезапно и грубо, он может почувствовать себя преданным и обманутым самыми близкими людьми. Это может подорвать базовое доверие ребенка», — рассуждает Юлия. Немаловажным психолог считает и уважение к интеллекту ребенка. «Момент, когда ребенок начинает задавать вопросы, это пик развития его логического мышления. Он уже может анализировать нестыковки, подтверждать определенные какие-то догадки», — добавила она. Ключевой момент — смена роли: «Если вы просто разоблачаете миф, вы оставляете ребенка с пустотой. Если же вы предлагаете ему новую, взрослую, почетную роль волшебника или помощника, вы даете ему возможность почувствовать свою силу и ответственность. Это мощный позитивный посыл: "Ты вырос, и теперь ты сам можешь творить добро" ».

