Деньги, квоты, налоговые вычеты и дополнительные выходные. Как еще в России помогают семьям с детьми-инвалидами

Для семей с детьми сегодня в России предусмотрены разные меры поддержки, которые по большей части направлены на помощь людям в трудной жизненной ситуации. Есть среди них и особенно уязвимые — это родители и опекуны, которые воспитывают детей-инвалидов. Для таких семей есть ряд дополнительных льгот и выплат, о них сегодня расскажем подробнее.

Пенсия по инвалидности

Для людей с инвалидностью в России предусмотрены социальные пенсии, которые не зависят от возраста и назначаются с учетом состояния здоровья. Размер пенсии взрослого человека в этом случае зависит от группы инвалидности, а для детей-инвалидов установлена единая сумма. В 2025 году она составляет 21 177 рублей 59 копеек.

Для оформления пенсии родителям не нужно обращаться с заявлениями и подавать дополнительные документы. Ребенок просто проходит медико-социальную экспертизу (МСЭ). Если она подтверждает инвалидность, то пенсия будет назначена автоматически в течение семи рабочих дней. Родители получат уведомление на Госуслуги или по почте, останется только выбрать способ доставки: на дом, на банковский счет или в почтовом отделении. Если вдруг выплату не назначили автоматически, то придется направить обращение в Социальный Фонд России — можно сделать это на сайте или в клиентской службе СФР.

Налоговые вычеты

Возможность получать стандартные налоговые вычеты на детей есть у каждого родителя, имеющего официальную работу. Их размеры могут отличаться — например, на первого ребенка вычет будет в четыре раза меньше, чем на третьего. Также отдельно установлена сумма для детей-инвалидов. В 2025 году их родители могут ежемесячно получать вычет в размере 12 000 рублей, а опекуны и попечители — в размере 6000 рублей. При этом они суммируются со стандартными налоговыми вычетами по очередности ребенка: на первого — 1400 рублей, на второго — 2800 рублей, на третьего и последующих — 6000 рублей.

Стоит учитывать, что при оформлении налоговых вычетов возвращается не вся сумма, а только уплаченный с нее НДФЛ в размере 13%. Таким образом на единственного в семье ребенка-инвалида (12000+1400) каждый родитель может получить 1742 рубля в месяц.

Получать «детские» вычеты могут одновременно и отец, и мать, а если ребенка воспитывает единственный родитель, усыновитель, попечитель или опекун, то вычет ему положен в двойном размере. Чтобы оформить стандартные вычеты, родителям нужно обратиться к своему работодателю и подтвердить документами, что он воспитывает ребенка-инвалида. Работодатель, являясь по закону налоговым агентом, каждый месяц перечисляет в ФНС подоходный налог. Зная, что сотрудник имеет право на налоговый вычет, компания будет меньше денег отдавать налоговой и больше — самому сотруднику.

Ежемесячная денежная выплата

Люди любого возраста, имеющие инвалидность, могут получать ежемесячную денежную выплату, сокращенно ее называют ЕДВ. Сумма выплаты разнится в зависимости от группы инвалидности и набора социальных услуг (НСУ), которым пользуется получатель. Базовая выплата на ребенка-инвалида составляет 2435 рубля 58 копеек.

Как и пенсия по инвалидности, ЕДВ назначается автоматически. Из органов медико-социальной экспертизы информация поступает в Федеральный реестр инвалидов, после чего Социальный фонд в течение пяти рабочих дней должен уведомить родителей о назначении выплаты.

Набор социальных услуг

Вместе с правом на ежемесячную денежную выплату, ребенок-инвалид получает и право на так называемый набор социальных услуг.

Что входит в набор социальных услуг

Бесплатные лекарства, медицинские изделия и лечебное питание по льготным рецептам;

Санаторно-курортное лечение, а также проезд к месту лечения и обратно;

Бесплатный проезд в пригородных поездах.

Автоматически набор социальных услуг предоставляется в натуральном виде — то есть, непосредственно услугами. Однако по желанию получатель, а в случае детей-инвалидов — их родитель или опекун, могут отказаться от одной из услуг или от всех разом, выбрав компенсацию в денежном эквиваленте. Сумму добавят к ЕДВ, при полном отказе от набора выплата в 2025 году составит 4 164 рублей 4 копейки .

Индивидуальный график работы

Родителям, опекунам и попечителям детей-инвалидов нередко бывают нужны дополнительные выходные, например для посещения медицинских учреждений или центров реабилитации. В Трудовом кодексе зафиксировано право на дополнительные оплачиваемые выходные , четыре дня каждый месяц. При этом можно брать их не постепенно, а накопить и пойти в своеобразный отпуск — один раз за год можно взять подряд 24 рабочих дня. Объяснять причины не обязательно, но получить поблажку может только один из родителей. Например, если дополнительные выходные взял папа, то у мамы права на них не будет, и наоборот.

Есть и другие льготы, связанные с работой. Тем, кто воспитывает детей-инвалидов, работодатель обязан согласовать удобное для них время отпуска, в отношении других сотрудников такой обязанности у него нет. При необходимости один из родителей или опекунов может просить сокращение рабочего дня и начальство не имеет права ему отказать. Правда, зарплату в этом случае пересчитают пропорционально отработанному времени. Также родителей детей-инвалидов нельзя отправлять в командировки или привлекать к сверхурочной и ночной работе без их письменного согласия. Это правило работает даже в случае производственной необходимости, когда других сотрудников могут вызвать на работу принудительно.

Отсутствие очередей

По закону детей-инвалидов и тех, кто их сопровождает, обязаны обслуживать вне очереди. Это касается не только государственных и муниципальных учреждений, но и коммерческих организаций, от магазинов и общепита до юридических служб. Распространяется право внеочередного приема и на случаи обращения к руководителям и должностным лицам. Например, к главврачу поликлиники.

Также дети-инвалиды имеют приоритет при распределении мест в детских садах и яслях, санаториях и других лечебно-профилактических и оздоровительных — они имеют право на получение таких мест вне очереди.

Особая квота в вузы

При поступлении в вузы некоторые абитуриенты могут воспользоваться особой квотой, это касается не только детей-инвалидов, но в том числе и их. Квота представляет собой некоторую часть от общего количества бюджетных мест, которая выделяется для льготников. Им тоже придется сдавать экзамены и конкурировать на этапе поступления, но только между собой. Помимо детей-инвалидов и инвалидов с детства на льготные бюджетные места могут претендовать взрослые инвалиды первой и второй групп, сироты, ветераны боевых действий и те, кто получил инвалидность из-за военной травмы.

Бесплатная парковка

Людям с инвалидностью гарантирована бесплатная парковка, в случае детей-инвалидов этим правом могут пользоваться их родители. Чтобы оформить ее, достаточно подать заявление на Госуслугах, указать данные ребенка и информацию об автомобиле.

