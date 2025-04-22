Возможности для маткапитала хотят расширить. На что еще его предлагают тратить

В России рассматривается новый способ использования материнского капитала. Предлагается разрешить тратить эти средства на так называемые семейные инвестиции: на накопительное страхование жизни (НСЖ) и программу долгосрочных сбережений (ПДС). Об этом сообщают «Известия». Это одна из инициатив, которую планируется включить в концепцию «семейных инвестиций».
В декабре 2024 года Владимир Путин поручил разработать программу «семейных инвестиций». В то время президент назвал только одну льготу: налоговый вычет в размере не менее 1 миллиона рублей в год. Затем он попросил правительство и Центральный банк определить параметры этой программы поддержки семей.
Хотя решение по новым возможностям для маткапитала еще не принято, участники рынка поддерживают данное предложение, полагая, что оно поможет семьям с хорошими жилищными условиями создать долгосрочный капитал и увеличить свои сбережения.
«Тема достаточно сложная, но, по предварительной информации, Минфин поддерживает эту идею», — сообщил изданию вице-президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) по страхованию жизни Глеб Яковлев.
Также обсуждается возможность использования маткапитала для финансирования индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС-3), открываемых для детей в рамках программы «семейных инвестиций», сообщил президент ассоциации участников фондового рынка НАУФОР Алексей Тимофеев.
ПДС — это финансовый продукт, который позволяет накапливать средства на определенные цели, такие как образование детей, покупка жилья или другие важные жизненные расходы. ПДС можно оформить через негосударственные пенсионные фонды (НПФ), программа предполагает регулярные взносы от участников. В зависимости от уровня доходов, государство может софинансировать взносы до определенной суммы (например, до 36 тысяч рублей в год) в течение первых десяти лет участия в программе. Также предусмотрен налоговый вычет до 52 тысяч рублей в год при вложении 400 тысяч.
НСЖ сочетает в себе элементы страхования и накопления. Он позволяет застраховать жизнь и здоровье человека, а также накапливать средства на определенные цели. Полисы обычно оформляются на срок от трех лет, а доходность фиксируется в договоре.
ИИС — это специальный инвестиционный счет, позволяющий владельцу покупать ценные бумаги на бирже и получать налоговые вычеты от государства. ИИС третьего типа позволяет получить вычет как с суммы пополнения, так и с полученного дохода. В настоящее время его можно открыть на пять лет, но срок будет увеличен.
На данный момент маткапитал чаще всего используется для улучшения жилищных условий: в прошлом году Социальный фонд удовлетворил 558 тысяч заявлений на использование средств для этих целей, передают «Известия». В частности, 268 миллиардов рублей было направлено на погашение ипотеки, а 77 миллиардов — на покупку квартир, ремонт и строительство домов.
Семьи, которые уже решили жилищные вопросы или не хотят использовать маткапитал для покупки недвижимости из-за возможных трудностей при дальнейшей продаже жилья, могут воспользоваться возможностью направить средства на инвестиции, пояснил аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернови. Это позволит родителям обеспечить своим детям стартовый капитал к совершеннолетию для оплаты учебы или начала бизнеса.
На данный момент маткапитал уже можно использовать, к примеру, для оплаты образования детей. Старший вице-президент Сбербанка Руслан Вестеровский отметил, что возможность вложить эти средства в долгосрочные инвестиционно-накопительные программы выглядит логичным шагом: например, при рождении ребенка родители могут оформить программу к его совершеннолетию с использованием маткапитала.
Если средства будут вложены в НСЖ, то к моменту поступления ребенка в вуз сумма накоплений будет значительно больше по сравнению с теми случаями, когда маткапитал просто направляется на обучение, отметила управляющий продуктом департамента личного страхования «РЕСО-Гарантия» Оксана Тиханова.
Однако у этой инициативы есть и недостатки. Например, люди могут не разобраться в нюансах программы и как следствие — разочароваться, отметил руководитель по работе с физическими лицами компании «Страховой брокер AMsec24» Максим Колядов. Также могут возникать значительные комиссии и затраты на управление инвестициями.
Для государства основным риском нововведений является угроза обналичивания маткапитала вместо реальной помощи семьям с детьми. Поэтому предлагается установить минимальный срок вложений в 10 лет для накопительного страхования жизни (НСЖ). Это поможет снизить вероятность обналичивания средств. Руслан Вестеровский из Сбербанка согласен с тем, что длительный срок действительно поможет уменьшить такие риски, в случае досрочного расторжения договора средства должны быть возвращены в бюджет.
Как вам новая инициатива?