«Тепличные условия могут сыграть с ними злую шутку». Каким вырастет поколение альфа — мнение эксперта

Многие привыкли ругать молодежь, но всегда будет повторяться один сценарий: это другие люди, в чём-то хуже предшественников, в чём-то лучше Источник: Дарья Пона / 74.RU











Пока все обсуждают, как на мировую экономику и межличностные отношения влияют зумеры, эксперты прикидывают, какими вырастут представители следующего поколения — альфа. Старшим из них по 15 лет, но скоро они выйдут на рынок труда и будут в числе тех, кто принимает важные решения. В том, как на детях отразятся бурное развитие технологий и гиперопека родителей, NN.RU разбирался вместе с экспертами.

Кто такие альфа?

Поколение альфа — это те, кто рожден в 2010–2024 годах. Термин ввел в обиход австралийский социолог и демограф Марк Маккриндл по итогам опроса, проведенного его исследовательским агентством McCrindle.

По подсчетам агентства, альфа станет самым многочисленным поколением в мировой истории, будет насчитывать почти 2 миллиарда по всему миру и многие доживут до XXII века.

Альфа в McCrindle называют самым материально обеспеченным поколением за всю историю. Уровень комфорта таков, что его продолжительность жизни будет больше, чем у любого предыдущего поколения. И все жизненные процессы, соответственно, будут удлиняться.

— Они будут дольше получать образование, позже начнут зарабатывать и дольше, чем даже их предшественники — поколения Z и Y, будут жить дома с родителями. Таким образом, роль родителей будет распространяться на более широкий возрастной диапазон: многие представители поколения альфа, скорее всего, станут жить дома до 30 лет, — говорится в исследовании австралийцев.

Какими же качествами будут обладать взрослые альфы?

«Экранные» дети

Эксперты призывают не равнять всех под одну гребенку. Тем более что самые взрослые альфы — еще подростки. Трудно предсказать, с какими внешними и внутренними вызовами им придется столкнуться.

— Стремительное технологическое развитие, за которым уже явно не поспевает большинство населения Земли, заставляет смотреть на подрастающие поколения с любопытством, страхом и надеждой. Их хочется обозначить какой-то буквой, наивно веря, что все представители этого поколения будут почти что одинаковыми и станут разделять одни и те же ценности. Не станут, — считает профессор Сергей Судьин.

Сергей Судьин — завкафедрой общей социологии и социальной работы факультета соцнаук Нижегородского государственного университета имени Лобачевского (ННГУ), доктор социологических наук, профессор.

Если миллениалы выросли на стыке развития технологий, то дети появились в период их активного развития. По сути, смартфон для них — продолжение руки, экран — всегда перед глазами. И виртуальный мир им так же близок, как реальный. Поэтому неизбежно общее у поколения альфа всё-таки будет.

— Например, им будет легче ориентироваться в виртуальном мире, но, очевидно, что придется столкнуться с рисками, которые пока сложно даже прогнозировать, — продолжает Сергей Судьин. — По сравнению с ними страх потерять способность строить отношения может оказаться ерундой.

При этом, как отмечает профессор, в виртуальном мире живет большая доля родившихся и в 60-е, и в 70-е, и в 80-е годы, причем спектр их сетевых активностей куда шире, чем у 12–13-летних подростков. Взрослые не менее бодро используют интернет, в том числе для знакомств и разнообразного общения. Ничего никуда не делось: технический прогресс изменил форму, но не содержание.

Вышли из потока

Представители альфа-поколения растут в бурном информационном потоке и вынуждены часто переключаться с одного на другое. Некоторые эксперты считают, что это воспитает в них навык многозадачности. Но так ли это?

— Что касается обещанной многозадачности, то судить о ней пока рано. Подозреваю, что многозадачность — вещь куда более сложная, чем кажется. Сама собой, по факту рождения после 2010 года, она не разовьется и доступна будет далеко не каждому, — отмечает Сергей Судьин. — Да и информационные потоки, где тонут современные дети, по большей части представляют собой откровенный мусор, ради которого многозадачность точно не нужна.

Наконец, по мнению профессора, важно помнить, что широта охвата задач всегда компенсируется малой глубиной их проработки. Многозадачность не является условием эффективного выполнения работы. Более того, она неспецифична для поколения альфа — 10–15 лет назад тогдашние подростки демонстрировали почти такие же способности к быстрому переключению с одной задачи на другую.

Выставляют границы

Можно сказать, что подростки растут в детоцентричном мире. Миллениалы и старшие зумеры с огромной ответственностью подходят к воспитанию своих альфа-детей. Они уважают их границы, боятся сказать лишнее грубое слово, не наказывают, всесторонне развивают. В общем, балуют, холят, лелеют и сами невольно задаются вопросом: не вырастут ли их залюбленные дети не приспособленными к суровым реалиям? Может, они получатся слишком чувствительными?

— Риск вырасти неприспособленными к жизни есть всегда, но сознание, как известно, определяется условиями функционирования, а они обладают высоким педагогическим потенциалом. Вряд ли внешняя среда станет также уважительно относиться к личным границам вчерашних детей, — отмечает Сергей Судьин.

По его мнению, учитывая процессы, происходящие в современном мире, можно предположить, что нынешним детям и подросткам понадобятся, увы, совершенно другие навыки и компетенции, и тепличные условия взросления могут сыграть с ними злую шутку. Это может усугубиться психологическими проблемами, которые современные дети не боятся артикулировать и не стесняются искать профессиональной помощи для их решения.

В 2025 году начало формироваться новое поколение — поколение бета. Его представители будут появляться на свет до 2039 года включительно. Это дети младших миллениалов и старших зумеров. По подсчетам агентства McCrindle, к 2035 году они составят 16% мирового населения. Но какими вырастут эти люди — предсказать еще сложнее.

Поколения, которые живут сейчас