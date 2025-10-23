Стоит ли разводиться? Психолог рассказала, из-за чего чаще всего расходятся пары

Большинство браков распадаются Источник: Ирина Шарова / 72.RU, Мария Овчинникова / Vk.com

Развод — болезненный процесс, с которым рано или поздно сталкивается большинство российских пар. Психолог Мария Овчинникова рассказала 29.RU, по каким причинам чаще всего расходятся семьи и что стоит сделать, перед тем как принимать окончательное решение о расторжении брака. Далее — прямая речь.

В моей практики консультирования тема разводов — одна из самых частых. По данным Росстата, в России на 100 браков приходится около 70 разводов. Исследования показывают, что пик разводов приходится на 3–5 год брака, а второй значимый подъем — на 15–17-й год.

С точки зрения психологии, причины разводов делятся на две группы:

Объективные — насилие, зависимость, измены, разрушительные формы конфликта. Субъективные — неудовлетворенность эмоциональной близостью, снижение интереса, накопленные обиды, трудности в коммуникации.

Исследования показывают, что вторая группа причин часто связана не с самим браком, а с личными паттернами реагирования, которые повторяются и в последующих отношениях.

Но развод не всегда решает глубинную проблему — умение строить безопасные и удовлетворяющие отношения. Без проработки внутренних установок и навыков коммуникации риск повторения сценария очень высок.

Сложнее всего — остаться и работать над отношениями. Это требует:

готовности к диалогу без обвинений;

умения выдерживать «неприятные» эмоции;

готовности увидеть и свою зону ответственности.

Чтобы понять, стоит ли разводиться или еще есть шанс, задайте себе несколько честных вопросов:

Я действительно пробовал(а) что-то менять — или только ждал(а), что изменится партнер?

Могу ли я говорить о своих чувствах, не обвиняя?

Есть ли еще эмоциональная связь, или отношения держатся на страхе перемен?

Готов(а) ли я пойти в терапию, чтобы разобраться, что происходит?

Иногда осознанное расставание — единственный способ сохранить себя. А иногда именно работа над отношениями становится началом новой глубины и близости.

Дайте себе время, поддержку и пространство для понимания. Развод — не поражение. Это точка выбора: повторить старый сценарий или выйти из него более зрелым человеком.

