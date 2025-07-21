«Меня украли из роддома 60 лет назад». Медсестра вернулась из Германии в Москву, чтобы найти своих настоящих родителей

Марина Федорова вернулась из Дюссельдорфа в Москву, чтобы найти настоящих родителей Источник: Мария Романова / Городские медиа, Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU

Еще в начальной школе Марина Федорова узнала, что она не родная дочь, но всё равно продолжала называть родителей мамой и папой. В какой-то момент мать перестала стесняться и начала говорить ей в лицо: «Зачем я тебя взяла?», «Ты не русская» и многое другое. Марина пыталась узнать, кто она на самом деле и кто ее настоящие родители, но ей не говорили. Зато она выяснила, что ее забрали у биологической матери еще в роддоме.

Вместе с Муэем — этническим немцем — она переехала в Германию, но продолжала поиски, хоть уже и не так упорно. Став трижды матерью и бабушкой шести внуков, Марина решила вернуться в Россию, потому что «этого хочет ее душа». Сейчас она работает на двух работах — в duty-free московского аэропорта и в доставке — и не теряет надежды узнать хоть что-то о своей настоящей семье. История Марины в материале наших коллег из MSK1.RU.

«Ты не похожа на русскую»

Удивительная история Марины Федоровой началась в 1960-х годах прошлого века в Волгограде. О том, что она родилась в роддоме № 7 города-героя, она знает только из свидетельства о рождении. Ближе к 1970-м они с семьей переехали в Сибирь. Там Марина впервые и узнала, что она не родная дочь тем, кого считала мамой и папой.

Источник: Городские медиа

«Впервые я узнала об этом, когда пошла в первый класс, — рассказала Марина Федорова. — В классе была девочка, которая сказала мне, что, видимо, мои мама и папа не родные мне. Я немножко расстроилась, но не поверила в это, потому что у меня очень много детских фотографий с рождения. Я приносила их в класс, показывала и в какой-то степени доказывала, что это не так».

Ребенком не придала особого значения словам одноклассницы. Но со временем стала замечать, что ее родители относятся к ней не так, как в других семьях.

«Меня в детстве силой стригли очень коротко, — вспоминает женщина. — Я не понимала причину, почему я должна носить короткие волосы. И вот в один из моментов, когда мы были в парикмахерской, я это отчетливо помню, был второй или третий класс, точно не могу сказать. Я опять закатила истерику, что я не хочу подстригаться. Люди из очереди в парикмахерскую меня держали, потому что я крутила головой и кричала: „Родина моя, кровь моя, оставьте мои волосы!“ Я вот даже эти слова помню. Мама говорила: „Ты никогда не будешь носить длинный волос, потому что ты не похожа на русскую“. Но я считала себя русской и я считала, что это мои родители».

В 15 лет мне всё-таки моя мама выкрикнула не очень хорошую фразу: «Зачем я тебя только взяла?» Но я опять не пошла ее спрашивать. Я переплакала ночь, проснулась и пошла жить жизнь. Был страх узнать правду. Я вот не могу сейчас это объяснить. Марина Федорова

По документам те люди, которые воспитывали Марину Федорову, официально являются ее родителями — они вписаны в свидетельство о рождении. Но она называет их приемными. Мама Марины Федоровой работала санитаркой в больнице, а приемный отец — водителем на грузовике.

«Мой приемный папа уроженец города Царицына. Он после войны окончил при военном училище курсы шоферов в Тбилиси, — вспоминает Марина Федорова. — Потом уехал на целину. Познакомился там с моей приемной мамой, потом они уехали в Волгоград. Папа в Сибири не жил, и, когда мы туда переехали, видимо, тоска и остальные сложности его подкосили. Это прекрасное место, но жесткое и суровое. Там нужно не просто физически, но и морально выдержать. Люди очень добрые, но закрытые. В Волгограде немножко попроще, потеплее народ».

На фото маленькая Марина Федорова с мамой Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU

Спустя пару лет после переезда в Сибирь у приемного отца Марины Федоровой нашли рак. В 1972 году он скончался.

«Он умирал дома, на моих глазах, — вспоминает собеседница MSK1.RU. — И, в принципе, для меня жизнь остановилась, потому что та любовь, которую он мне отдавал, она была только от него. Но, когда он умирал, я сидела возле него, мне хотелось рыдать, а я сидела и улыбалась, потому что, если, думала, начну рыдать, у меня разорвется сердце. Я не представляла, как я с ним расстанусь. А он мне сказал: „Ты не обижай маму и прости ее, пожалуйста“. Я тогда не понимала, почему ее не надо обижать, за что ее нужно прощать. И сказал никогда не отвечать на зло злом. Вот я сидела девочкой десятилетней и на всю жизнь это запомнила».

Несмотря на все обидные слова от мамы, я ее любила и мне ее было жалко. Марина Федорова

В детстве Марина Федорова боялась задавать родителям вопрос о том, кто она и где ее настоящие родители. Она признается, что боялась поссориться с ними, боялась услышать ложь. После смерти отца ее стал всерьез волновать вопрос ее происхождения. И тогда она решила спросить об этом родственников, но было уже поздно — в новой семье приемной мамы отношения не заладились, а остальные родственники начали умирать.

