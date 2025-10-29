В России хотят разрешить семьям не платить по кредитам — главные условия

Депутаты пытаются снизить финансовую нагрузку на семьи Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

В России предложили ввести кредитные каникулы без начисления процентов для молодых семей. С такой инициативой выступил глава думской фракции Сергей Миронов — он направил обращение премьер-министру РФ Михаилу Мишустину.

Ключевые условия:

снижение среднедушевого дохода семьи более чем на 30% по сравнению с уровнем, предшествовавшим рождению ребенка;

возраст ребенка — до трех лет.

«Принятие законопроекта позволит снизить финансовую нагрузку на семьи в период максимальных расходов и минимальных доходов — в то время, когда работает только отец, а мама находится в декретном отпуске и занимается уходом за маленькими детьми», — цитирует Сергея Миронова РИА Новости.

Политик отметил, что данная инициатива может помочь россиянам решиться на рождение ребенка и не бояться финансовых трудностей.