«Не спал абсолютно никто»: как живет семья тройняшек в однокомнатной квартире

Год назад у екатеринбуржцев родилась уникальная тройня: у детей идентичная ДНК. Рассказываем, как живет их семья Источник: Кристина Пристромова

Эта история про трех богатырей и их родителей. Жили-были Кристина и Антон Пристромовы, и произошло чудо — родились у них трое парней: Арсений, Матвей, Тимофей.

Без шуток, история семьи из Екатеринбурга похожа на сказку, в которой много радости вперемешку с испытаниями. Год назад Кристина родила тройню с идентичной ДНК — такое бывает один раз на 200 миллионов беременностей. Наши коллеги из Е1.RU узнали, как наши герои справляются с тремя детьми и что произошло за год в их семье.

Даже родные иногда путают детей

Родители различали парней еще во время беременности: дети по-разному себя вели. Уже тогда им придумали имена: Тимофей вел себя спокойнее всего, а Арсений, наоборот, всё время толкался, танцевал и давал жару Матвею и Тимоше. Характеры у мальчиков по-прежнему разные, и это помогает членам семьи понять, кто перед ними.

«С каждым днем различия в их характере усиливаются, — поделилась Кристина. — Понятно, что человеку, который увидит детей второй-третий раз, различить их сложно, они очень похожи. Но мы с мужем и бабушки с дедушками хорошо различаем их внешне. Даже если кто-то что-то перепутал, через две минуты уже понятно по поведению, кто есть кто. Например, Матвейка очень любит рассматривать игрушки, долго крутить их, вертеть, а еще залипает на фонарики и всё светящееся».

Такими крошками год назад привезли мальчиков домой Источник: Кристина Пристромова

У каждого парня свои отличительные черты. Арсений очень любит женское внимание, родители в шутку называют его ловеласом. Ребенок всегда улыбается девочкам, женщинам, показывает свои умелки. Еще очень любит музыкальные игрушки, он танцует, двигая плечиками. Получается, что ведет себя так же, как в животе мамы. А вот Тимофей с беременности поменялся, стал очень шустрым.

«Тимоша очень активный, он пополз раньше братьев на полтора месяца, сначала по-пластунски, потом на четвереньках, — рассказала екатеринбурженка. — Для него нет преград, ему вообще всё равно, что перед ним, сумки, подушка, брат, он переползет, перешагнет, перепрыгнет. Он любит мячики, кидает и за ними бегает, он у нас больше всех устает и лучше всех спит».

О том, как семья узнала новость о тройне и как протекала непростая беременность, мы рассказывали в этом материале.

А сейчас они уже настоящие богатыри Источник: Кристина Пристромова

Распорядок дня: миссия в одиночку невыполнима

Кристина рассказала, какой режим дня должен быть, чтобы растить трех младенцев. Один человек, конечно, не справится, на подмогу приходят муж, бабушки и дедушки, дяди и тети. Утром, когда супруг уходит на работу, она остается с детьми одна.

«Я бужу их всех в одно время, чтобы ели они тоже вместе. Мы встаем в 7 утра, и примерно до 09:30 я с ними одна, — рассказала екатеринбурженка. — К этому времени они уже начинают капризничать, хотят больше внимания, уже начинают засыпать, подъезжают бабушка и дедушка и забирают их на прогулку».

День у молодой мамы распланирован по минутам. Пока бабушка и дедушка на первой прогулке, она убирается, занимается бытом и записывает детей к врачам. Затем у малышей обед и снова прогулка, потом полдник, купание. В промежутках бывают развивающие занятия, массажи, бассейн. После купания — ужин.

Кристина рассказала, что им по возможности помогают все родственники, но главные помощники — бабушки и дедушки Источник: Кристина Пристромова

«После ужина мы отпускаем бабушку и дедушку, уже приходит Антон, — поделилась Кристина. — Кстати, большое спасибо всем его коллегам, что забрали у мужа все вечерние смены, без него вечером дома просто нереально. Они вообще всегда идут навстречу. И вот мы остаемся вечером с ними вдвоем и начинаем укладывать. Раньше качали на руках, и это было невыносимо: нас двое, а их трое, к тому же качать надо было долго. Теперь приучили засыпать в кроватках».

На словах всё это кажется не таким уж сложным, но детей трое, и все они капризничают, требуют внимания. Даже чтобы выйти на прогулку, одеть парней, вынести коляски, уходит много сил.

Чтобы сходить на массаж или в бассейн, каждому ребенку нужен свой взрослый, чтобы одеть, развлекать и успокаивать. Кристина рассказала, что в бассейн они могут ходить только раз в неделю. На занятии нужно постоянно держать малыша на руках, бабушкам это тяжело, поэтому она сама ходит с сыновьями по очереди, и на бассейн уходит три дня. К тому же платные занятия — дополнительная финансовая нагрузка.

В поликлинику и на массаж Пристромовым приходится ездить на двух машинах. В одну вмещаются только две люльки и два взрослых.

«С тремя автолюльками в одной машине ездить практически невозможно, почему говорю „практически“: муж смотрел в интернете и вроде нашел 12 марок машин, в которые влазят 3 автолюльки и двое взрослых, но это, естественно, какие-то кроссоверы и дорогущие машины», — поделилась мама тройни.

Справиться с мальчиками непросто, они требуют много внимания, поэтому семье Пристромовых всегда помогают родственники, иногда приезжают друзья Источник: Кристина Пристромова

Кристина делится, что, конечно, если сидеть дома и никуда не выходить, будет легче. Но их семья хочет дать мальчикам максимум, водить в развивающие кружки, бассейн, часто дышать свежим воздухом. Дети развиваются неравномерно, и, так как родились раньше срока, об их здоровье и развитии нужно заботиться еще больше.