«С отчимом у меня не сложились отношения, — рассказала женщина. — У меня действительно жизнь стала невыносимой. У мамы были проблемы с алкоголем, у него тоже. Да, они были неплохие люди, но жить в такой ситуации мне было очень сложно. Поэтому я сказала директору школы, что я не хочу, чтобы меня там прибили, грубо говоря, дома. Я просила отпустить меня после 8-го класса. В итоге я окончила среднюю школу, начала свою взрослую жизнь. Попала в Омск, поступила в педагогическое училище, окончила его. Четыре года училась. Вышла замуж. Работала в Омске. А потом уехала с мужем в Омскую область, населенный пункт Русская Поляна назывался».

В 1986 году Марина всё-таки поехала в Волгоград. Ей очень хотелось самой попробовать что-то узнать. Она остановилась у двоюродной сестры приемного отца.

«Я не могу объяснить вот этот факт моего характера, — сообщила женщина. — Ну почему я не поговорила с ней обо всем этом? Но я поехала сама в роддом и начала там спрашивать, кто мог бы мне помочь. Мне дали адрес женщины, которая находилась уже на пенсии. Сказали, что она заведовала родильным отделением или вроде того. Плюс она была подругой папиной тети — сотрудницы администрации. Я приехала к этой женщине, и она мне всё подтвердила».

Как вспоминает собеседница MSK1.RU, эта бывшая сотрудница роддома и подруга тети приемного отца сказала, что последняя попросила «сделать хорошую девочку для племянника».

«Ну она и „сделала“, — сообщила Марина Федорова. — Сначала сказала, что не помнит мою маму. Потом сказала, что помнит, — она была очень красивая. Потом начала мне задавать какие-то глупые вопросы и уже придумала какую-то странную легенду. Я ей поверила. Какое-то спокойствие мне придал этот разговор и повод отойти от этой мечты — искать маму. Она еще сказала, что всех детей таких записывала в тетрадь. Кто они и от кого. Но сказала, что якобы потеряла ее при переезде. Вот в это я уже не поверила. Она точно знала, кто я».

Источник: Марина Федорова

В итоге Марина Федорова с мужем вернулись в Омск спустя семь лет жизни в райцентре.

«У нас на тот момент было уже два сына, в Омске родилась дочь, — вспоминает женщина. — Мой уже бывший муж этнический немец. И тогда появилась возможность уехать в Европу. Я долго сомневалась. Были лихие 90-е, непростые годы. И мне хотелось, конечно, хотя бы какого-то спокойствия. В первую очередь тогда я думала о том, как накормить детей завтраком хорошим, потому что в магазинах было довольно сложно и зарплату не давали. Люди, которые это пережили, они знают».

В итоге в 1994 году семья переехала в Германию. Марина Федорова с супругом обосновались в Дюссельдорфе.

«Там уже было не до поисков, там нужно было интегрироваться, было очень нелегко. Материально было полегче. А душа как в клетке находилась: чужая страна, чужой язык, чужой менталитет. И поэтому все силы были брошены на детей, на семью, на выживание».

Неожиданный привет с родины

В конце 1990-х родственник из приемной семьи Марины Федоровой приехал к ней в Германию покупать автомобиль.

«Он привез из России конфеты, завернутые в газету, — вспоминает женщина. — Я ее развернула, почитала и увидела номер телефона волгоградской редакции. Я позвонила и рассказала им свою историю. Там был журналист по имени Олег. Он сказал, что не сможет помочь, и познакомил со своей мамой — тоже журналисткой. Ее звали Людмила Шотовна. Она очень много сделала для меня».

Марина Федорова написала на нее доверенности, с которыми журналист ходила в загс, медицинский институт и другие инстанции, пытаясь найти следы настоящих родителей женщины.

«Она сказала мне: „Пока есть возможность, запиши кассету. На всякий случай. Может, нам дадут 5 минут эфира, и мы ее покажем по волгоградскому телевидению“. Но тут у меня начались сомнения: вдруг родственники увидят, обидятся. Позвонила папиной сестре и объяснила ей ситуацию. Я сказала: „Меня, наверное, покажут по телевизору. Если вы увидите, пожалуйста, не обижайтесь, я вас всех люблю, но я хочу найти маму “» .

В этот момент Марина услышала первые подробности о своих настоящих родителях.

«И тут она сказала: „Ты никогда свою маму не найдешь в России. Твоя мама была испанкой или итальянкой. Это помогла сделать подруга тети твоего папы. Она работала в городской администрации и у нее была такая возможность. Она мне сказала, что твоя родная мама проходила практику в горбольнице. Потом родила тебя, а потом тебя отдали твоей неродной маме“. Я была в шоке в этот момент и молчала».

Об этом разговоре узнала та самая тетя, которая, по словам членов семьи, работала в администрации. Она отругала родственницу за раскрытие семейной тайны. А когда Марина Федорова еще раз набрала сестру своего приемного папы, та уже ничего не хотела говорить.

