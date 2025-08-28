«Поняла, что дальше будет только хуже»: жительница Германии переехала в сибирское село после 20 лет в Европе

Анастасия счастлива в своем новом доме Источник: Анастасия Бродникова

38-летняя Анастасия Бродникова уже три года живет в селе Солонешенском Алтайского края. Там она работает в местном доме культуры и поет в ансамбле «Земляки». В одно из самых живописных мест региона вместе с дочерью Машей она перебралась из Германии, где до этого прожила два десятка лет.

Что заставило героиню оставить привычный уклад жизни и чем ее привлекла алтайская провинция — читайте в интервью нашим коллегам из NGS22.RU.

Полностью интегрировалась в немецкое общество

За свою жизнь Анастасия сменила несколько стран. Родилась она в Киеве в русской семье, однако в 15 лет вместе с родителями перебралась в Германию, где окончила школу, а потом и университет.

— Я выучилась на факультете компьютерной визуалистики, это информатика, но достаточно креативная область. Студенчество было веселое, множество знакомств. Потом работа плюс-минус по специальности, — поделилась она.

За годы в Германии, по словам героини, она полностью интегрировалась в немецкое общество и привыкла к местному менталитету.

— Вообще, немцы очень обязательные и дисциплинированные. У них всё должно быть на месте, аккуратно и вовремя. Мне, в принципе, очень близки эти черты, поэтому я там себя комфортно чувствовала. Немецкий язык у меня на уровне носителей, — отметила жительница села.

Анастасия начала думать о переезде после того, как стала матерью Источник: Анастасия Бродникова

Анастасия жила в небольшом, но очень красивом городе Кобленц среди рек, гор, холмов, замков и виноградников. Долгие годы всё было хорошо, а мысли о переезде появились у героини после рождения дочери.

— В Германии были вещи, с которыми я была не согласна, и я не хотела в этом воспитывать свою дочь. Там, например, не я решаю, когда ребенок идет в школу, а какой-то комитет. У меня же нет вообще права голоса. Вот исполнилось шесть лет — и надо. А чтобы пойти на год позже, нужно очень долго собирать справки у логопеда, к которому еще и попасть сложно, — рассказывает Анастасия.

Не устраивало героиню и раннее сексуальное образование школьников, которое официально начинается уже с четвертого класса. Анастасия переживала, что именно с этим придется столкнуться ее дочери во время учебы.

— Там у родителя связаны руки. Но когда всё к этому пришло, я уже на чемоданах была, — рассказала она.

На Алтайский край ее внимание упало из-за планов друзей Источник: Анастасия Бродникова

«Я поняла, что дальше будет только хуже»

Идею перебраться в Алтайский край Анастасии подсказали ее друзья, которые сами планировали переезд. Тогда в мире только начала бушевать пандемия коронавируса, которая поставила для героини в вопросе переезда последнюю точку.

— Я поняла, что дальше будет только хуже. Сначала я еще рассматривала вариант переезда в Черногорию, а потом подумала, что это маленькая страна, и если в мире что-то глобальное произойдет, то от нее за два часа, наверное, ничего и не останется, — отметила героиня.

Друзья же, по ее словам, любители природы и кемпингов, специально остановили свое внимание на Алтайском крае, поскольку он находится в отдалении.

— Они рассматривали все здешние районы и выбрали Солонешенский. На нем остановилась и я. Тут почти нет комаров, это очень важно, хотя я всё равно их нахожу, видимо, такая группа крови. Но всё равно ощутимая разница, например, с Барнаулом. Ну и, конечно, свою роль сыграли деньги. Нам очень сильно повезло, что мы смогли приобрести недвижимость по более-менее нормальным ценам, — поделилась она.

До этого в России героиня не была Источник: Анастасия Бродникова

Дом в Солонешенском районе Анастасия купила в 2021 году, однако на программу переселения героиня документы подала не сразу — планировала пожить в Германии еще пару лет, чтобы поднакопить денег.

— Дом у меня был без скважины, без воды, вообще без каких-либо условий. Даже бани на территории не было. Еще и находится в такой отдаленности — селе Степном, которое в часе езды от Солонешного. Ну я посчитала, сколько будет стоить ремонт, и начала откладывать, — вспоминает жительница Алтайского края.

«Не могла дико холодным воздухом дышать»

Как она вспоминает, сибирские морозы в первое время дались ей непросто.

— Мы приехали зимой, в декабре. Для меня тут было очень холодно. Я никогда до этого не знала таких морозов. Да и, наверное, сказался стресс от переезда. Я заболела и три дня пролежала с высокой температурой. Потом еще у меня было что-то легочное. Я выходила на улицу и не могла этим дико холодным воздухом дышать. Ту зиму я в основном провела дома, — рассказывает Анастасия.

Сейчас к низким температурам она уже привыкла и даже -35 градусов воспринимает уже спокойно. В Солонешном Анастасия работает методистом в доме культуры и поет в ансамбле.

— Мне очень нравится моя работа, мне комфортно в коллективе. Творчества больше и язык родной вокруг, — подчеркнула она.

Нравится тут и дочери героини Маше, хотя, конечно, девочка и скучает по бабушке, которая осталась в Германии. Сама Анастасия признается, что о своем решении переехать в село не жалеет.

В алтайском селе Анастасии пришлось привыкать к крепким морозам Источник: Евгений Валюс

— Моя подруга сейчас прикалывается, говорит, мол, это тот человек, который думал, что в деревне не сможет без кафешек и ресторанов. Однако я здесь, — говорит она.

По словам Анастасии, она специально выбирала небольшой населенный пункт.

— Я же вообще всё видела, везде была, всё прожила и всем насытилась. Как говорится, все гештальты позакрывала. Я такой человек, мне везде хорошо, — говорит Анастасия.

В селе героиня нашла себя в творчестве, а также встретила свою любовь Источник: Евгений Валюс

В инфраструктуре же, которая в селе не так развита, как в городе, по словам Анастасии, она нуждается не так уж сильно.

— Я тут живу в 10 минутах ходьбы от работы, а дома мне эта инфраструктура в принципе и не нужна. Если куда-то выехать нужно, то да, приходится планировать. Но я знала, куда еду. Я примерно себе представляла, что такое деревня, поэтому у меня не было абсолютно никаких иллюзий на этот счет, — добавила она.

Сейчас, как подчеркивает героиня, ей абсолютно комфортно в Солонешном. Она продолжает заниматься ремонтом и обустройством дома и пока не думает о смене места жительства. Кроме того, в Солонешном Анастасия нашла свою любовь и вышла замуж.