Путин лично поздравил 17-летнего сына Кадырова со свадьбой

Адаму Кадырову исполнится 18 лет в 2025 году Источник: Kadyrov_95 / Telegram

Президент России Владимир Путин поздравил Адама Кадырова с вступлением в брак. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем telegram-канале.

Адам Кадыров — третий сын главы Чечни. Ему 17 лет. Он является помощником главы Чечни, а также возглавляет Службу безопасности главы региона.

«Уважаемый Владимир Владимирович! От всей нашей семьи хочу выразить вам глубочайшую благодарность за ваше личное поздравление внука первого президента Чеченской Республики, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова Адама Кадырова со вступлением в семейную жизнь», — написал Кадыров.

Он поблагодарил его за теплые поздравления в адрес молодоженов и за искренние пожелания в адрес всего чеченского народа.

«Ваше доброе сердце и благородство — это то, что мы глубоко ценим в вас. Это поздравление стало прекрасным проявлением внимания, которое мы никогда не забудем», — подчеркнул глава Чечни.