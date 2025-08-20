«Живая она или мертвая»: муж почти месяц ищет 63-летнюю жену, с которой прожил 30 лет — она улетела на море и подала на развод

Родным женщина сообщала, что улетела в Сочи Источник: Оксана Витязь / SOCHI1.RU

В Красноярске родственники почти месяц ищут 63-летнюю женщину. Муж пропавшей утверждает, что она могла угодить в секту в Краснодарском крае и сейчас находится под влиянием мошенников. Сама женщина по телефону через юриста просит оставить ее в покое. Вопрос, где сейчас находится Марина Сергунина и все ли с ней в порядке, для родственников остается открытым, как и вопрос, почему женщина вообще решила уехать от родных. В запутанной истории разбиралась корреспондент NGS24.RU Светлана Чернушевич.

«Вы меня не ищите»

О том, что в Октябрьском районе Красноярска пропала 63-летняя женщина, стало известно еще в конце июля. Сообщение опубликовали в группе «Поиск пропавших детей имени Оксаны Василишиной».

Розыскная ориентировка на Марину Сергунину висит в группе красноярских поисковиков Источник: Поиск пропавших детей имени Оксаны Василишиной / Vk.com

К поисковикам обратился муж пропавшей — Сергей Анатольевич Сергунин. Журналисту NGS24.RU он рассказал, что никаких предпосылок для внезапного исчезновения супруги не было.

— 28 июля я вышел из отпуска — был в Красноярске, никуда не выезжал. Ездил на рыбалку, отдыхал, ее приглашал всегда. Она со мной не ездила, но я ее всегда зову — в лес пойти, травы пособирать, посушить, ягоды пощипать. Она не ездила — у меня давление, говорит. Ну, давление-давление, я ее и не брал, но в любом случае она мне все это делала, траву сушила — я иван-чай заготавливаю, — восстанавливает хронологию событий Сергей Анатольевич. — И вот 28-го [июля] я вышел на работу. 29-го мы проснулись. Нормально, все хорошо, никаких признаков, ничего не было, понимаете? Она сварила кашу. Говорит: «Будешь кашу пшенную?» Я говорю: «Ну давай». Все, мы поели. Я в семь часов собрался, ушел на работу. Она осталась дома. Я думал, она тоже пойдет на работу. В конечном счете получилось так, что ее дома 29-го нет вечером. Я начинаю звонить, связи нет — телефон отключен. Я давай больницы обзванивать. Обзванивал больницы, а потом уже позвонила сыну старшему: «Я улетела в Сочи, уеду в Крым и буду жить в пансионате. Вы меня не ищите».

Старший сын — Анатолий — последний из семьи, кто разговаривал с ней по телефону. Мать позвонила ему в день исчезновения.

— В этот вечер, часов в 11 или в полдесятого, мне мать сама позвонила, сказала, что на работе интернета нет, а без интернета работать она не может. Сказала, что написала заявление на отпуск и поехала отдыхать в Крым, в Сочи — на юг — к какой-то подружке. Не знаю, какая подружка, не уточнял я. Ну и попросила меня, чтобы я отцу сказал. На вопрос, почему ты сама этого не можешь сделать, она ответила: «Не хочу с ним общаться, он будет психовать, никуда меня не отпустит. Не хочу выслушивать. Я собралась и поехала». Все. На этом разговор был окончен. Потом мне позвонил отец. Он уже в это время в полиции писал заявление, — говорит Анатолий.

Повторно на связь с сыном женщина вышла второго августа — рассказала, что подала на развод, и попросила, чтобы от нее отстали. С тех пор на связь, по словам Анатолия, мама ни с кем из родных не выходит.

Пыталась кому-то перевести деньги

Обстоятельства исчезновения Марины Сергуниной ее супруг называет странными — уехала с одной женской сумочкой, отключила телефон, ни с кем из ее же телефонной книги, по его словам, не связывается. Контактами тех, кто пытался выйти на связь с пропавшей, супруг поделился с редакцией NGS24.RU. Журналисты тоже пообщались с этими людьми.

Людмила сразу оговаривается, что с Сергуниной они не подруги, просто знакомые. Лично в последний раз виделись около месяца назад. Никаких странностей в поведении знакомой она не заметила, а сложившуюся ситуацию называет несвойственной для нее. После исчезновения Марины Сергуниной в ее аккаунте в мессенджере почему-то исчезла фотография, говорит Людмила. Она попыталась написать Сергуниной сообщение в мессенджере, но получила ответ «в несвойственной ей манере».

