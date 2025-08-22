НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
В Госдуме придумали новую льготу для семей. Ее хотят дать даже тем, у кого только один ребенок

В Госдуме придумали новую льготу для семей. Ее хотят дать даже тем, у кого только один ребенок

Многие другие льготы в России подходят только для многодетных

Депутаты Госдумы работают над законом о налоговом кешбэке для семей с одним ребенком. Также для них хотят снизить ставку НДФЛ до 6%. Подробности РИА Новостям рассказал Ярослав Нилов, глава комитета Госдумы по труду и социальной политике.

Работу над инициативой ведут депутаты из разных фракций. Если правительство одобрит идею, то средства на ее реализацию могут внести в проект бюджета уже на 2026 год. Пока с 2026 года планируют ввести налоговый кешбэк только для семей с 2 и более детьми.

«Считаю, что в качестве альтернативы нужно предоставить право семьям, где не двое, а всего один ребенок, получать налоговый, семейный кешбэк. То есть снизить ставку до 6% при наличии уже одного ребенка», — подчеркнул Нилов.

По его словам, если просто снизить ставку НДФЛ, то деньги (в большей части случаев) останутся у работодателя. Но по идее депутатов работодатель будет удерживать и перечислять налог, а возврат денег обеспечит государство. Это гарантирует, что «деньги точно попадут к работнику».

«А дальше необходимо посмотреть в целом, как заработали новые параметры налоговой системы. И в этой парадигме увеличивать размер семейного кешбэка, доводя его для отдельных категорий нуждающихся семей до 13%, тем самым фактически снижая ту самую ставку до нуля. Вот такой механизм постепенного увеличения возврата более реальный и действенный, и уже частично реализуется», — объяснил Нилов.

Отличная идея! Пускай принимают закон
Нет, не согласен. Я считаю, что все должны платить налоги одинаково
Сложный вопрос
Василина БерёзкинаВасилина Берёзкина
Василина Берёзкина
Старшая ночная корреспондентка
Семья Госдума Льгота Налог Родители Депутат