Приемная мать волгоградки умерла в начале нулевых. Марина Федорова хотела приехать к ней на похороны, но в итоге решила остаться в Германии, а сэкономленные на билетах деньги отправить родным — на похороны.

«В Дюссельдорфе я работала воспитателем в доме престарелых, — сообщила собеседница MSK1.RU. — Сначала для душевнобольных и физически больных с рождения. Но это уже были взрослые люди, пожилые. Много где в Европе работала по уходу за престарелыми. Потом получила образование патронажной медсестры. И вот так вот я проработала почти 20 лет».

Источник: Иван Богданов / MSK1.RU

Сыновья Марины Федоровой работают на фабрике, дочь — менеджер в телеком-компании.

«Я была довольна своей работой до какого-то момента. А потом меня начало немножко всё напрягать, — вспоминает Марина Федорова. — Душа моя, кто бы ни были мои родители, русская. Одна бабушка в Германии, за которой я ухаживала и которой я рассказала свою историю, всё время уговаривала меня поехать в Россию, попробовать добиться правды. А я всё отказывалась и отказывалась. Деньги даже предлагала, но я не брала. Но она очень открылась мне сердцем, помогала мне иногда финансово. И пару лет назад она в итоге меня уговорила».

И Марина прилетела к своим московским подругам в Россию.

«Мне понравилось. Я только вышла в аэропорту Шереметьево из самолета и не понимала, что происходит, — вспоминает Марина Федорова. — Такое ощущение странное: ты еще никого не видишь, никого не слышишь, ты еще не прошла погранконтроль. Ты стоишь в аэропорту и тебе хорошо. И вот тогда я поняла, что здесь моя душа. После этого я еще несколько раз приезжала и зимой, и летом. Мне хотелось разную Россию увидеть.

«Но в тот раз, когда с московскими подругами мы летали в Волгоград, мы с чемоданами сели в такси и сказали водителю сразу везти нас на Мамаев курган, — рассказала собеседница MSK1.RU. — Он спросил: „Как? Сразу? С чемоданами?“ А у нас времени мало было. Мы начали с главного. Потом поехали в роддом, в отдел кадров комитета здравоохранения, собрались к папиной сестре, но она умерла. Съездили к папиной тете, которая в администрации работала. Она отказалась что-либо рассказывать».

Она сказала, что моя приемная мама даже подкладывала под одежду подушку — имитировала беременность, чтобы другие люди поверили, что украденный из роддома ребенок родной. Марина Федорова

Отметим, что корреспонденту MSK1.RU тетя также отказалась говорить что-либо по этой теме.

«Потом мы познакомились с молодым человеком — журналистом, который за три часа до моего самолета успел оперативно записать мою историю и опубликовать ее на местном городском портале. Но, к сожалению, найти настоящих родителей мне так и не удалось».

Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU

Тогда Марина Федорова вернулась в Дюссельдорф. И после этого еще несколько раз летала в Россию. И пусть дома ее каждый раз ждали дети, хорошие условия жизни, она возвращалась с грустью.

В середине нулевых Марина Федорова развелась с отцом своих детей. А несколько лет назад встретила Мануэля.

«Как-то мы с подругой зашли в ресторан в Дюссельдорфе. Там работал Мануэль. Он был официантом, — вспоминает собеседница MSK1.RU. — Он подошел, так спокойно посмотрел на меня и говорит: „А можете дать ваш телефон?“ Вообще, телефон так дать кому-то, это не про меня. Но я посмотрела ему в глаза и сказала: „Свободна“».

Позже они начали встречаться. Причем Мануэль, по словам Марины, сам предложил переехать с ней в Россию.

Сейчас пара живет в Жуковском в квартире подруги Марины Федоровой.

Марина и Мануэль обживаются в Подмосковье Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU

«Я успела поработать в банке, но поняла, что продавать карты — это не мое, — рассказала Марина. — Сейчас работаю в duty-free аэропорта Жуковский. С Мануэлем подрабатываем в доставке еще. Я вожу машину, а он рядом сидит с сумкой с продуктами и носит их людям. Знаете, как бывает. Вот ты вроде обычный человек, но можешь чуть больше среднего себе позволить: куда-то поехать, какие-то вещи купить. Мы могли всё это позволить себе, но чего-то главного не было в душе. Кто-то будет смеяться, но для меня, чем больше сейчас трудностей — как сварить суп, куда пойти работать и так далее, — тем больше радости это приносит».

По словам собеседницы MSK1.RU, Россия стала гораздо современнее.

«Как-то раз иду, ищу адрес. Навстречу бабушка лет 80. Я говорю: „Скажите, а где номер дома такой-то?“ Она говорит: „Ну так посмотри, ты же с телефоном“. А я не умею. Вернее, в тот момент не умела».

Но всё так чисто, так красиво, русская природа — это просто восторг. Я будто вторую жизнь проживаю сейчас. Марина Федорова

Долгосрочных планов Марина Федорова не строит. По ее словам, у нее один план — жить, любить и творить.