— Марина — женщина интеллигентная, такая серьезная дама. Я писала ей: «Как ты, где ты, тут по СМИ очень страшные новости, отзовись, нужна ли помощь». Я уже не помню, что я писала, но в общем вот как-то так было. И мне в ответ ни «здравствуй», ни «до свидания», сразу — какие новости, факты, все в таком духе. То есть, в общем, грубоватая форма была. Вот и все. В общем, это все, что я об этом знаю, — разводит руками Людмила.

Людмила предполагает, что у Марины Сергуниной нет доступа к телефону и кто-то не дает ей общаться.

В переписке Марина Сергунина не здоровается — знакомой это показалось странным Источник: Сергунин Сергей Анатольевич (переслано от Людмилы) В переписке с другой знакомой Сергунина говорит, что муж мстит и на все гадости способен Источник: Севда

Еще одна знакомая Марины Сергуниной, с кем нам удалось связаться, — Севда. Женщины познакомились, когда Сергунина работала дистрибьютором бытовой химии, а в последнее время периодически встречались в детских поликлиниках, где Сергунина занималась оформлением страховых полисов. В последние полгода, по наблюдениям Севды, у Марины Сергуниной ухудшились отношения в семье — женщина якобы стала негативно отзываться о детях, муже и даже родной матери, а незадолго до исчезновения говорила, что ей нужно отправить деньги «подруге в другом городе».

— Она говорит: «Вот как перевести мне деньги?» Я говорю: «Ну переведи по номеру телефона». Она говорит: «Мне надо большие деньги. И если я перевожу большие деньги, то это комиссия». Она сумму не говорит, просто говорит — большие. Я говорю: «Ну, значит, это комиссия и только так можно перевести — больше никак». «А зачем тебе туда деньги переводить?» — «Ну, на хранение. Я доверяю этому человеку. Детям не доверяю, а этому человеку доверяю». Я говорю: «А зачем ты эти деньги хочешь кому-то перевести?» Что с мужем все плохо, я так поняла, чтобы с мужем потом эти деньги не делить, — пересказывает Севда разговор с Сергуниной.

«Ее кто-то сопровождал, видимо»

По словам Сергея Анатольевича, сейчас с родными женщина общается исключительно через юриста. Пока еще законный муж Марины Сергуниной считает, что она могла угодить в секту, где под предлогом веры в Бога из нее выкачивают деньги. При этом супруг уверен, что его жена попала под дурное влияние конкретного человека.

— Была такая у нас в Красноярске — Жаркова Людмила Павловна. Она в 2005 году погубила очень много людей своим крестом и своей религией. Она лечила по фотографиям, с ней судились люди, — говорит Сергей Анатольевич.

Он настойчиво просит найти людей, которые пострадали от действий Людмилы Жарковой. В интернете действительно есть сообщения о людях, якобы пострадавших от деятельности этой целительницы в начале нулевых и многочисленных судебных исках в ее адрес. Как утверждает Сергунин, Жаркова всю их семью тоже лечила по фотографиям. Это подтверждает и старший сын женщины Анатолий. Он помнит, что его с братом мать даже водила на очный прием к целительнице в начале нулевых.

— Меня мать водила к ней, вроде как кишечник надо было полечить. Она все переживала за мой кишечник и за кишечник брата, и вот мы к ней приходили. Она женщина неординарная, потому что после второго сеанса у меня какая-то эйфория началась. Я маме сказал, что это очень странно, и я к ней больше не пойду. Разговоров я там никаких не водил, ничего не делал. Пришел, у нее там свечи стоят, иконки, она крестиком со спины там поводила, какие-то молитвы почитала и все. Я вышел, и, пока до остановки шел, у меня какое-то состояние эйфории было, так скажем. Иду, улыбаюсь, у меня все хорошо. И все, после этого я сказал матери, что я к ней больше не пойду, — рассказывает Анатолий.

Сейчас Жарковой якобы понадобились деньги, и Марина уехала к ней, говорит ее муж. Номер целительницы он нашел в старом телефоне, написал ей сообщение, но ответа не получил. На наши звонки по этому номеру также никто не ответил.

