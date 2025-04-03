«Это не наша семья»: через что пришлось пройти близким Анастасии Заворотнюк после ее смерти

На последней семейной фотосессии родные Заворотнюк еще не подозревали, через что им придется пройти Источник: anna_zavorotnyuk / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Самой известной няне России сегодня могло исполниться 54 года, но десять месяцев назад Анастасии Заворотнюк не стало. Вместе с ней за жизнь актрисы боролась вся ее большая семья. Уход артистки стал большим ударом для каждого. Однако, несмотря ни на что, ее семья нашла в себе силы жить дальше. И это, пожалуй, лучший подарок для Анастасии Заворотнюк, которая теперь стала ангелом-хранителем для своей семьи, и у нее больше ничего не болит.

Источник: Городские медиа

«Нам позвонили и сказали, что тебя больше нет»



В 2019 году у Анастасии Заворотнюк диагностировали рак мозга — глиобластому. Продюсер актрисы Андрей Разин предположил, что опухоль появилась после того, как годом ранее актриса родила третьего ребенка — дочь Милу. Анастасия долго не могла зачать самостоятельно и сделала это с помощью ЭКО.

— Помню, еще лет 15 назад она меня спрашивала, не пробовал ли я стволовые клетки, мол, новая методика омоложения, продлевает жизнь, за ней будущее. Тогда это было модно, многие артисты, в том числе и Жанна Фриске, этим увлекались, — вспоминал в одном из интервью Разин.

В 2018 году у пары родилась дочь Мила Источник: a_zavorotnyuk / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Муж Заворотнюк, фигурист Петр Чернышев, отправил жену лечиться за границу. Ей удалили опухоль, но на ее месте появилась вторая, и актрисе потребовалась новая операция. После дорогостоящего лечения, на которое не переставая зарабатывал Петр, Анастасия вернулась в Россию и постепенно начала идти на поправку.

— Мы идем на поправку, у нас всё будет хорошо! — писала старшая дочь актрисы в социальных сетях.

Своих первых двух детей Анастасия родила от бизнесмена Дмитрия Стрюкова Источник: anna_zavorotnyuk / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Заворотнюк сильно похудела, тяжело двигалась и иногда даже не могла связно говорить. Она перестала появляться на публике, но продолжала мечтать, что вылечится и сможет вернуться на сцену.

— Она всё понимает, и ей не хочется показывать себя публике. К сожалению, болезнь внесла непоправимые перемены в ее внешность, — отвечал на вопросы волнующихся поклонников экс-реквизитор МХТ им. Чехова.

У болезни были иные планы, чем у актрисы. Несмотря на постоянное лечение, в 2023 году Заворотнюк стало хуже, пять месяцев она провела в онкологической больнице. Муж продолжал поддерживать любимую супругу и отходил от нее только на выступления, чтобы заработать денег. О тяжелом состоянии сообщала и старшая дочь Анастасии — Анна. Она с трудом переживала болезнь матери и впала в депрессию.

— Вы чаще всего видите мое улыбающееся лицо, и я вам транслирую свою радость и хорошее настроение. На самом деле это не так. У меня в душе большая драма, мне с этим трудно жить, — рассказывала своим подписчикам Анна. — Мой диагноз: депрессия, угнетенное настроение, тревога и панические атаки. Я заболела этой болезнью около двух лет назад, на протяжении года глушила себя сильными препаратами и сделала только хуже своему организму. Оставшийся год я борюсь с недугом при помощи специалистов.

Ночью 30 мая после длительного лечения Анастасия Заворотнюк умерла в больнице. О кончине тут же сообщили официальные представители актрисы на ее официальном сайте, а также дочь актрисы.

На сороковой день могила Анастасии всё так же утопала в цветах Источник: Надежда Горшенина / MSK1.RU











— Вчерашней ночью нам позвонили и сказали, что тебя больше нет. Мам, ты самое лучшее, что у меня было. Очень горжусь, что я твоя дочь. Я всегда буду любить и помнить тебя такой счастливой, любящей и невероятной, такой, как в этот дождливый день. Моя душа всегда с тобой, — написала Анна.

