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Семья эксклюзив «Лучше остаться сиротой». Как девочку-езидку забрали из школы и насильно выдали замуж

«Лучше остаться сиротой». Как девочку-езидку забрали из школы и насильно выдали замуж

На протяжении полугода 16-летняя школьница вынуждена была жить в чужой семье под полным контролем

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2 комментария
Школьницу выдали замуж против ее воли за 24-летнего парня | Источник: Филипп Сапегин / E1.RUШкольницу выдали замуж против ее воли за 24-летнего парня | Источник: Филипп Сапегин / E1.RU

Школьницу выдали замуж против ее воли за 24-летнего парня

Источник:

В Екатеринбурге 16-летнюю девочку насильно выдали замуж собственные родители. История началась год назад. Тогда школьница Лейла училась в девятом классе. К ее родителям стали ходить свататься женихи. В итоге девочке в пару выбрали 24-летнего Руслана (имена изменены).

О будущем браке договаривались родственники молодых. Самих жениха и невесту ни о чём решили не спрашивать.

— Лейла не хотела выходить замуж, она хорошо училась и мечтала окончить школу, поступить в университет. Сама по себе она скромная и добрая девочка, всегда была послушной, но здесь решила пойти против родителей. В феврале 2024-го, когда мама с папой сказали, что выбрали ей жениха, она сбежала из дома к одной из подруг, — рассказала E1.RU подруга девушки. — Ей бесконечно звонили родители и пообещали, что помолвку расторгнут, а она сможет жить дальше и учиться. В итоге ее обманом вернули домой, там избили и заперли, пока она не смирится. Около недели она не появлялась в школе, а когда пришла, рассказала о случившемся классному руководителю.

Тогда, по словам подруг, в школу даже приходили с проверкой сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних (ПДН), но мать Лейлы объяснила, что семья хорошая, а дочь пыталась их «опозорить». Проверка тогда закончилась только воспитательной беседой. Директор школы отказалась комментировать ситуацию E1.RU.

Езиды — это группа курдов, проживающая в основном на северо-западе Ирака, севере и северо-востоке Сирии. Их религия езидизм сочетает в себе элементы ислама, христианства, иудаизма и зороастризма. Ее последователи верят в существование единого бога и его семи ангелов.

Запуганная девочка не решалась на новый бунт, так как ей угрожали. В сентябре ее отправили жить к новой семье — в частный дом в другом районе города. Там она проживала с Русланом, его родителями и братом. Пять лет назад в их семье уже произошла трагедия — младшая сестра Руслана покончила с собой в возрасте 16 лет, когда ее попытались выдать замуж за 50-летнего мужчину. Но даже это не изменило отношение семьи к договорным бракам.

— В том доме у Лейлы нет права голоса. Ей запретили продолжать учебу, телефон проверяли, сама она не может выйти из дома, общаться с кем-либо. В ноябре у них была свадьба — но не официальная (они не расписаны), а по традициям езидов. Вообще для них такой ранний брак девушки — норма. Лейле сказали, что она чуть ли не старая дева, обычно выдают замуж в 14–16 лет, — добавила подруга.

После свадьбы молодые стали жить «взрослой жизнью» — 24-летний Руслан не раз вступал в интимную связь с несовершеннолетней «женой». Девушка была в беспомощном состоянии и мирилась с тем, что это было необходимо.

— Лейла чувствует себя лишней в том доме. Недавно мы узнали, что у Руслана даже есть русская девушка и ребенок от нее. Иногда он проводит с ними время, но его родители не знают об этом, потому что это было бы для них позором. Ее мама и папа не помогут в этой ситуации, они сами заставили ее выйти замуж. В такой ситуации лучше остаться сиротой, чем получать угрозы от собственных родных, — добавила знакомая.

По словам подруг, они не виделись с Лейлой около полугода из-за запретов со стороны новых родственников. В итоге, когда девушку отпустили домой к ее родителям, она смогла рассказать, что несчастлива в новой семье. Тогда друзья обратились в редакцию E1.RU.

После этого, 24 февраля, в дом к родителям Руслана пришли сотрудники ПДН с проверкой. Сначала их не пустили, но позже вечером родственники созвонились и решили, что в полицию сходить стоит, чтобы девушка подтвердила, что «брак добровольный». Мама и папа повезли ее в отдел, но там Лейла решилась честно рассказать о том, в каких условиях она живет.

По данным источника E1.RU в силовых структурах, девочку поместили в социально-реабилитационный центр, а ее показания передали в Следственный комитет. В ближайшее время следователи будут допрашивать Лейлу. Родители девочки и ее «мужа» считают, что силовики действуют неправильно и пытаются препятствовать проверке. Подруги опасаются, что родные могут навредить девочке, поэтому просят главу Следственного комитета Александра Бастрыкина взять дело на контроль и главное — обеспечить безопасность Лейлы.

— Половая неприкосновенность несовершеннолетних защищается законом, интересы детей охраняются государством. Если факт связи по принуждению был, это действительно основание для проверки Следственным комитетом, — объяснил адвокат Федор Акчермышев. — Силовики должны отреагировать должным образом и установить все обстоятельства, защитить права несовершеннолетней. За понуждение к половой связи и иные насильственные действия сексуального характера с лицом, не достигшим 18 лет, предусмотрена уголовная ответственность. Все граждане России равны перед законом, вне зависимости от национальности и вероисповедания.

Адвокат Сергей Колосовский в разговоре с E1.RU добавил, что в этой ситуации усматриваются нарушения, связанные сразу с несколькими уголовными статьями — 127 (незаконное лишение свободы), а также 132 (насильственные действия сексуального характера) и 133 (понуждение к действиям сексуального характера).

— Подобные случаи незаконного лишения свободы несовершеннолетних девушек, если они имеют место, больше похожи на средневековые реалии, чем на XXI век. В правозащитной практике такие ситуации можно пересчитать по пальцам.

<p>Татьяна Мерзлякова</p><p>Татьяна Мерзлякова</p>

Конечно, у разных народов разные культурные и семейные традиции, но насильственное удержание девочки, которой всего 16 лет, вызывает не просто недоумение, а стойкое неприятие.

Здесь нужно сразу же обращаться в правоохранительные органы, чтобы они пресекали такое возмутительное нарушение прав и свобод человека. Я со своей стороны тоже подключусь к оказанию юридической помощи этой девушке, будем работать с ее обращением, — отметила уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова.

Напомним, в 2020 году E1.RU рассказывал о 16-летней девочке-езидке, покончившей с собой. Тогда представитель диаспоры объяснял, что договорные браки стали редкостью.

Ранее мы публиковали объяснение, почему ранние браки приняты у цыган.

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Езиды Диаспора Брак Неравный брак Замужество
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Комментарии
2
Инженер1
4 часа
Скрепные обычаи, фигле...
Гость
3 часа
Это жесть, позорящая эту нацию. Мне рассказывали, что да, выбирают родители, но спрашивают, нравиться или нет. Уж не знаю, как на самом деле. Девочку жаль, жить ей спокойно не дадут, все отвернуться от неё.
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