Сергунин поделился контактом и некой Марианны — ее Сергунин характеризует как «неадекватную», которая «состоит в секте Жарковой». Женщина от общения с журналистом отказалась, сославшись на то, что не понимает, о чем идет речь.

— Вы позвонили другому человеку. Я не знаю, кто это [отвечая на вопрос о Сергуниной. — Прим. ред.]. Извините, до свидания. Я на работе, — говорит женщина и кладет трубку.

В переписке с журналистом мужчина делится контактами людей из «секты», фрагментом некой аудиолекции и аудиосообщений о некоем «лечении» Источник: Сергунин Сергей Анатольевич

В переписке с журналистом Сергунин также делится пятиминутным фрагментом некой аудиолекции. Он утверждает, что нашел этот файл среди многих других на ноутбуке жены. На аудио слышно, как, вероятно, возрастная женщина благодарит некую Марианну, а после начинает говорить о Боге в современном мире и в какой-то момент переключается на вопросы политического характера. На других аудиозаписях, присланных в редакцию Сергуниным, судя по голосу, та же женщина говорит о начале какого-то «лечения» и отмечает: «Сумма 3800, как обычно». Когда и кем были сделаны эти аудиозаписи и какое отношение они имеют к Сергуниной, доподлинно неизвестно.

На этой аудиозаписи без каких-либо опознавательных знаков слушателям предлагают во время молитв представлять, как на границах России вкруговую встает «очень высокий забор из осиновых крестов», а за забором — «такой же высоты — зеркала». Это один из аргументов Сергунина в пользу того, что его супруга находится под дурным влиянием. На других аудиозаписях, судя по голосу, та же женщина говорит о начале какого-то «лечения»: «Сумма 3800, как обычно».

Мы пообщались со священнослужителем одного из красноярских храмов, откуда Сергунина несколько раз ходила с крестным ходом. Сам священнослужитель говорит, что не помнит женщину, но слышал от кого-то из прихожан, что та участвовала в мероприятиях храма и якобы когда-то давала кому-то из прихожан некую сомнительную — не православную — литературу. Комментировать ситуацию вокруг исчезновения Марины Сергуниной в силу личных и религиозных убеждений священник не считает нужным.

— Я, честно говоря, не знаю, что у них там было — почему она ушла из дома, почему она от него скрывается. Попала ли она в секту, которую организовала эта женщина, или нет, я тоже не знаю. Но знаю, что раз он заявил в полицию, раз все уже об этом деле говорят, то наверняка те люди, которые живут сейчас рядом с ней, они тоже знают, что он ее ищет. Но если бы она была правда в опасности, то наверняка нам бы уже дали знать, — выражает свою позицию батюшка, пожелавший остаться анонимным. — Я в их личную жизнь лезть тоже не хочу — это их личная жизнь. Он настаивает, что давай лезь, лезь, лезь, давай туда-сюда жалуйся. Я ему говорю: «Ну, Сергей, вы уже даже в полицию пожаловались, ну куда уже выше? Если там есть какое-то нарушение закона, полиция это выяснит. Ну, что же мы будем, священники?

Сергей Анатольевич в свою очередь всячески отрицает возможность того, что его супруга могла самостоятельно принять и осуществить решение улететь в другой регион и остаться там.

— Она родилась здесь, в Красноярском крае — село Маловка Ирбейского района. И прожила всю жизнь до 63 лет в Красноярском крае. Она никуда не выезжала, ни на какой юг мы никогда не ездили, а тут она собрала вещи… Одна она не летала никуда, ее кто-то сопровождал, видимо. Но полиция этого не слышит, — разводит руками обеспокоенный супруг.

Красноярские полицейские прекратили поиски женщины

В полиции Красноярска нам сообщили, что материал проверки по заявлению о пропаже женщины сотрудниками отработан в полном объеме. Марина Сергунина неоднократно выходила с правоохранителями на связь и сообщала им данные о своем местонахождении. Заявлений о мошенничестве от мужа в адрес правоохранителей не поступало.

