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Семья Путин лично поздравил 17-летнего сына Кадырова со свадьбой

Путин лично поздравил 17-летнего сына Кадырова со свадьбой

Глава Чечни сказал, что никогда этого не забудет

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Адаму Кадырову исполнится 18 лет в 2025 году | Источник: Kadyrov_95 / Telegram Адаму Кадырову исполнится 18 лет в 2025 году | Источник: Kadyrov_95 / Telegram

Адаму Кадырову исполнится 18 лет в 2025 году

Источник:

Kadyrov_95 / Telegram

Президент России Владимир Путин поздравил Адама Кадырова с вступлением в брак. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем telegram-канале. 

Адам Кадыров — третий сын главы Чечни. Ему 17 лет. Он является помощником главы Чечни, а также возглавляет Службу безопасности главы региона

«Уважаемый Владимир Владимирович! От всей нашей семьи хочу выразить вам глубочайшую благодарность за ваше личное поздравление внука первого президента Чеченской Республики, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова Адама Кадырова со вступлением в семейную жизнь», — написал Кадыров.

Он поблагодарил его за теплые поздравления в адрес молодоженов и за искренние пожелания в адрес всего чеченского народа. 

«Ваше доброе сердце и благородство — это то, что мы глубоко ценим в вас. Это поздравление стало прекрасным проявлением внимания, которое мы никогда не забудем», — подчеркнул глава Чечни.

О свадьбе Адама Кадырова сообщила его старшая сестра Айшат. Она опубликовала кадры с подготовки к мероприятию. Известно, что торжество пройдет в родительском доме в Ахмат-Юрте.

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Елена МальцеваЕлена Мальцева
Елена Мальцева
Корреспондент оперативной редакции
Владимир Путин Адам Кадыров Рамзан Кадыров Свадьба Чечня
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