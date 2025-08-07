НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Семья «С таким масштабом подлости, как у мадам Дибровой, не сталкивалась давно!» Екатерина Гордон — о защите обманутой матери шестерых детей

«С таким масштабом подлости, как у мадам Дибровой, не сталкивалась давно!» Екатерина Гордон — о защите обманутой матери шестерых детей

Известный адвокат намерена отстоять права Елены Товстик на детей и значительную часть имущества

514
2 комментария
Последнее совместное фото с мужем Дмитрием Дибровым из путешествия на Сейшельские острова Полина выкладывала в своем Telegram-канале еще весной | Источник: POLINA DIBROVA / T.meПоследнее совместное фото с мужем Дмитрием Дибровым из путешествия на Сейшельские острова Полина выкладывала в своем Telegram-канале еще весной | Источник: POLINA DIBROVA / T.me

Последнее совместное фото с мужем Дмитрием Дибровым из путешествия на Сейшельские острова Полина выкладывала в своем Telegram-канале еще весной

Источник:

POLINA DIBROVA / T.me

Именно Елена Товстик и телеведущий Дмитрий Дибров стали «жертвами» супругов-изменщиков, и пока роковой четырехугольник обсуждают в социальных сетях и на форумах, участники семейной драмы переживают происходящее по-разному. 65-летний Дмитрий Дибров был замечен на днях в столичном пабе, где топил горе в алкоголе и наливал бесплатно пиво всем посетителям заведения, заметило сетевое издание Woman.ru. Официальное заявление о разводе с женой Полиной после 16 лет семейной жизни телеведущий пока не сделал, хранит молчание и его предполагаемый защитник Александр Добровинский.

В клуб Полины Дибровой, который она организовала для соседок по Рублевке, входила и ее подруга Елена Товстик. В клубе проходили тематические встречи, лекции, а также участницы часто отправлялись в путешествия. Например, на озеро Байкал | Источник: POLINA DIBROVA / T.meВ клуб Полины Дибровой, который она организовала для соседок по Рублевке, входила и ее подруга Елена Товстик. В клубе проходили тематические встречи, лекции, а также участницы часто отправлялись в путешествия. Например, на озеро Байкал | Источник: POLINA DIBROVA / T.me

В клуб Полины Дибровой, который она организовала для соседок по Рублевке, входила и ее подруга Елена Товстик. В клубе проходили тематические встречи, лекции, а также участницы часто отправлялись в путешествия. Например, на озеро Байкал

Источник:

POLINA DIBROVA / T.me

— Я никак не могу прокомментировать ни предстоящий судебный процесс, ни то, буду ли я представлять интересы Дмитрия Диброва в суде, — сказал в разговоре с корреспондентом MSK1.RU известный адвокат Александр Добровинский.

А на вопрос, часто ли в его обширной практике встречаются ситуации, когда юная девушка, выйдя замуж за состоятельного и известного мужчину, повзрослев и поумнев, решает расстаться с ним, философски заметил:

— Я не веду статистику, поэтому не могу определить, что значит «часто». Каждый случай уникален, встречаются разные ситуации. Кто-то из женщин со временем бросает постаревшего супруга. А другие остаются верны до последнего. Вспомните, например, Чарли Чаплина, умершего на руках своей жены, которая была младше его на 40 лет.

Адвокат Екатерина Гордон уверена, что ей удастся отстоять в суде права Елены Товстик на опеку над детьми и справедливую часть имущества | Источник: Гордон и Сыновья / T.meАдвокат Екатерина Гордон уверена, что ей удастся отстоять в суде права Елены Товстик на опеку над детьми и справедливую часть имущества | Источник: Гордон и Сыновья / T.me

Адвокат Екатерина Гордон уверена, что ей удастся отстоять в суде права Елены Товстик на опеку над детьми и справедливую часть имущества

Источник:

Гордон и Сыновья / T.me

У адвоката Екатерины Гордон подход к бракоразводным судебным процессам более четкий: как правило, она встает на сторону тех женщин, которых пытаются лишить опеки над детьми или справедливой доли имущества. Только на днях она выиграла долгий процесс между галеристкой Полиной Аскери и ее бывшим мужем, бизнесменом из списка «Форбс» Борисом Белоцерковским. Санкт-Петрбургский городской суд удовлетворил апелляционную жалобу и взыскал с миллиардера 526 118 долларов и 36 миллионов рублей, который он задолжал бывшей супруге по брачному договору. И в деле развода четы Товстик Екатерина Гордон настроена на победу.

