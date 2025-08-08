НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
«Уже есть договоренность»: как Дибровы планируют делить имущество и детей

«Уже есть договоренность»: как Дибровы планируют делить имущество и детей

Супруги уже назначили себе адвокатов и пришли к первым договоренностям

289
Написать комментарий
Пока Полина и Дмитрий стойко сохраняют маску невозмутимости | Источник: polinadibrova / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Пока Полина и Дмитрий стойко сохраняют маску невозмутимости

Источник:

polinadibrova / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Теперь уже официально, адвокат Дмитрия Диброва подтвердил, что супруги разводятся спустя 16 лет брака. Александр Добровинский, которого ведущий пригласил отстаивать свои интересы, рассказал нашим коллегам из издания «СтарХит», что Полина Диброва также, как и супруг, наняла себе адвоката.

— Сегодня я общался с адвокатом Полины Дибровой — Мариной Дубровской. Мы договорились встретиться у меня в офисе, чтобы обсудить условия обеих сторон, — сообщил Александр.

Диброва старается не выносить сор из избы. Она отказалась давать комментарии до 10 августа и только заявила, что их отношения с Дмитрием остаются прекрасными. По ее словам, с момента первых новостей об ее измене с другом семьи, бизнесменом Романом Товстиком, в их доме ничего не поменялось.

— Я с ним в прекрасных отношениях, все у нас в порядке, но мы сейчас не даем никаких комментариев. Мы живем как жили, все в порядке, — уверяет Полина в интервью изданию «360.ru».

Судя по последним снимкам, супруги все же не совсем живут как прежде. После того как в Сети появились фотографии, что Дмитрий вернулся из Испании в Россию и проводит вечера в баре, Полина, наоборот, улетела из страны. Вместе со своим женским клубом она отправилась в Армению, откуда пишет посты благодарности подписчикам за поддержку.

Гости бара сообщают, что ведущий угощал всех бесплатными напитками | Источник: Трапезник / t.me

Гости бара сообщают, что ведущий угощал всех бесплатными напитками

Источник:

Трапезник / t.me

По словам друзей в окружении супругов, поговорить Дмитрий и Полина все же успели. В первую очередь пара договорилась о том, с кем останутся их трое детей.

— Вряд ли Полина и Дмитрий останутся близкими друзьями, но они намерены сделать все, чтобы остаться лучшими родителями для троих своих сыновей, — рассказали в окружении пары нашим коллегам из издания «СтарХит». — Дибровы собираются все решить мирно, уже есть договоренность, что дети останутся с мамой.

Судьба особняка на Рублевке за 750 миллионов рублей, где все это время жила Диброва, пока остается туманной, но, судя по всему, Дмитрий не планирует оставлять мать своих детей без всего.

— Что касается совместно нажитого имущества, Дима, как благородный мужчина, не обидит женщину, которая посвятила ему столько лет и подарила вторую молодость. Никаких судебных баталий и звездных войн, как хотели бы некоторые, не планируется, — добавляет источник.

Анна КолотоваАнна Колотова
Анна Колотова
корреспондент эвергрин-редакции
