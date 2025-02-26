«Лучше остаться сиротой». Как девочку-езидку забрали из школы и насильно выдали замуж

Школьницу выдали замуж против ее воли за 24-летнего парня Источник: Филипп Сапегин / E1.RU











В Екатеринбурге 16-летнюю девочку насильно выдали замуж собственные родители. История началась год назад. Тогда школьница Лейла училась в девятом классе. К ее родителям стали ходить свататься женихи. В итоге девочке в пару выбрали 24-летнего Руслана (имена изменены).

О будущем браке договаривались родственники молодых. Самих жениха и невесту ни о чём решили не спрашивать.

— Лейла не хотела выходить замуж, она хорошо училась и мечтала окончить школу, поступить в университет. Сама по себе она скромная и добрая девочка, всегда была послушной, но здесь решила пойти против родителей. В феврале 2024-го, когда мама с папой сказали, что выбрали ей жениха, она сбежала из дома к одной из подруг, — рассказала E1.RU подруга девушки. — Ей бесконечно звонили родители и пообещали, что помолвку расторгнут, а она сможет жить дальше и учиться. В итоге ее обманом вернули домой, там избили и заперли, пока она не смирится. Около недели она не появлялась в школе, а когда пришла, рассказала о случившемся классному руководителю.

Тогда, по словам подруг, в школу даже приходили с проверкой сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних (ПДН), но мать Лейлы объяснила, что семья хорошая, а дочь пыталась их «опозорить». Проверка тогда закончилась только воспитательной беседой. Директор школы отказалась комментировать ситуацию E1.RU.

Езиды — это группа курдов, проживающая в основном на северо-западе Ирака, севере и северо-востоке Сирии. Их религия езидизм сочетает в себе элементы ислама, христианства, иудаизма и зороастризма. Ее последователи верят в существование единого бога и его семи ангелов.

Запуганная девочка не решалась на новый бунт, так как ей угрожали. В сентябре ее отправили жить к новой семье — в частный дом в другом районе города. Там она проживала с Русланом, его родителями и братом. Пять лет назад в их семье уже произошла трагедия — младшая сестра Руслана покончила с собой в возрасте 16 лет, когда ее попытались выдать замуж за 50-летнего мужчину. Но даже это не изменило отношение семьи к договорным бракам.

— В том доме у Лейлы нет права голоса. Ей запретили продолжать учебу, телефон проверяли, сама она не может выйти из дома, общаться с кем-либо. В ноябре у них была свадьба — но не официальная (они не расписаны), а по традициям езидов. Вообще для них такой ранний брак девушки — норма. Лейле сказали, что она чуть ли не старая дева, обычно выдают замуж в 14–16 лет, — добавила подруга.

После свадьбы молодые стали жить «взрослой жизнью» — 24-летний Руслан не раз вступал в интимную связь с несовершеннолетней «женой». Девушка была в беспомощном состоянии и мирилась с тем, что это было необходимо.

— Лейла чувствует себя лишней в том доме. Недавно мы узнали, что у Руслана даже есть русская девушка и ребенок от нее. Иногда он проводит с ними время, но его родители не знают об этом, потому что это было бы для них позором. Ее мама и папа не помогут в этой ситуации, они сами заставили ее выйти замуж. В такой ситуации лучше остаться сиротой, чем получать угрозы от собственных родных, — добавила знакомая.

По словам подруг, они не виделись с Лейлой около полугода из-за запретов со стороны новых родственников. В итоге, когда девушку отпустили домой к ее родителям, она смогла рассказать, что несчастлива в новой семье. Тогда друзья обратились в редакцию E1.RU.

После этого, 24 февраля, в дом к родителям Руслана пришли сотрудники ПДН с проверкой. Сначала их не пустили, но позже вечером родственники созвонились и решили, что в полицию сходить стоит, чтобы девушка подтвердила, что «брак добровольный». Мама и папа повезли ее в отдел, но там Лейла решилась честно рассказать о том, в каких условиях она живет.

По данным источника E1.RU в силовых структурах, девочку поместили в социально-реабилитационный центр, а ее показания передали в Следственный комитет. В ближайшее время следователи будут допрашивать Лейлу. Родители девочки и ее «мужа» считают, что силовики действуют неправильно и пытаются препятствовать проверке. Подруги опасаются, что родные могут навредить девочке, поэтому просят главу Следственного комитета Александра Бастрыкина взять дело на контроль и главное — обеспечить безопасность Лейлы.

— Половая неприкосновенность несовершеннолетних защищается законом, интересы детей охраняются государством. Если факт связи по принуждению был, это действительно основание для проверки Следственным комитетом, — объяснил адвокат Федор Акчермышев. — Силовики должны отреагировать должным образом и установить все обстоятельства, защитить права несовершеннолетней. За понуждение к половой связи и иные насильственные действия сексуального характера с лицом, не достигшим 18 лет, предусмотрена уголовная ответственность. Все граждане России равны перед законом, вне зависимости от национальности и вероисповедания.

Адвокат Сергей Колосовский в разговоре с E1.RU добавил, что в этой ситуации усматриваются нарушения, связанные сразу с несколькими уголовными статьями — 127 (незаконное лишение свободы), а также 132 (насильственные действия сексуального характера) и 133 (понуждение к действиям сексуального характера).

— Подобные случаи незаконного лишения свободы несовершеннолетних девушек, если они имеют место, больше похожи на средневековые реалии, чем на XXI век. В правозащитной практике такие ситуации можно пересчитать по пальцам.

Конечно, у разных народов разные культурные и семейные традиции, но насильственное удержание девочки, которой всего 16 лет, вызывает не просто недоумение, а стойкое неприятие. Татьяна Мерзлякова свердловский омбудсмен

Здесь нужно сразу же обращаться в правоохранительные органы, чтобы они пресекали такое возмутительное нарушение прав и свобод человека. Я со своей стороны тоже подключусь к оказанию юридической помощи этой девушке, будем работать с ее обращением, — отметила уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова.

Напомним, в 2020 году E1.RU рассказывал о 16-летней девочке-езидке, покончившей с собой. Тогда представитель диаспоры объяснял, что договорные браки стали редкостью.