В России хотят разрешить семьям не платить по кредитам — главные условия

В России предложили ввести кредитные каникулы без начисления процентов для молодых семей. С такой инициативой выступил глава думской фракции Сергей Миронов — он направил обращение премьер-министру РФ Михаилу Мишустину.
Ключевые условия:
снижение среднедушевого дохода семьи более чем на 30% по сравнению с уровнем, предшествовавшим рождению ребенка;
возраст ребенка — до трех лет.
«Принятие законопроекта позволит снизить финансовую нагрузку на семьи в период максимальных расходов и минимальных доходов — в то время, когда работает только отец, а мама находится в декретном отпуске и занимается уходом за маленькими детьми», — цитирует Сергея Миронова РИА Новости.
Политик отметил, что данная инициатива может помочь россиянам решиться на рождение ребенка и не бояться финансовых трудностей.
Мы писали о том, что неизрасходованные средства материнского капитала проиндексируют в следующем году. Также в парламенте рассматривают инициативу по увеличению материнского капитала. Сергей Миронов предложил существенно повысить выплаты: за второго ребенка — до 1 миллиона рублей, а за третьего — до 1,5 миллиона.