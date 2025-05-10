От альтушки до чиназес. Мама составила словарь, чтобы понимать дочь-подростка

Когда у тебя есть дети, приходится понимать все молодежные тренды Источник: Нина Жабреева

Если вам кажется, что современные дети говорят на инопланетном языке, то вам не кажется. Каждый месяц в их словарном запасе появляются новые словечки из «тиктоков» и «рилсов». Понять и разобрать их решила мама из Екатеринбурга, блогер и преподаватель Нина Жабреева. E1.RU публикует ее познавательную колонку.

Нина Жабреева Автор мнения Нина ведет блог. С юмором рассказывает об одежде, косметике, интересных местах в родном городе, да и в целом о жизни. Блог Нины

Современный подростковый сленг настолько быстро меняется, что родители не успевают его освоить. Я как мама подростка тоже пытаюсь улавливать эти тренды, но всё чаще обращаюсь к дочери за расшифровкой. Вот вам словарь для всех, кому за 30.

Альтушка — девушка, которая неформально одевается и красится. К парням применяют слово «альт».

Имба — одно из самых популярных слов поколения Z. Этот термин вырвался из виртуальной реальности. Это нечто настолько уникальное, мощное и выдающееся, что просто ломает всю систему. Современный способ сказать «вау, это нечто».

Найк про — девушка, которая любит обтягивающие вещи, делает акцент на спортивной фигуре, такую можно также сравнить с пикми.

Пикми — дословно с английского языка «pick me» можно перевести как «выбери меня». Так называют девушек, которые всячески пытаются привлечь к себе внимание молодых людей.

Нормис — нормальный обычный человек с типичными увлечениями и взглядами на жизнь.

Плаки-плаки или нормалдаки — «плаки-плаки» придумал и популяризировал треш-стример Меллстрой. Полная версия: «Что ты, лысый, плаки-плаки или нормалдаки?» Используется, чтобы поддеть человека, который оказался в неприятной ситуации. Выражение «нормалдаки» — это имитация детской речи, что-то вроде вопроса «Ты как, нормально?»

Пруфы — это калька с английского «proof», «доказательство». Его часто используют, чтобы потребовать от собеседника подтверждение сказанного. Иногда «пруф» можно заменить другим сленговым словом, но таким, которое будет более понятным большинству: «доки», «факты», «скрин».

Тильт — термин айтишников, который внезапно стал популярен среди подростков. Словить тильт — потерять контроль над ситуацией, тильтануть — позволить эмоциям взять верх над разумом.

Чиназес — по сути, аналог слов «круто», «классно», произносится в ситуациях, когда надо выразить восхищение.

Иногда кажется со стороны, что невозможно понять, о чём говорят дети между собой. Но начинаешь вникать, и эти слова уже используешь в своей речи. Сленг всегда был частью жизни подростков разных поколений, так что я как мама отношусь к этому нейтрально и не считаю нужным запрещать детям говорить на их языке.

А как у вас с молодежным сленгом?