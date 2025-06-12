Мифы о маткапитале. Кому и когда (не) дают денег на ребенка и на какую помощь от государства можно рассчитывать

Счастье в детях, а не в деньгах Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Чтобы завести ребенка в России, нужно потратить в среднем 341 тысячу рублей. Такие расчеты приводит Telegram-канал «Русский экономизм». Наибольшую часть составляет, по оценкам, контракт на роды (около 100 тысяч рублей), дополнительные обследования в женской консультации.

Затем идут расходы на покупку коляски (около 40 тысяч рублей), мебели (детская кроватка с матрасом, пеленальный столик или комод), коляски и разных приборов (стерилизатор, ванночка, молокоотсос, детские весы, видеоняня).

Также нужно потратиться на подушку для кормления, пеленки, пеленальный матрасик, пледы, полотенца. Это еще как минимум 7 тысяч рублей.

Почти 15 тысяч рублей в среднем стоит минимальный набор одежды для новорожденных: ползунки, царапки, носочки, чепчики.

Примерно в 7 тысяч рублей обойдутся первые игрушки для новорожденного. Всевозможные мелочи, которые кажутся на первый взгляд дешевыми (типа сушилки для бутылочек, ночника, контейнеров для сосок, аспиратора, газоотводной трубки, расчесок и так далее), обойдутся еще примерно в 18 тысяч рублей.

Как видно, заводить детей сейчас — удовольствие не из дешевых. А обещанная государством поддержка (например, материнский капитал) покрывает далеко не все расходы.

Президент Ассоциации инвестиционных советников Юлия Кузнецова рассказывает MSK1.RU, что вокруг господдержки семей с детьми существует слишком много мифов. Например, многие семьи заблуждаются, полагая, что на каждого нового ребенка будет начисляться новая сумма маткапитала.

— Если семья уже получила маткапитал за первого ребенка, на второго или третьего маткапитал не начисляется дополнительно — за счет уже использованного права, — объясняет Кузнецова.

Ежемесячное пособие на ребенка назначается для детей до 17 лет, но только при соблюдении критериев нуждаемости. Это означает, что доход семьи должен быть ниже регионального прожиточного минимума. В среднем по стране в 2025 году размер пособия колеблется от 8 до 12 тысяч рублей в месяц, говорит Кузнецова.

— Пособие часто является целевой социальной поддержкой, не универсально для всех семей, — говорит эксперт. — Есть также пособие по беременности и родам (декретные), в среднем по стране для работающих женщин это 50—80 тысяч рублей единовременно. Плюс единовременная выплата при рождении ребенка — 25 250 рублей (размер ежегодно индексируется).

— Но в целом, если суммировать, получается весьма внушительная сумма.

— На самом деле, несмотря на официальные меры поддержки, большая часть расходов на ребенка ложится на саму семью. Иллюзия «завалят деньгами за детей» не соответствует реальности. Маткапитал — это не живые деньги, а средства на определенные цели (жилье, образование и так далее). Ежемесячное пособие получают далеко не все семьи. Декретные зависят от белой зарплаты. А разовая выплата при рождении, откровенно говоря, достаточно скромная, — говорит Кузнецова.

— И каким образом государство может стимулировать рождаемость?

— Самое главное, что нужно сделать срочно, — это поставить правильную цель. А правильная цель, на мой взгляд, заключается в том, чтобы за ближайшие 25 лет перейти от модели полуторадетной семьи (то есть в которой полтора условных ребенка) к семье с двумя с половиной детьми. Это нужно, чтобы мы не вымирали, а просто воспроизводились, даже без роста, — рассуждает демограф Юрий Крупнов из Института демографии, миграции и регионального развития (ИДМРР). — Это фундаментальные вещи. А если нет цели, то нет и никакого смысла в демографической политике

У нас пока большое достижение, что мы от однолетнего планирования перешли к трехлетке, а теперь еще с майскими указами президента — на шестилетку. Правда, никто не оценивает выполнение этих указов. Не выполнили — и ладно. В майском указе, подписанном в 2018 году, было закреплено: в 2024 году суммарный коэффициент рождаемости (СКР) должен был быть 1,8. А по факту у нас 1,4. И ничего, сроки реализации этой задачи перенесли на 2030 год. Причем целевой показатель СКР даже ниже поставили — всего 1,7, — возмущается Крупнов. — Но, поверьте, никто не знает, как заместить семью с полутора детьми семьей с двумя с половиной детьми.

— Так, выходит, для спасения российской демографии любая идея подойдет. И самая простая: давать семьям с новорожденными больше денег. Это то, в чем эти семьи остро нуждаются, — уверен известный демограф.