«Наша семья — бабушка, ты и я»

Семья тяжело переживала уход Анастасии Заворотнюк. После похорон Петр Чернышев на пять месяцев оставил работу и полностью ушел в тень. Каждые выходные его видели на могиле умершей жены, где он мог сидеть по несколько часов.

Первое короткое появление Петра на публике произошло в августе. Он приехал на премьеру ледового шоу заменить свою партнершу по фигурному катанию Татьяну Навку. Вид фигуриста оставлял желать лучшего: густая борода, усталый и измученный вид.

Петр начал сдавать позиции еще во время болезни Заворотнюк, так он выглядел в 2022 году Источник: Надежда Стрелец / YouTube.com











К ноябрю фигурист смог взять себя в руки и снова вышел на лед в новом шоу Татьяны Навки «Вечера на хуторе 2.0». Возвращение чемпиона по фигурному катанию произвело фурор как среди зрителей, так и среди коллег.

— Я безумно боялась за Петю. Мы все боялись, переживали. Но он такой молодец! Взял себя в руки, — восхитилась Навка.

Свое следующее появление на льду уже в феврале 2025 года Петр сделал не менее запоминающимся. На шоу «Влюбленные в фигурное катание» партнершами Черышева стали сразу две прекрасные дамы — его давняя подруга и коллега американка Наоми Ланг и дочка Мила.

Петр Чернышев вышел на лед вместе со своей дочерью Милой, которая, смущаясь, прятала лицо на плече отца Источник: Екатерина Цой / MSK1.RU

Номер, который фигурист посвятил жене, получился очень трогательным. В финале Петр поблагодарил Наоми нежными словами, на что тут же получил замечание от Милы, которая пока не готова делить папу с другой женщиной.

— Нет, Наоми — это не наша семья. Наша семья — это бабушка, ты и я, — серьезно произнесла дочка Заворотнюк.

Сейчас Петр вместе с тещей Валентиной Борисовной и дочерью продолжает жить в доме, которые они построили вместе с Заворотнюк в московском поселке Крекшино. Выступает он не так часто и больше времени отводит тренировке подрастающих спортсменов в собственной школе фигурного катания.

«Стоит продолжать жить»

Старшая дочь актрисы, Анна, выбрала другой способ пережить утрату близкого человека. Вместе с мужем, бизнесменом Тимуром Исмаиловым, она живет в ОАЭ, но после смерти матери женщина задержалась в России на три месяца. Всё это время она особенно поддерживала бабушку. Вместе с ней они поехали сначала в Казахстан, а после в Нижний Новгород к родственникам, чтобы побыть вместе и отвлечься. Всеми своими мыслями и фотографиями из путешествий Анна делилась в своем блоге.

— Остались теплые воспоминания, больше всего запомнилось, с какой теплотой нас принимали наши друзья и родственники. Я рада, что после такого сложного периода мы нашли в себе силы перезагрузиться. Моей бабушке особенно это было нужно, — рассказала Анна.

Осенью женщина решила вернуться в Дубай, а уже в декабре Анна показала свой округлившийся живот и сообщила, что скоро станет мамой.

С возрастом Анна стала копией Анастасии Заворотнюк Источник: anna_zavorotnyuk / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











— Семья — это моя большая точка опоры. У меня есть прекрасный муж, и нас ждет много счастливых моментов, ради которых стоит продолжать жить, — написала блогерша.

Дочь Заворотнюк планирует еще не раз возвращаться в Россию, чтобы проведать семью. В Москве, кроме бабушки и отчима, у нее остался родной брат Майкл.

Именно внуки помогли 80-летней маме Анастасии Заворотнюк справиться с утратой Источник: anna_zavorotnyuk / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)