— В полиции говорят, что она им звонила, — подтверждает Сергей Анатольевич. — На вопрос: «Вы знаете голос, что это она звонила?» — они молчат. Они говорят: «Она нам прислала фотографии». Опять же с помощью фотошопа можно сделать любые фотографии. Почему она по видео не выйдет на связь? Она не выходит на связь, телефон отключен. Ситуация очень сложная. И самое главное, что юрист тоже говорит: «Вы отвяжитесь от нее. Она отдыхает». Ну, как может человек так отдыхать? С одной женской сумочкой в Сочи улетела. С одной женской сумочкой.

Сергунин оговаривается, что кроме сумочки женщина взяла с собой еще и миллион рублей — деньги прямо перед отлетом она сняла с вклада. А после того как супруг заблокировал личные кабинеты пропавшей, та по паспорту сняла с вклада остатки денег — еще 700 тысяч рублей.

— Но дело не в этом миллионе. Мне не жалко этого миллиона, — говорит наш собеседник. — Моя единственная просьба в том, чтобы она вышла на связь — хотя бы посмотреть на нее, живая она или мертвая, понимаете? Или, может, вообще уже ее в таком состоянии держат… Может, ее удерживают. Я ее не обвиняю, это ее выбор, но я хочу, чтобы она вышла на связь со мной по видео.

«Дышу свежим воздухом, живу своей жизнью»

Информация о том, что с Мариной Сергуниной все в порядке, появилась и в комментариях к сообщению о ее исчезновении в начале августа. Комментатор — Варвара Конева — назвала себя законным представителем женщины. По телефону Конева рассказала журналисту NGS24.RU, что с Мариной Владимировной Сергуниной работает по доверенности от 15 июля 2025 года [фото доверенности есть в распоряжении редакции NGS24.RU. — Прим. ред.]. По словам юриста, женщина находится в здравом уме и ежедневно выходит с ней на связь, а прекратить общение с родственниками — ее личный выбор и она имеет на это право.

— Я с ней связываюсь каждый день. Она мне звонит, я ей звоню, потому что мы с ней ведем гражданские дела, которые необходимы для того, чтобы расторгнуть брак и также разделить имущество. Если вы хотите с ней связаться, то это все через полицию. Она напрямую ни с кем не связывается.

— А с чем это связано?

— Что она не связывается? Ну, она решила так, потому что человек, который проживал долгое время с ней, обидел ее, и она решила начать жить заново.

В комментариях к сообщению об исчезновении женщины написали, что искать ее больше не нужно Источник: NGS24.RU — Новости Красноярска / Telegram

— Это было ее решение, и, скорее всего, это решение было принято уже давно, потому что такой отъезд заранее планируется. Потому что это тяжело для человека, когда ты живешь 30 лет с человеком, с которым ложишься в кровать, и ты тут узнаешь о том, что есть какие-то действия со стороны супруга, которые для нее неприемлемы. Не спонтанно же было принято это решение уехать — и билеты были заранее куплены, и в отпуск она заранее собиралась, — комментирует ситуацию юрист по семейным делам.

Юрист не скрывает, что Марина Сергунина сейчас находится в отпуске в Краснодарском крае. Отвечая на вопрос, почему телефон женщины недоступен, ее представитель объясняет, что та сменила сим-карту — прошлая была зарегистрирована на имя супруга. Комментируя заявления о том, что Сергунина могла попасть в секту, законный представитель ссылается на свой разговор с представляемой.

— Мы с ней разговаривали, я задавала ей тоже такие вопросы, потому что вы же не первая, кто мне звонит и задает такие вопросы, что она могла попасть под влияние третьих лиц. На что был дан ответ: «Я нахожусь в настоящее время в отпуске, развлекаюсь, отдыхаю, хожу на море, дышу свежим воздухом, живу своей жизнью. Меня никто не контролирует — никто рядом со мной не находится». Что касается вот этих сект, она просто мне в ответ посмеялась, сказала: «Такого нет и не могло быть, я взрослый человек и могу сама себя контролировать», — передает слова представляемой семейный юрист Варвара Конева.

Имя Людмилы Павловны Жарковой, по словам юриста, в их разговорах не звучало ни разу, и его она слышит впервые.

«Все это произошло во всей семье»

Тем не менее, родственники в исчезновении жены и матери винят именно «подружку-целительницу». Члены семьи считают, что общение с ней негативно повлияло и на саму Марину Сергунину, и на отношения в семье.