«Мне как маме хочется, чтобы всем троим я давала одинаковые возможности, количество внимания, ласки, водила на одинаковое количество занятий. И причем чтобы мы давали не меньше, чем если бы у нас родился один ребенок. А не так, что вас трое, это сложно, поэтому сидим дома. Поэтому мы как белки в колесе», — вздыхает девушка.

На три умножаются не только радости, но и боли

Скачки роста и болезни — самые тяжелые времена для семьи. Детей стараются будить, кормить, купать и укладывать примерно в одно время, чтобы дети не мешали друг другу спать и у родителей был хоть какой-то перерыв на сон.

Но развиваются дети по-разному: например, Тимофей гораздо быстрее пополз, а значит, и скачки роста у ребят не совпадают. В это время мальчики выбиваются из режима и еще больше капризничают, и справиться с ними сложно.

«Я только подумаю, что поняла, какой у них режим, во сколько они встают, ложатся, а у них уже очередной скачок роста, и опять всё меняется. Говорят, после года они выровняются, надеюсь. Из плюсов — сейчас они научились ползать, и их можно немного меньше держать на руках. А то они уже тяжелые богатыри, по 11 килограммов», — рассказала Кристина.

Кристина и Антон скрепляют две коляски, чтобы двух ребят мог катить один взрослый, а третьего — другой. Гулять всегда приходится большой компанией. Источник: Кристина Пристромова

Родители тройни поделились, что самые тяжелые моменты для семьи — когда дети болеют, особенно если заражаются все взрослые. Плохое самочувствие не отменяет необходимости заботиться о детях, лечить их.

«Мы с Арсюшкой лежали в больнице с пневмонией, когда ему было всего три месяца. В это время родители мужа следили за Матвеем и Тимофеем. Папа у нас работает, расходов много, и денежки нужны. Не представляю, как бы мы жили только на выплаты. В итоге в больнице я заразилась ковидом, поэтому нам с Арсением пришлось уехать к моим родителям, чтобы не заразить деток. Это был очень сложный период», — вспоминает Кристина.

Всей семьей Пристромовы перенесли ротавирус. Дети — легче, так как их заранее привили, а вот всем взрослым было очень плохо, поэтому пришлось позвать на помощь дядю и тетю из Нижнего Тагила.

«Даже когда болеет один ребенок, переживательно, а тут сразу трое. И ведь ты не объяснишь маленькому, что надо убирать сопли аспиратором. Они плакали днями и ночами втроем, не спал абсолютно никто, бабушки и дедушки оставались у нас ночевать, чтобы качать их ночью, когда плачут. А утром муж в таком состоянии шел на работу, а мы — в новый день с тремя малышами», — рассказала екатеринбурженка.

Бабушки и дедушки семьи категорически против няни, говорят, что никто не позаботится о них так, как родные. Приходится справляться Источник: Кристина Пристромова

Семья Пристромовых живет в однокомнатной квартире, места малышам очень мало. Кристина рассказала, что они стараются выбираться в игровые комнаты и разные занятия, чтобы сменить картинку и познакомить сыновей с другими детьми.

«Там большое пространство, и для нас как родителей с однокомнатной квартирой это очень хороший выход, потому что мальчикам очень мало места, они начали ползать и прям сбивают друг друга. И на занятии мы с педагогами заметили, что мальчики сначала расползаются по разным углам, а позже всё равно кучкуются и сидят рядом, всё-таки стараются держаться вместе», — поделилась мама.

Антон Пристромов рассказал, что их семья надеялась на жилищный сертификат, государство предоставляет 3 миллиона для родивших трех детей одновременно, но помощь получить не вышло.

«Когда пришли на консультацию, выяснилось, что хоть мы и живем впятером в однушке 40 квадратных метров, а по факту даже всегда вшестером, так как нам постоянно кто-то помогает — под программу мы не подходим. Дело в том, что у Кристины есть небольшая доля в квартире родителей в Заречном. Мы ее, конечно, никак использовать не можем, ни для жилья ни для продажи — в ней живут родители. Но сложив все квадратные метры, получилось, что у нас 11 квадратных метра на человека, а должно быть 10», — сказал Антон.

Молодой отец рассказал, что по правилам, после отказа от доли, должно пройти 5 лет, поэтому идею получить помощь пришлось оставить. И так как детям очень тесно уже сейчас, семья решилась на ипотеку, взяли двухкомнатную квартиру на Эльмаше.

«Нам было важно, чтобы квартира поскорее сдалась и был хоть какой-то ремонт, так как у нас нет денег и времени его делать. Нашли с хорошим ремонтом от застройщика, сдается уже в конце года. Платеж внушительный, но оставаться в однушке совсем не вариант», — поделился екатеринбуржец.

Антон рассказал, что на покупку квартиры решились спонтанно, когда увидели скидку застройщика, но сразу денег у них не было. Застройщик пошел навстречу, и забронировал квартиру со скидкой. Сначала семье не хотели давать ипотеку, на помощь пришел отец Кристины, став поручителем.

Кстати, многих беременных с двойнями и тройнями в Екатеринбурге наблюдает заведующая отделением патологии беременности № 2 Уральского НИИ ОММ, кандидат медицинских наук Татьяна Маркова. Недавно мы рассказывали про другую семью из Екатеринбурга, у которой тоже появились сразу трое детей. Их также наблюдала этот доктор.