— Без ложной скромности скажу, что на стороне Елены Товстик будет бороться лучший юрист страны в семейном праве — и это я! — в разговоре с MSK1.RU Екатерина Гордон полна решимости.

Елена Товстик 19 лет была для мужа Романа верной женой и самоотверженной матерью их детей | Источник: Елена Товстик / Instagram (деятельность запрещена в РФ)Елена Товстик 19 лет была для мужа Романа верной женой и самоотверженной матерью их детей | Источник: Елена Товстик / Instagram (деятельность запрещена в РФ)

Елена Товстик 19 лет была для мужа Романа верной женой и самоотверженной матерью их детей

Источник:

Елена Товстик / Instagram (деятельность запрещена в РФ)

 А как Елена узнала, что ее муж изменят ей с близкой подругой Полиной Дибровой?

— Могу сказать одно: вскрылось вранье. И этому вранью был не один месяц. Елена до сих пор в шоке от того, что женщина, с которой ей изменял муж, долго и много изображала из себя добрую подругу и крестную ее детей…

Действительно, семьи Дибровых и Товстик не просто жили в одном поселке подмосковной Рублевки, но и тесно общались. Особенно их прекрасные половины. Во всяком случае, так казалось до нынешнего июля. 40-летняя Елена была всего на четыре года старше Полины, зато гораздо опытней как мать: в семье Товстик росли шестеро детей. Она давала много полезных советов Полине, растившей трех мальчиков: 16-летнего Александра, 11-летнего Федора и 10-летнего Илью. И даже попросила ее стать крестной мамой для одного из детей. Обе увлеченно занимались спортом. Елена сразу вступила в женский клуб Полины Дибровой, который та организовала для рублевских жен. Между мужчинами общего было меньше. 55-летний Роман Товстик давно стал гуру сетевого маркетинга, продвигая биодобавки своей компании NL International. По данным «Форбс» и «Коммерсанта», принадлежавшие ему четыре компании в 2024 году принесли ему 14 миллиардов рублей совокупной выручки. Бизнес, далекий от программы «Антропология» и шоу «Сессия», которые вел Дмитрий Дибров. Но успешные мужчины поддерживали приятельские отношения. Пока Полина Диброва и Роман Товстик вели тайную жизнь.

 Екатерина, скажите, это правда, что Роман Товстик снимал дом неподалеку от особняка Дибровых, чтобы встречаться с Полиной?

— Да, их роман длился не один месяц. И они действительно встречались в доме неподалеку от дома Дибровых, который сняли именно для этих встреч.

 А как Елена переживает это двойное предательство со стороны мужа и близкой подруги?

— Елене сейчас очень больно, но она справится. Она сильная женщина, спортсменка — шестикратный победитель состязаний Ironman (одно из самых сложных однодневных соревнований в мире — триатлон на длинные дистанции без перерывов: заплыв на 3,86 км, заезд на велосипеде на 180,25 км и забег на 42,195 км. — Прим. ред.) Ее поддерживают близкие, друзья. Ее поддержали все женщины страны — от Леры Кудрявцевой до Бони и многих других.

