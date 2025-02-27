«Взяла ипотеку под 29% годовых». Вдова с тремя детьми рассказала, почему не стала ждать лучших условий

Мама и дети уже обжили свою квартиру Источник: предоставлено героиней материала











На февральском заседании совета директоров Банка России было принято решение сохранить ключевую ставку на уровне 21% годовых. Это значит, что ставки по кредитам, в том числе ипотечным, остаются экстравысокими, а покупка собственного жилья — почти нереальной. Удивительно, но даже в таких «тисках» есть люди, решившиеся на ипотеку. Одна из них — многодетная мама из Нижнего Новгорода, которая в одиночку взяла кредит на 25 лет под 29% годовых. NN.RU узнал у женщины, почему покупку жилья нельзя было отложить и как она справляется с «конским» платежом, ведь на ее обеспечении три несовершеннолетних ребенка.

С места на место

Юлия (фамилия скрыта по просьбе героини. — Прим. ред.) вместе с мужем 19 лет моталась по съемным квартирам. За это время у них родилось трое сыновей: сейчас им 6, 13 и 17 лет.

— Чем старше становились дети, тем выше были расходы и накопить на собственное жилье никак не получалось, — рассказала Юлия. — У мужа был нестабильный, сезонный заработок. Летом — хороший доход, зимой — работа на стопе. В одночасье он решил заключить контракт с Минобороны и уйти на СВО. Мысль эту он вынашивал долго, но о принятом решении я ничего не знала…

Юлия прожила с мужем около 20 лет, у них родилось трое сыновей Источник: предоставлено героиней материала











Супруг отправился на спецоперацию в июле 2023 года. В феврале прошлого года пришел в отпуск — пробыл две недели и вновь уехал «за ленточку».

— Последний звонок был 23 апреля, — рассказывает Юлия. — Разговаривал с детьми, просил меня беречь маму. А 24 апреля перестал выходить на связь. Я оборвала все телефоны, которые могла найти. Нашла его 5 мая, приехала в Ростов, опознала, оформила документы. Из Ростова приехала домой, собрала сыновей и мы поехали на родину мужа, в Дагестан, хоронить его.

«Если выйти на риелтора, в первый месяц нужно 120 тысяч»

Наша героиня не была официально зарегистрирована с мужем, поэтому по закону она — не жена и выплаты ей по факту смерти бойца не положены. Но дети получили страховку — около 4 млн рублей.

— Я перекрыла потребительский кредит, который мы с мужем брали на легковую машину. Закрыла кредитную карту, у нас осталось 3,5 млн рублей, — говорит женщина.

И тут жизнь приготовила новый поворот. В августе прошлого года хозяйка квартиры, которую Юлия снимала с тремя детьми, внезапно попросила ее съехать.

— Я уговорила ее оставить нас до декабря и стала думать, — говорит Юлия. — Если снова снимать жилье, то нужна как минимум двухкомнатная квартира. Комиссия агенту — 80%, плюс залог, плюс оплата за последний месяц, коммуналка. Я посчитала, что если выйти на риелтора, то в первый месяц нужно будет заплатить 120 тысяч рублей. И начала смотреть в другом направлении. У меня есть легковая машина и «Газель», которые в случае чего можно продать. К тому же я обратилась в суд, чтобы меня признали женой — тогда я опять же смогу рассчитывать на выплаты.

И тогда Юлия позвонила риелтору.

«Я зашла туда и сразу поняла, что это мое»

Риелтор удивилась, что Юлия хочет брать ипотеку, ведь ставки очень высокие. С помощью специалиста она подала заявки: откликнулось несколько банков.

— Я взяла в ипотеку 2 миллиона 480 тысяч на 25 лет под 29% годовых. Ежемесячный платеж — 62 тысячи рублей.

Нижегородка очень довольна своей квартирой Источник: предоставлено героиней материала











Для ипотеки она выбрала квартиру 72,3 квадратных метра. Жилье находится на первом этаже четырехэтажного дома из белого кирпича.

— Мы на эту квартиру заглядывались давно, — призналась Юлия. — И когда муж приезжал в отпуск в феврале, мы тоже ее смотрели. Но денег тогда на первоначальный взнос не было. Даже если продать машины — не хватало. Мы начинали смотреть старый фонд, квартиры в двухэтажках, но хотелось переехать в комфортные условия.

Так выглядит детская комната Источник: предоставлено героиней материала











Когда многодетной матери одобрили ипотеку, она вместе с сыновьями поехала смотреть квартиру своей мечты вживую.

— Я зашла туда и сразу поняла, что это мое. Младший сын пробежался по комнатам и говорит: «Мы завтра сюда переезжаем?». Здесь очень светло, по-домашнему уютно, тепло. Огромная кухня-гостиная, три гардеробные, одну из которых мы переделываем под компьютерную комнату старшего сына. А одну из комнат я переделала под свой кабинет, где буду оказывать услуги по эпиляции и аппаратной косметологии по телу. Планирую оформить самозанятость и выйти на соцконтракт.

В квартире имеется гардеробная Источник: предоставлено героиней материала











Еще одну гардеробную старший сын переделывает в компьютерную комнату Источник: предоставлено героиней материала











Об оформленной ипотеке Юлия не жалеет, даже под такой процент. Говорит, лучше собраться и платить за собственное жилье, нежели отдавать десятки тысяч рублей «на ветер».

— Сколько бы я платила за съемное жилье вместе с коммуналкой? Тысяч 40 бы отдавала чужому человеку, а деньги, которые получили дети, лежали бы и обесценивались с каждой неделей, с каждым месяцем, — рассуждает Юлия. — А теперь у нас есть свое жилье. Этого очень хотел наш папа и муж.