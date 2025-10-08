НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+9°C

Сейчас в Ярославле
Погода+9°

пасмурно, без осадков

ощущается как +9

0 м/c,

штиль.

 759мм 93%
Подробнее
0 Пробки
USD 81,93
EUR 95,67
На лечение — на вертолете
Ярославец умер в горах Абхазии
Растрата миллионов
Сэкономить время и нервы на врачах
Сокращения в ЯрГЭТе
Завершение работы речных трамвайчиков
Средняя зарплата в Ярославской области
Задержали авиарейсы
Хотят отобрать квартиру
Афиша на октябрь
Семья Обзор Когда День отца в 2025 году: как появился этот праздник и как его принято отмечать

Когда День отца в 2025 году: как появился этот праздник и как его принято отмечать

Эта дата в нашей стране еще молодая, но от этого она не теряет душевности

2 961
Традиции Дня отца в России во многом еще только формируются, так что вы можете импровизировать | Источник: Артем Устюжанин / E1.RUТрадиции Дня отца в России во многом еще только формируются, так что вы можете импровизировать | Источник: Артем Устюжанин / E1.RU

Традиции Дня отца в России во многом еще только формируются, так что вы можете импровизировать

Источник:

Артем Устюжанин / E1.RU

День отца — праздник, которому насчитывается чуть более 100 лет: впервые традиция поздравлять пап появилась еще в 1910 году. Но официальный статус он получил совсем недавно — в 2021 году. Правда, и за этот короткий срок у праздника появились свои традиции.

Когда отмечается День отца в России в 2025 году

День отца зародился в 1909 году, когда во время церковной службы по случаю Дня матери жительница штата Вашингтон Сонора Додд задумалась: почему же нет подобного праздника для отцов. Дело в том, что она выросла без матери, и именно ее папа стал единственным человеком, который проявлял заботу. Тем более Сонара всегда считала отца, героя Гражданской войны Уильяма Смарта, примером для подражания.

Зацепив эту мысль, Сонора Додд составила петицию, в которой расписала, насколько важна роль отца в семье. Эта инициатива пришлась по душе местным властям — тогда они учредили праздник на официальном уровне. К 1966 году традиция охватила Штаты целиком, и американский президент Линдон Джонсон провозгласил День отца национальным праздником, а Ричард Никсон определил дату как третье воскресенье июня.

Со временем традиция продолжала шириться — идею праздника в честь пап подхватили в других странах: Франции, Канаде, Британии и прочих. Сейчас он есть почти в каждом государстве мира, и многие празднуют его именно в третье воскресенье июня. Эта же дата принята и на международном уровне.

В России день отца тоже отмечали. В некоторых регионах его даже утвердили законодательно:

  1. В Череповце праздник приняли в 2002 году.

  2. В Новосибирске дату утвердили на официальном уровне в 2003-м.

  3. В Ульяновской, Липецкой и Курской областях жители чествуют пап с начала 2006 года.

  4. Архангельская область присоединилась к празднику в 2009 году.

  5. В Республике Тыва День отца с 2012 года отмечался официально в третью субботу ноября.

  6. В Республике Коми в 2018 году для праздника выбрали последнее воскресенье октября.

На всю страну праздник распространился в 2021 году — 4 октября Владимир Путин подписал указ, согласно которому День отца в России стали отмечать в третье воскресенье октября. В 2025 году День отца в России приходится на 19 октября.

Традиции празднования Дня отца

Устраивать праздники в честь пап в России стали задолго до того, как в стране появился официальный День отца. Так, в Москве в 2014 году провели «Папа Фест», после чего подобные фестивали начали устраивать и в других регионах. Также в разных городах проводят праздничные гулянья и другие мероприятия, а местные администрации поздравляют особенно отличившихся отцов и поощряют деньгами многодетных глав семейств. Но единых традиций как таковых пока не сформировалось.

Но можно подглядеть, как отмечают праздник в других странах, и взять кое-что на заметку:

  • в США и Канаде принято устраивать семейный ужин и дарить отцам открытки, инструменты или предметы для хобби;

  • в Японии это День мальчиков, им с раннего детства дарят ножи, мечи и другое оружие, стараясь акцентировать внимание на мужественности;

  • финны устраивают веселые гулянья — накрывают праздничные столы, собираются целыми семьями и зовут гостей, поют и танцуют;

  • в Италии принято дарить папам дорогое вино и парфюмы;

  • австралийцы в праздновании Дня отца видят очередную возможность выбраться на пикник — у них считается, что семейный отдых укрепляет отношения;

  • британцы также стараются сохранить семейность этой даты, но традиционные подарки — одежда, книги и украшения.

Любовь к своим родителям можно проявить по-разному, и День отца — очередной повод показать, как много папа значит для каждого из нас.

А вы планируете поздравить своего отца с таким праздником?

Каждый год поздравляю
Впервые слышу о таком празднике
У меня нет отца
Вообще не люблю праздники
Мой отец и так знает, что я его люблю
ПО ТЕМЕ
Анастасия Кравченко-ЛобановаАнастасия Кравченко-Лобанова
Анастасия Кравченко-Лобанова
День отца Отец Праздник Семья Традиции
Лайк
TYPE_LIKE1
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
3
Гость
6 октября 2024, 04:53
Праздник День Атца родного весь Многополярный Мир отмечает 7 Октября, будут мощные хлопки и оглушительные прорывы переходящие в пополнение ВВП
Гость
6 октября 2024, 11:26
Никто его не отмечает, хватит врать. О нём не знает даже никто.
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
Как отдохнуть за 50 тысяч. Туристка — о бюджетном отпуске на Кавказе
Анастасия Микула
Мнение
«Платить сверхпроценты невыгодно». Застройщик честно рассказал, почему новостройки сдают с задержкой
Владимир Городенкер
Мнение
«Уходят с первой стадией, возвращаются с четвертой»: доктор медицинских наук — о вреде знахарей, целителей и интернет-экспертов
Анатолий Аникеев
Доктор медицинских наук. Советник при ректорате ТГУ
Мнение
«АВТОВАЗ идет к катастрофе, но это не его вина». Разбираемся, почему завод опять тонет
Артем Краснов
Мнение
«Решил, что больше в школу — никогда»: журналист рассказал, как работал учителем. Честная история молодого педагога
Андрей Кузнецов
журналист MSK1.RU
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление