«Возможно, я опозорюсь на всю страну»: почему Shaman выбирает одинаковых женщин

Ярослав Дронов — один из самых популярных современных исполнителей. В его фанатской армии можно встретить и совсем юных девушек, и женщин, у которых Shaman — далеко не первый кумир. Сам же он никогда не скрывал своих предпочтений и не заставлял поклонников угадывать имена его избранниц: влюбился — повел в загс. И так три раза. К 34 годам у Ярослава уже богатый послужной список по части браков. Последний на данный момент он заключил в начале ноября — его избранницей стала Екатерина Мизулина. И хотя со стороны может показаться, что она совсем не похожа на всех предыдущих женщин Дронова, как минимум одно общее свойство у его возлюбленных есть: Ярослав предпочитает женщин постарше. Не как Прохор Шаляпин, конечно, но всё говорит о том, что у сверстниц шансов завоевать сердце певца нет. Что же цепляет артиста в женщинах и почему у него ничего не выходит с ровесницами? «Она покорила меня своей энергетикой» Ярослав Дронов с детства был увлечен творчеством, поэтому нет ничего удивительного в том, что его первая серьезная любовь — учительница в музыкальной школе. С Мариной Рощупкиной он познакомился в Новомосковске. Ему было 16 лет, ей — 22 года. Их встреча была случайной, но судьбоносной. Ярослав занес в школу костюм и встретил ее. В своих прошлых интервью певец признавался, что влюбился в нее с первого взгляда. — Она покорила меня своей энергетикой. Какой-то своей порядочностью. Характером — у нее он есть. Я вообще люблю людей с характером, — говорил он в интервью «Алена, блин!». — Я никогда не поддаюсь на супершикарную внешность, какую-то красоту. Мне это по барабану. Главное — чтобы была такая чертинка, изюминка. Мне все равно, как человек выглядит.

А вот родители будущей звезды избранницу не одобрили. Им казалось, что их сын совершает огромную ошибку, и просили его отбросить все мысли о женитьбе и сосредоточиться на карьере. Но Ярослав был категоричен. Он жил и зарабатывал самостоятельно с 15 лет, поэтому мнение родителей его не сильно тревожило. В итоге Ярослав женился на молодой учительнице, веря, что вместе они не только создадут крепкую семью, но и состоятся в творчестве. Он в это время уже был успешен в Новомосковске: выступал за хорошие деньги в ресторанах. И смог помочь молодой жене выступать в заведениях. А спустя какое-то время Марина Рощупкина родила Ярославу дочь Варвару. Казалось бы, все идет по плану. Однако музыкант предчувствовал, что в родной Тульской области ему не место. Он решил перевезти семью в Москву и начать развиваться более масштабно. И тут начались проблемы. Марину, со слов Ярослава, не приняла Москва. Она не чувствовала себя здесь как дома, а потому все время уезжала обратно в Тульскую область — то на неделю, то на три. Так отношения супругов дали трещину и вскоре они развелись. — Я думал переживал месяца два-три. Потом холодно предложил ей развестись. Все. Я всегда сначала семь раз подумаю, потом делаю, чтобы не жалеть. Но если человек не хочет жить в Москве, жить со мной, зачем мучиться? Дети в браке никого не удержат — так Ярослав объяснял Алене Жигаловой свой первый развод. И хотя семьи у пары в итоге не сложилось, они после развода не перестали общаться, Ярослав приезжает к дочери, а бывшей супруге приятно, что у мужчины, в которого она когда-то так сильно верила, все получилось. — Понятно, что отец из меня никудышный. Поэтому провожу с ней (имеется ввиду дочь Варвара. — Прим. ред.) времени очень мало. Не так часто, как хотелось бы. Физически нужно как-то присутствовать. Стараюсь делать свои нечастые приезды праздником. Чтобы это запоминалось, с подарками. Известно, что Марина Рощупкина до сих пор живет в Тульской области и преподает вокал. «Я всегда привык слушать сердце» В 2017 году у Ярослава закрутился бурный роман с другой эффектной женщиной — Еленой Мартыновой.

Их разница в возрасте — 14 лет. Он только-только начал сольную карьеру (до 2017 года был участником группы «Час пик») и записывать каверы на известные песни. У него к этому моменту уже была своя армия поклонниц, но до настоящего успеха еще далеко. Елена Мартынова — довольно непростая девушка. Она была одним из лучших пиарщиков страны, работала в крупнейших российских компаниях. Например, служила заместителем генерального директора холдинга USM, принадлежащего Алишеру Усманову, и входила в совет директоров медиахолдинга «ЮТВ». Они познакомились после мероприятия, где выступал Ярослав Дронов. Елена увидела его и захотела узнать поближе. Она, как пишут журналисты, раздобыла контакты молодого музыканта и позвонила под предлогом делового предложения. Но певец не захотел ни о чем договариваться сам, а потому просто передал телефон своему концертному директору. Но, несмотря на это фиаско, опытная и упорная девушка не остановилась. Она написала ему письмо на почту и сама пригласила артиста на свидание. А уже на второй романтической встрече музыкант предложил Елене выйти за него замуж. — Мы достаточно быстро, без раздумий приняли решение расписаться, наверное, на второй встрече. Я всегда привык слушать сердце. Оно не врет. И в тот момент я понял, что мы должны быть вместе. Вот мы вместе и до сих пор, — заявлял певец в эфире передачи «Жизнь и судьба» (16+) с Борисом Корчевниковым на канале «Россия 1». В том же 2017 году пара сыграла свадьбу. В близком окружении не могли понять, зачем успешной и состоятельной Елене нужен этот брак. Но, кажется, чувства были настолько сильны, что никакие осуждения не смогли навредить их счастью. — Есть такая фраза: за каждым успешным мужчиной стоит великая женщина. Наш случай! Помощь Лены нельзя переоценить, — рассказывал тогда Ярослав. Все изменилось в 2020 году. Ярослав взял псевдоним Shaman, и в его карьере начался настоящий взлет. А спустя еще два года он исполнил хит «Встанем» и вмиг стал самым главным патриотичным певцом страны.

Все эти этапы пути к популярности Елена была рядом с Ярославом. Никаких грязных слухов об изменах и ссорах. Их семья была эталоном для общества. А на вопросы об их с супругой большой разнице в возрасте артист отвечал, что ему всегда было интереснее с людьми постарше. — Мне 31, но внутренне 60, поэтому с этим проблем нет. Я себя не ощущаю на 31. Мне комфортно находить общий язык с людьми, которым за 50, а лучше даже за 60, — говорил он журналистам. Но в 2024 году фанатов шокировала новость о расставании пары. — Мы с Еленой очень занятые люди. К сожалению, такой график работы и уровень занятости не оставил нам времени на нормальную личную жизнь. Развод — наше совместное решение. Мы остаемся в хороших отношениях, без каких-либо конфликтов и обид, — пояснил он. Их развод прошел тихо и без скандалов, что редко бывает в шоу-бизнесе. «Возможно, я сейчас опозорюсь на всю страну» Третьей женой Ярослава стала Екатерина Мизулина. Он, как и всегда, выбрал себе «сильную и независимую» женщину, старше на 7 лет.

Екатерина и Ярослав познакомились, когда Шаман уже купался в народной любви. Екатерина Мизулина и Ярослав Дронов — две медиаперсоны, о которых все только и говорили. Он исполнял песни о любви к родине, а она боролась «со злом» и отменяла неугодных певцов. Оба утрированные патриоты. Газлайтить Дронова и Мизулину начали, когда Ярослав был еще в браке с Мартыновой. Началось все с безобидного стрима Екатерины, которая играла в Minecraft под песню Шамана «Я русский». Певец об этом узнал и решил познакомиться с блондинкой. Позже пара все чаще стала появляться вместе, но, как они сами поясняли, в качестве друзей. Так Екатерина делала странные намеки, передавая особые приветы в соцсетях городу, где выступал Shaman, публиковала огромные букеты от тайного поклонника и появлялась на его концертах. Певцу неоднократно прилетали вопросы от фанатов по поводу их связи с известной общественницей. Одни считали, что это дело рук пиарщиков, другие свято верили в неожиданно вспыхнувшие чувства звезд.

В 2024 году, когда Ярослав и Елена объявили о разводе, Екатерина внезапно исчезла из повестки в контексте взаимоотношений с певцом. Она даже никак публично не комментировала разлад в семье столь близкого друга. Лишь в январе 2025-го о парочке заговорили вновь. Поводом для этого стало совместное фото с букетом. На снимке фанаты разглядели и руки Ярослава, на фалангах пальцев было написано «Катя». Спустя еще месяц весь интернет заполонило видео со школьного мероприятия, где звезды были приглашенными гостями. Ярослав и Екатерина зачем-то стали имитировать поцелуй. Ролик быстро завирусился, но никто не мог понять, что происходит на самом деле: это спектакль для обсуждений или певец по-настоящему влюблен. Впрочем, пара и дальше подогревала интерес к себе, периодически снимая совместные видео или фото. Это продолжалось до того самого концерта, где Shaman пригласил на сцену Екатерину Мизулину и произнес: — Возможно, я сейчас опозорюсь на всю страну, но я как мужчина должен это сказать. Официально заявляю при всех: мы пара, мы встречаемся и мы вместе, — сказал он со сцены и потянулся к благоверной. Ничего отрицать и отшучиваться Екатерина не стала, вместо этого посмеялась и поцеловала Ярослава. С этих пор они оба стали активно делиться с поклонниками новостями из личной жизни. Так все узнали, что самая «славянская пара» (так их окрестили в соцсетях) уже съехалась и строит совместный быт.

Екатерина, несмотря на свой статус, подстроилась под график возлюбленного и ездит вместе с ним на гастроли. Да и вообще старается все свободное время проводить рядом. Ярослав, как и во всех прошлых отношениях, долго не томил избранницу и сделал ей предложение руки и сердца. — Я приехал из командировки, из тура. Она меня встретила. Она всегда встречает меня с ужином, сама вся красивая, как с картинки, платье и так далее. Я там в помятом состоянии всегда захожу с букетом цветов. Ну и все, мы сели с ней за стол. Поели, я более-менее дух перевел и сделал ей предложение. И она сказала «да», — говорит в интервью артист. Сама свадьба тоже была очень скромной. О ней фанаты пары узнали неожиданно. Это случилось накануне Дня народного единства, во время поездки пары в ДНР. Здесь, в Донецке, они должны были поздравить с государственным праздником местных жителей. Помимо официальных мероприятий, Ярослав и Екатерина решили еще и пожениться.

