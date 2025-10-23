НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+4°C

Сейчас в Ярославле
Погода+4°

пасмурно, без осадков

ощущается как +2

2 м/c,

южн.

 754мм 87%
Подробнее
1 Пробки
USD 81,27
EUR 94,39
Редкие имена детей
К нам едет «Ревизор»
Умерла 12-летняя
«Умные решения» в недвижимости
Востребованные профессии
Где подготовить авто к холодам
На пенсию предлагают откладывать с ранних лет
Бизнес по-женски
Поднимут налоги
Семья Мнение Стоит ли разводиться? Психолог рассказала, из-за чего чаще всего расходятся пары

Стоит ли разводиться? Психолог рассказала, из-за чего чаще всего расходятся пары

Какие вопросы стоит задать перед расторжением брака

167
Большинство браков распадаются | Источник: Ирина Шарова / 72.RU, Мария Овчинникова / Vk.com Большинство браков распадаются | Источник: Ирина Шарова / 72.RU, Мария Овчинникова / Vk.com

Большинство браков распадаются

Источник:

Ирина Шарова / 72.RU, Мария Овчинникова / Vk.com

Развод — болезненный процесс, с которым рано или поздно сталкивается большинство российских пар. Психолог Мария Овчинникова рассказала 29.RU, по каким причинам чаще всего расходятся семьи и что стоит сделать, перед тем как принимать окончательное решение о расторжении брака. Далее — прямая речь.

В моей практики консультирования тема разводов — одна из самых частых. По данным Росстата, в России на 100 браков приходится около 70 разводов. Исследования показывают, что пик разводов приходится на 3–5 год брака, а второй значимый подъем — на 15–17-й год.

С точки зрения психологии, причины разводов делятся на две группы:

  1. Объективные — насилие, зависимость, измены, разрушительные формы конфликта.

  2. Субъективные — неудовлетворенность эмоциональной близостью, снижение интереса, накопленные обиды, трудности в коммуникации.

Источник: Дарья Селенская / Городские медиаИсточник: Дарья Селенская / Городские медиа
Источник:

Дарья Селенская / Городские медиа

Исследования показывают, что вторая группа причин часто связана не с самим браком, а с личными паттернами реагирования, которые повторяются и в последующих отношениях.

Но развод не всегда решает глубинную проблему — умение строить безопасные и удовлетворяющие отношения. Без проработки внутренних установок и навыков коммуникации риск повторения сценария очень высок.

Сложнее всего — остаться и работать над отношениями. Это требует:

  • готовности к диалогу без обвинений;

  • умения выдерживать «неприятные» эмоции;

  • готовности увидеть и свою зону ответственности.

Чтобы понять, стоит ли разводиться или еще есть шанс, задайте себе несколько честных вопросов:

  • Я действительно пробовал(а) что-то менять — или только ждал(а), что изменится партнер?

  • Могу ли я говорить о своих чувствах, не обвиняя?

  • Есть ли еще эмоциональная связь, или отношения держатся на страхе перемен?

  • Готов(а) ли я пойти в терапию, чтобы разобраться, что происходит?

Иногда осознанное расставание — единственный способ сохранить себя. А иногда именно работа над отношениями становится началом новой глубины и близости.

Дайте себе время, поддержку и пространство для понимания. Развод — не поражение. Это точка выбора: повторить старый сценарий или выйти из него более зрелым человеком.

Мария ОвчинниковаМария Овчинникова
Мария Овчинникова

Думали о разводе?

Да
Нет
Я не состою / состоял в браке
Я уже разводился
ПО ТЕМЕ
Мнение автора может не совпадать с мнением редакции
Антон ДаниловАнтон Данилов
Антон Данилов
Корреспондент
Развод Брак Психолог Совет
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
2
Гость
39 минут
Родят в лучшем случае по одному ребенку и из них ростят эгоистов
Гость
26 минут
платить госпошлину смысла нет ,а значит и брак это архаика
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«Мозг начинает чудить». Бортпроводник раскрыл, чего точно не стоит делать в самолете
Кирилл Фрош
Мнение
«Школа к успеваемости выпускников давно не имеет никакого отношения». Колонка репетитора о крахе системы образования
Катерина Одинцова
Автор мнения
Мнение
«Работать долго — не значит работать хорошо». HR-директор выступила против роста зарплаты за выслугу
Ольга Новгородова
HR-директор
Мнение
Работы много, денег мало. Откровенный рассказ учителя о графике и зарплате
Анна
Мнение
Кредитка — не враг? Мать двоих детей превратила долги в доход — рассказываем как
Анонимный автор
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление