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Семья интервью «Мы хотим, чтобы они были интересными людьми»: Сергей Жуков поделился советами по воспитанию детей — у него их четверо

«Мы хотим, чтобы они были интересными людьми»: Сергей Жуков поделился советами по воспитанию детей — у него их четверо

Лидер группы «Руки вверх!» встретился с нами во время визита в Пермь

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Жуковы во время зимних каникул в Сочи

Источник:

Недавно Сергей Жуков приезжал в Пермь, чтобы открыть бар «Руки вверх!». После официального мероприятия он встретился с журналистом 59.RU за кулисами и ответил на на вопросы о воспитании детей. С супругой Региной они сейчас воспитывают четверых!

14-летний сын Сергея Энджел Жуков приезжал осенью 2024 года на фестиваль «Лампа», где исполнил свою собственную песню. На гостей фестиваля он произвел впечатление скромностью и отсутствием признаков «звездности». Мы спросили у Сергея, как им с супругой удалось этого достичь.

— Знаете, есть выражение «Богатые тоже плачут» по названию ранее популярного сериала? — ответил 59.RU Сергей Жуков. — Так вот, почему-то все думают, что если мы какие-то известные, популярные или обеспеченные, значит, у нас всё по-другому: дети с золотыми ложками рождаются, учителя на дому, профессора… На самом деле, мы абсолютно такие же мамы и папы, как все в этой стране. И поверьте, мы также каждый день проходим все стадии ужасов с нашими детьми. Это нормально.

В баре «Руки вверх!» в Перми, во время интервью с нами

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Сергей признался, что трое его детей переживают сейчас подростковый возраст: дочке Нике 16 лет, сыну Энджелу 14, а Мирону 10.

— Это ужасно, — искренне говорит певец. — Думаем, что Ника быстрее выйдет из этого периода, потому что всех старше — ей 16. Но те, кому сейчас 14 и 10, вот они вдвоем нам устраивают этот «играй гормон». Это абсолютно нормальная история, но мы, как и все обычные люди, не знаем порой, что делать.

Сергей считает, что в детях необходимо поддерживать их интересы к развитию и творчеству.

— Вы сказали про воспитанность Энджела, спасибо! — улыбнулся певец. — Вот мы и пытаемся говорить детям, что это важно. А также читать, развиваться, а не просто быть потребителем гаджетов и лежать дома, а становиться как минимум человеком. Мы не требуем от них оценок — пятерок и шестерок, — мы просто хотим, чтобы они были интересными людьми. И получается у нас или нет, мы поймем, когда они вырастут.

Энджел (первый слева) с юными участниками фестиваля «Лампа» в Перми

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Сергей отмечает, что заинтересовать детей творчеством или какой-то деятельностью можно на собственном примере.

— Мы можем нашим творчеством им показывать, что важно что-то придумывать, — продолжает Сергей. — Разрешаем им креативить, говорим: «Захотите, мы всё поддержим». Вот недавно Ника говорит: «Папа, хочу свой короткий метр снять, попробовать, как режиссер. У меня есть идея, поможешь?» Конечно, помогу. На это даже потратиться не жалко, потому что это мечты детей, развитие. А что-то типа «Купи новые виар-очки» — это про другое, и в нашей семье это достается в качестве награды. И поверьте, у нас запрещены гаджеты, да и телек мы дозировано включаем. Мы еще те «плохие родители», как дети порой говорят. Но зато они у нас самые лучшие дети.

Ранее мы публиковали интервью с режиссером Андреем Силкиным, снявшим сериал «Плакса» (16+) с участием дочери Сергея Жукова Ники.

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Сергей Жуков Дети Воспитание Руки Вверх
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