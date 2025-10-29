НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
В России хотят разрешить семьям не платить по кредитам — главные условия

В России хотят разрешить семьям не платить по кредитам — главные условия

С инициативой выступили в Госдуме

Депутаты пытаются снизить финансовую нагрузку на семьи

Депутаты пытаются снизить финансовую нагрузку на семьи

Источник:

Александр Ощепков / NGS.RU

В России предложили ввести кредитные каникулы без начисления процентов для молодых семей. С такой инициативой выступил глава думской фракции Сергей Миронов — он направил обращение премьер-министру РФ Михаилу Мишустину.

Ключевые условия:

  • снижение среднедушевого дохода семьи более чем на 30% по сравнению с уровнем, предшествовавшим рождению ребенка;

  • возраст ребенка — до трех лет.

«Принятие законопроекта позволит снизить финансовую нагрузку на семьи в период максимальных расходов и минимальных доходов — в то время, когда работает только отец, а мама находится в декретном отпуске и занимается уходом за маленькими детьми», — цитирует Сергея Миронова РИА Новости.

Политик отметил, что данная инициатива может помочь россиянам решиться на рождение ребенка и не бояться финансовых трудностей.

Мы писали о том, что неизрасходованные средства материнского капитала проиндексируют в следующем году. Также в парламенте рассматривают инициативу по увеличению материнского капитала. Сергей Миронов предложил существенно повысить выплаты: за второго ребенка — до 1 миллиона рублей, а за третьего — до 1,5 миллиона.

Гость
1 час
Ну ничего так предложение, только все эти кредитные каникулы для семейных перекладываются в процентную ставку на тех, кто не подходит под эту категорию.
Гость
1 час
Да, а еще это «замороженные деньги» для банков. Семьи БЕЗ детей в таком случае прост не смогут даже коляску в кредит взять - мол ну вас нафиг. Возьмете 1 000 000 сегодняшними, а вернете считай 300 000 после 3-х лет гос.каникул. И кому такой банковский бизнес нужен?! Куда бы государство не полезло - все время идеи реализуются на половину! Типа мы введем правило а рынок подстроится! Ну вы чего? Только не в России! * если сейчас эти же молодые семьи хоть за счет кредитных карт «балансируют». То при таком подходе - и этого не будет. Потому что банки не собираются и не умеют прогнозировать вопросы демографии. Или страховая сумма на кредиты будет такая, что банк сразу возьмёт «за риск» декрета. Ну так же как сейчас делает из-за любителей закрывать досрочно рассрочки (сначала проценты банк изымает в платежах по максимум, а потом тольк тело кредита).