Судьбу своих шестерых детей Роман и Елена Товстик теперь будут решать в суде | Источник: Елена Товстик / Instagram (деятельность запрещена в РФ)Судьбу своих шестерых детей Роман и Елена Товстик теперь будут решать в суде | Источник: Елена Товстик / Instagram (деятельность запрещена в РФ)

Судьбу своих шестерых детей Роман и Елена Товстик теперь будут решать в суде

Источник:

Елена Товстик / Instagram (деятельность запрещена в РФ)

 Судя по ее постам в социальных сетях, Елена сейчас в смятении, очень сумбурно и странно выглядят эти сообщения. Хотя ее можно понять…

— Социальные сети Елены были взломаны с телефона, ее сообщения были стерты. А все эти странные посты, полагаю, написаны теми, кто заинтересован сделать из нее сумасшедшую. Елене, повторюсь, очень больно, но она полностью в себе.

После того как тайные отношения Романа и Полины стали явными для их супругов, Товстик подал документы на развод, а 30 июля публично сообщил о нем в социальных сетях. Также он подал заявление в суд и органы опеки, чтобы определить дальнейшую судьбу их детей. Пара воспитывает шестерых отпрысков: в 2007 году родился старший сын Андрей, в 2010-м — Анна, в 2013-м — Артем, в 2016-м — Алиса, в 2021-м — Агата, в 2024-м — младший Артур, которому всего год.

 Екатерина, уже известно, на что рассчитывает Роман Товстик, подав заявление на развод и в органы опеки?

— Инициатором развода действительно стал Товстик, им подан иск в мировой участок о прекращении брака. А еще за спиной у Елены им подан иск, в котором он настаивает, чтобы место жительства детей определи именно с ним.

 А был ли у супругов брачный договор и, если возможно, его краткая суть?

— Полгода назад, уже изменяя супруге, Товстик подсунул жене брачный договор. Я считаю, что, если сейчас мирным путем не будет сделано адекватного предложения с его стороны, этот брачный договор надо расторгать в судебном порядке. Я считаю, что правда на нашей стороне. Но должна сказать, что с таким масштабом подлости со стороны мадам Дибровой и господина Товстика не встречалась давно! Думаю, они стоят друг друга.

Посетители женских форумов и телеграм-чатов полностью солидарны с Екатериной Гордон: в этой скандально ситуации жалеют только Елену Товстик, посвятившую свою жизнь мужу и семье.

На днях Дмитрия Диброва видели в одном из столичных пабов, где телеведущий топил горе в алкоголе и угощал всех желающих пивом | Источник: Трапезник / T.meНа днях Дмитрия Диброва видели в одном из столичных пабов, где телеведущий топил горе в алкоголе и угощал всех желающих пивом | Источник: Трапезник / T.me

На днях Дмитрия Диброва видели в одном из столичных пабов, где телеведущий топил горе в алкоголе и угощал всех желающих пивом

Источник:

Трапезник / T.me

«Дибров — это ходячее подтверждение теории бумеранга, вообще не жалко. А вот нового мужика Полины хочется стукнуть мысленно, а его жене — адвоката зубастого и счастья», — самое распространенное мнение в Сети.

К Дмитрию Диброву женская аудитория сочувствия не питает.

«Когда его 16 лет назад спросили: „Дима, почему опять на молодой женишься?“, он ответил: „Что ж мне теперь, на тетеньке 48 лет жениться, что ли?“». Я и все тетеньки 48 лет на тот момент это хорошо запомнили и стали ждать. И вот он, этот день пришел! Отмщены!» — выносит приговор одна из пользовательниц.

Поведение Полины Дибровой (не считая предательства подруги) многие понимают и оправдывают: «Во-о-о-от, когда слышу это самодовольное „возьму 18-летнюю и воспитаю под себя“, всегда думаю: как же вас будет ненавидеть ваша инженю. Причем она же повзрослеет, и разве захочет Галатея ваша сидеть на поводке всегда? И повзрослеет в тот самый момент, когда…»

Ранее брошенная с шестью детьми Елена Товстик угрожала самоубийством в соцсетях.

Александра Сотникова
Дмитрий Дибров Полина Диброва Роман Товстик Елена Товстик
Комментарии
2
Гость
1 час
как это важно и интересно))) (а еще у Товстик ноги некрасивые, судя по представленной фотке)
Читать все комментарии
