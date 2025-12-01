НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Семья Не разрушайте веру в Деда Мороза: как рассказать детям правду о зимнем волшебнике — советы психолога и мамы

Не разрушайте веру в Деда Мороза: как рассказать детям правду о зимнем волшебнике — советы психолога и мамы

Очень важно вовремя поговорить с ребенком о зимней сказке

210
Рано или поздно главный новогодний разговор наступит | Источник: Александр Ощепков / NGS.RUРано или поздно главный новогодний разговор наступит | Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Рано или поздно главный новогодний разговор наступит

Источник:

Александр Ощепков / NGS.RU

Для многих семей приближение Нового года — это время особого волшебства, наполненное ароматом мандаринов, мерцанием гирлянд и трепетным ожиданием чуда. Центральной фигурой этого праздника для детей неизменно остается Дед Мороз.

Психолог и приемная мама двоих детей Юлия Величко поделилась с Voronezh1.ru своим профессиональным и родительским взглядом на один из самых деликатных вопросов: стоит ли раскрывать детям тайну новогоднего волшебника и как сделать это правильно?

Сознательный выбор в пользу сказки

В семье Юлии новогодней сказке, где главный герой — Дед Мороз, уделяется особое внимание.

«Мы с супругом сознательно создавали и поддерживали эту сказку для наших детей. Ждем всегда с замиранием сердца, наблюдаем, как детские глаза горят утром 1 января. Конечно, эта магия бесценна. В целом для нас Новый год — это второстепенный праздник, больше акцент мы делаем на Рождество. И в новогоднюю ночь мы чаще всего дарим подарки не столь важные, не столь значительные, как на само Рождество», — рассказывает психолог.

Однако рано или поздно наступает момент, когда детская вера в Деда Мороза сталкивается с первыми сомнениями. По опыту Юлии — в возрасте 7–8 лет.

«Обычно это происходит, когда дети идут в школу. У них возникали вопросы, появлялись первые сомнения. Это не заявление о том, что родители врали, а вопросы из серии: "А вот одноклассник мне сказал, что Деда Мороза нет, а как он [Дед Мороз] всё успевает?" Именно этот момент родителям важно не упустить».

Обычно дети начинают задумываться о существовании Деда Мороза в начальной школе | Источник: Мария Ленц / NGS24.RUОбычно дети начинают задумываться о существовании Деда Мороза в начальной школе | Источник: Мария Ленц / NGS24.RU

Обычно дети начинают задумываться о существовании Деда Мороза в начальной школе

Источник:

Мария Ленц / NGS24.RU

Честный путь: не разоблачение, а посвящение

Семья Юлии Величко выбрала для себя путь честности — но не холодной и бесстрастной, а душевной.

«Мы не ждем, когда они сами всё поймут и, возможно, почувствуют себя обманутыми. Мы ловим этот момент вопросов и говорим правду, но не сухую и разоблачающую, а красивую, как сама сказка», — говорит она.

Этот важный разговор в их семье звучит примерно так: «Знаешь, Дед Мороз — это самая настоящая сказка, но сказка особенная. Она живая, она живет не где-то далеко, а в сердцах людей. И в желании дарить близким радость, делать добрые дела и верить в чудо. Раньше ты был совсем маленьким, и мы, твои папа и мама, помогали этому волшебству приходить в наш дом. Мы были помощниками Деда Мороза. Мы с такой любовью выбирали для тебя эти подарки и так радовались, глядя на твой восторг. А теперь ты подрос, и для тебя открывается самый главный секрет. Теперь ты сам становишься частью этой магии, сам можешь быть помощником Деда Мороза», — поделилась психолог.

Ключевой посыл, который транслирует Юлия, — это не конец веры, а переход на новую, взрослую ступень: «Мы не говорим: "Деда Мороза не существует", мы говорим: "Он существует, но в другой форме". Мы передаем ребенку не разочарование, а эстафету волшебства».

Ребенок сам может стать частью волшебства | Источник: Максим Серков / NGS42.RUРебенок сам может стать частью волшебства | Источник: Максим Серков / NGS42.RU

Ребенок сам может стать частью волшебства

Источник:

Максим Серков / NGS42.RU

Взгляд психолога: зачем нужна сказка и почему важна правда

С точки зрения профессиональной психологии Юлия Величко отмечает, что однозначного ответа «да» или «нет» на вопрос, стоит ли детям говорить о том, что никакого Деда Мороза нет, не существует, но есть четкие рекомендации, как поступить мудро.

Польза веры в Деда Мороза:

  • развитие эмоционального интеллекта: «Она развивает веру в чудо и творческое начало, умение мечтать и верить в лучшее. Это навык для всей жизни»;

  • магия детства: «Эти воспоминания становятся тем теплым светом, которым человек мысленно возвращается домой»;

  • укрепление семьи: «Совместное приготовление подарков, письма, ритуалы — всё это цементирует семью».

Причины вовремя сказать правду

«Рано или поздно ребенок узнает правду от сверстников, из интернета, догадается сам. Если это произойдет внезапно и грубо, он может почувствовать себя преданным и обманутым самыми близкими людьми. Это может подорвать базовое доверие ребенка», — рассуждает Юлия.

Немаловажным психолог считает и уважение к интеллекту ребенка. «Момент, когда ребенок начинает задавать вопросы, это пик развития его логического мышления. Он уже может анализировать нестыковки, подтверждать определенные какие-то догадки», — добавила она.

Ключевой момент — смена роли: «Если вы просто разоблачаете миф, вы оставляете ребенка с пустотой. Если же вы предлагаете ему новую, взрослую, почетную роль волшебника или помощника, вы даете ему возможность почувствовать свою силу и ответственность. Это мощный позитивный посыл: "Ты вырос, и теперь ты сам можешь творить добро"».

Юлия убеждена, что этого разговора не стоит бояться | Источник: Дарья Селенская / Городские медиаЮлия убеждена, что этого разговора не стоит бояться | Источник: Дарья Селенская / Городские медиа

Юлия убеждена, что этого разговора не стоит бояться

Источник:

Дарья Селенская / Городские медиа

Как понять, что ребенок готов?

Юлия советует обращать внимание на несколько признаков:

  • ребенок задает проверочные вопросы («А как Дед Мороз заходит в квартиру без ключа?»);

  • начинает сомневаться, ссылаясь на слова других детей;

  • пытается подловить родителей («Ты эту куклу вон в том магазине покупал?»).

«Не стоит бояться этого разговора. Это не конец сказки, а ее превращение», — делится она.

Говорить правду стоит, но делать это нужно с любовью и уважением к взрослеющему уму ребенка. «Таким образом вы не разрушаете веру, а трансформируете ее: из веры в сказочного персонажа в веру в собственные силы и добро, которое мы можем дарить друг другу», — заключает Юлия.

Гость
