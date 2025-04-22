Возможности для маткапитала хотят расширить. На что еще его предлагают тратить

В России рассматривается новый способ использования материнского капитала . Предлагается разрешить тратить эти средства на так называемые семейные инвестиции: на накопительное страхование жизни (НСЖ) и программу долгосрочных сбережений (ПДС). Об этом сообщают «Известия». Это одна из инициатив, которую планируется включить в концепцию «семейных инвестиций».

В декабре 2024 года Владимир Путин поручил разработать программу «семейных инвестиций». В то время президент назвал только одну льготу: налоговый вычет в размере не менее 1 миллиона рублей в год. Затем он попросил правительство и Центральный банк определить параметры этой программы поддержки семей.

Хотя решение по новым возможностям для маткапитала еще не принято, участники рынка поддерживают данное предложение, полагая, что оно поможет семьям с хорошими жилищными условиями создать долгосрочный капитал и увеличить свои сбережения.

ПДС — это финансовый продукт, который позволяет накапливать средства на определенные цели, такие как образование детей, покупка жилья или другие важные жизненные расходы. ПДС можно оформить через негосударственные пенсионные фонды (НПФ), программа предполагает регулярные взносы от участников. В зависимости от уровня доходов, государство может софинансировать взносы до определенной суммы (например, до 36 тысяч рублей в год) в течение первых десяти лет участия в программе. Также предусмотрен налоговый вычет до 52 тысяч рублей в год при вложении 400 тысяч.

НСЖ сочетает в себе элементы страхования и накопления. Он позволяет застраховать жизнь и здоровье человека, а также накапливать средства на определенные цели. Полисы обычно оформляются на срок от трех лет, а доходность фиксируется в договоре.

ИИС — это специальный инвестиционный счет, позволяющий владельцу покупать ценные бумаги на бирже и получать налоговые вычеты от государства. ИИС третьего типа позволяет получить вычет как с суммы пополнения, так и с полученного дохода. В настоящее время его можно открыть на пять лет, но срок будет увеличен.