— Я не любил с ней сильно разговаривать, потому что она не от себя что-то говорила, а пересказывала этого человека. Ей там что-то наговорят, она приходит и говорит: «Есть разговор». Ну и видно, что она не свои какие-то мысли пытается донести, — объясняет разлад в семье старший сын Марины. — Из-за этого у нас общение было минимальное, так скажем. Посидим, поговорим. Думаю: «Ой, все, отстаньте, пожалуйста, от меня, не хочу я больше это выслушивать». Все это произошло во всей семье. Накаленная была ситуация со всеми. Трое детей, мать родная, сестра, внуки — ни с кем не общалась. И вот отец единственный остался, с кем она более-менее как-то общалась, и в итоге и с ним что-то не сложилось.

По словам сына, мать, когда в последний раз звонила по телефону, сказала, что отец заимел любовницу. Сын уверен, что это глупости и такие убеждения женщине тоже внушили.

— 2021−2022 год — с этого момента начали ее со всеми родными ссорить. Все было нормально, потом первый был у меня брат — рассорилась она с ним так, что даже видеть не хотела. Потом с матерью родной, потом с сестрой моей, со своей личной сестрой — ну, у них давно там накаленная была обстановка. Ну, и отец. А со мной… не знаю, поводов просто не было, так скажем, — рассказывает Анатолий. — Мы уже не надеемся, что сможем восстановить отношения. Потому что под воздействием психологическим находился человек больше 20 лет. Мне кажется, не получится у отца ничего сделать. Но он пытается какие-то меры предпринимать. У нее в собственности еще три квартиры, поэтому она за счет них еще поживет долгое время, я так думаю.

С Сергеем Анатольевичем, инициировавшим поиски жены, при подготовке этого материала журналист общалась несколько раз — по телефону редакции, через мессенджеры для получения фотографий и дополнительной информации, а также по личному телефону — по инициативе мужчины и в связи с тем, что редакционный номер телефона мужчина за время нашей работы по этой теме по некой причине блокировал несколько раз.

В восьмиминутном разговоре, необходимом для уточнения деталей происходящего, Сергунин, по наблюдениям журналиста, заметно нервничал, что, конечно, можно списать на переживания на фоне трехнедельного стресса. Явно торопился, что тоже понятно. Поэтому все необходимые вопросы мы старались оговорить быстро. «Девушка, я не могу. Мне надо поесть и ехать», — нетерпеливо говорил собеседник, на этом разговор о ранее озвученных им фактах был окончен. Позже он позвонил на личный телефон журналиста и попросил не публиковать подробностей ситуации, о которой он сам до этого рассказывал, и просто дать объявление об исчезновении жены, ссылаясь на то, что не хочет, чтобы о супруге в городе пошли неприятные разговоры. После общения журналиста с законным представителем Сергуниной он снова позвонил журналисту на личный номер телефона и с явным раздражением поинтересовался, зачем корреспондент звонит представителю жены. По словам Сергунина, общение журналиста с юристом его жены закроет ему «каналы» — вероятно, имелись ввиду каналы поиска жены. Прокричав, что он в редакцию не обращался, Сергунин бросил трубку.

В переписку с журналистом Сергунин направлял подробности и просил помощи — теперь уже в Краснодаре, а после сообщил, что помощь ему не нужна Источник: Сергунин Сергей Анатольевич

До этого Сергунин сообщил, что поездом отправился на поиски супруги и подал заявление о пропаже женщины в отделение полиции Краснодара. В пресс-службе главного управления МВД России по Краснодарскому краю подтвердили, что заявление от него краснодарские полицейские получили 13 августа — правоохранители проводят проверку.

Тем временем Варвара Конева, которая называет себя законным представителем Марины Сергуниной, прислала в редакцию NGS24.RU видеообращение от женщины, ее юрист называет своей представляемой — Сергуниной Мариной Владимировной.

Юрист говорит, что на видео Сергунина Марина Владимировна Источник: Конева Варвара Викторовна

— Добрый день! Нахожусь в республике Крым. Никто меня нигде не удерживает, я спокойно перемещаюсь. Та информация, которую выдает мой бывший супруг — почему бывший, потому что подано заявление о разводе — и его желание искать меня я называю уже преследованием и клеветой — та информация, которую он дает людям. И я собираюсь писать ответное заявление за клевету и преследование, чтобы его, бывшего моего супруга, привлекли к ответственности, — говорит женщина на видео.