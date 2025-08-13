Одного бросил в детстве, другого спас от нищеты — такие разные судьбы детей Николая Расторгуева

На красной дорожке Николай Расторгуев пока появляется один, но уже скоро всё может измениться Источник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RU

У солиста группы «Любэ» Николая Расторгуева оказался не только мощный голос, но и сильные гены. В августе в Сети появилось видео с его старшим сыном Павлом, и пользователи не сразу поверили, что это не работа искусственного интеллекта: настолько похож голос и внешность на самого Николая. Но, как оказалось, фамильные черты лица и вокальные данные передались еще и второму сыну — Николаю. Только, по словам Расторгуева, завидовать судьбе его сыновей со звездной фамилией не стоит.

Павел Расторгуев

Николай женился в девятнадцать лет на Валентине Титовой. С девушкой он познакомился еще в 14 лет и с этого момента не расставался. В 1977 году на свет появился их сын Павел. Жили Расторгуевы бедно: Николай брался за любую работу, чтобы обеспечить семью, и пока только мечтал создать собственную музыкальную группу.

Валентина поддерживала желание мужа прославиться и поэтому отказалась от собственной карьеры хореографа, сначала чтобы заботиться о сыне и муже, а после чтобы помочь Николаю на первых этапах создания группы «Любэ». Она взяла на себя обязанности продюсера: организовывала концерты, договаривалась с площадками, занималась документами, и всё это совмещая с воспитанием сына.

С детства Павел много времени проводил на гастролях, записях песен и репетициях, но все эти радости закончились в 1991 году. Николай оставил семью и ушел к костюмерше группы «Зодчие» Наталье.

Несмотря на то что Расторгуев продолжал помогать сыну и бывшей жене, Павел долго не мог простить отцу предательство и не хотел с ним общаться.

С момента своего совершеннолетия Павел старался полностью дистанцироваться от всего, что касается отца: он не давал интервью, не выходил с ним на его концертах, не стал развивать музыкальный талант. После школы Расторгуев-младший пошел учиться на культуролога, а после остался работать по профессии.

— У каждого своя дорога. Наверное, насмотрелся на непростую жизнь нашего брата-артиста. У меня не было задачи создавать династию. Моим сыновьям достаточно тяжело, они носят известную фамилию, слишком много внимания, — объяснял Николай.

Как оказалось, время всё же лечит. В конце 90-х Павел простил отца и принял его таким, какой он есть. Он нашел общий язык не только с Николаем, но и с его новой женой и вторым сыном. Замкнутый и не очень любящий внимание Павел несколько раз появлялся на сцене в составе группы «Любэ» в роли барабанщика. Но подобные поступки скорее были исключением и еще одной возможностью для него побыть вместе с отцом, будто и не было всех этих лет порознь.

В начале нулевых Павел женился на своей возлюбленной Ирине, а в 2005 году у них родилась дочь София. Николай Расторгуев всеми силами старается наверстать всё то, что недодал Павлу, и с самого детства балует внучку. Так, когда девочке было 12 лет, он завел ей собственную кредитную карту, на которую регулярно клал деньги для «девчачьих радостей»:

— На пудры, на помады, что там еще девочкам надо? — отвечал на расспросы журналистов певец.

Сейчас дочь Павла учится в Университете технологий и дизайна в Санкт-Петербурге. В апреле Николай Расторгуев сообщил, что внучка вышла замуж и счастливо живет в браке. Имя народный артист предпочел не раскрывать, лишь отметив, что избранник — «студент из хорошей семьи».

Павел, выдав дочь замуж, решил изменить и свою жизнь. К 47 годам он впервые решился на то, чтобы выйти из тени отца и перенять его наследие, — правда, пока только в рамках этно-оперы «Князь Владимир». В июле 2025 года Николай Расторгуев объявил об уходе из постановки из-за большой нагрузки и концертов в честь юбилея группы «Любэ». Замену ему не пришлось искать долго, в августе композитор и постановщик Игорь Матвиенко объявил, что роль досталась Павлу.

После новости Расторгуев-младший уже появился вместе с отцом на VK Fest и вовсю вживается в роль.

Николай Расторгуев — младший

Младший сын Расторгуева появился в браке с его второй женой Натальей в 1994 году. Его назвали в честь отца Николаем. Мальчик родился раньше срока и не отличался крепким здоровьем, он болел и сильно худел. Но благодаря усилиям и связям звездного отца малыша удалось поставить на ноги, и уже в школьные годы он и не догадывался, что когда-то был на грани жизни и смерти.

Николай Расторгуев — младший с самого детства был не похож на своего старшего брата. Он отличался взрывным характером, не боялся быть на публике и выступал с хором. Всё указывало, что он-то пойдет по стопам отца, но нет.

После школы Николай занялся бизнесом. Он открыл свой интернет-магазин по продаже БАДов, но дело не выгорело. Отец не оставил любимого сына в беде, и теперь они вместе владеют продюсерским центром Расторгуева-старшего.

К 30 годам Николай всё же делает самостоятельные шаги, он открыл свою кинокомпанию, которая приносит ему приличный доход. Расторгуев гордится тем, что не сидит на шее у родителей, но и съезжать из их дорогого дома и заводить свою семью пока не планирует.

