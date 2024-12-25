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Семья Новый год — 2025 обзор Что подарить родным на Новый год: большой обзор подарочных наборов

Что подарить родным на Новый год: большой обзор подарочных наборов

Публикуем цены

937
9 комментариев

Публикуем идеи подарков на Новый год для родственников, подруг и коллег

Источник:

Новый год и январские праздники все ближе. Самое время покупать подарки. Одни предпочитают дарить близким и коллегам эмоции, например, сертификаты на мастер-классы или развлечения, другие выбирают более практичные варианты — сладости, косметические наборы или одежду.

Согласитесь, собирать вручную подарочный набор — энергозатратно, проще порой, выбрать уже готовое. Мы прошлись по популярным сетевым магазинам и собрали список идей подарков для мам, пап, мужей, жен, детей, бабушек и дедушек. Публикуем большой обзор.

Набор косметики в подарок

Многие выбирают в качестве подарка коллегам или близким — косметические наборы, в сетевых магазинах представлено большое разнообразие праздничных коробочек. И на упаковку тратиться не надо, и внутри то, что всегда требуется.

«Пятерочка»

В сетевом магазине «Пятерочка» представлены мужские и женские наборы. Стоимость — от 99 до 499 рублей по карте. Без системы лояльности наборы обойдутся в разы дороже:

  • набор «Arko. Тимати рекомендует» (пена для бритья, крем после бритья для чувствительной кожи) — 230 рублей;

  • «Gillette Mach3» (бритва со сменной кассетой и пена успокаивающая для бритья) — 549 рублей;

  • «Head&Shoulders и Old Spice» (шампунь и бальзам-ополаскиватель, дезодорант) — 399 рублей;

  • «Чистая линия. Ежедневная программа ухода с гиалуроном и розой», куда входит мицелярная вода, дневной крем для лица, лосьон-тоник — 299 вместо 549 рублей;

  • «Mixit. Клубника со сливками для роскошного ухода за телом» (гель для душа и лосьон для тела) — 319 рублей;

  • «Organic Shop. Organic kitchen. Сoffee mania» (скраб и крем) — 249 рублей;

  • «Pure Line Beauty Protection» (крем-флюид и тонер для лица) — 329 рублей;

  • «Dove» (крем для рук, дезодорант) — 237 рублей.

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«Перекресток»

Еще один не менее популярный магазин «Перекресток», здесь можно найти не только косметические наборы, но и сладкие корзины. Изучаем цены:

  • подарочный набор в корзине обойдется в 3989 рублей по карте или 4738 рублей без. В составе: растворимый и молотый кофе, набор шоколада, мишура, печенье, пряники. Кстати, корзина также входит в стоимость, ее цена — 899 рублей;

  • еще один вариант чуть дороже, за 5329 рублей без скидки. В составе: конфеты, два вида кофе, мармелад, варенье, мед, чай, ассорти конфет и мишура;

  • «Ecolatier Soft Skin» (гель для умывания, тоник и крем для лица) — 399 рублей;

  • набор для лица «Pusy» (мицеллярная вода и супер-гель для бровей) — 889 рублей;

  • мужская косметичка «Old Spice whitewater», куда входит дезодорант и гель для душа с шампунем, будет стоить 969 рублей;

  • еще один, более бюджетный вариант — набор для бритья «Arko» за 379 рублей.

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«Магнит»

В другой не менее популярной сети магазинов представлены косметические наборы для тела и для женщин, и для мужчин. Такой вариант может подойти коллегам. Цены на наборы:

  • набор «Axe» мужской с дезодорантом-карандашом, гелем для душа и шампунем в одном флаконе — 569 рублей;

  • еще один вариант — шампунь против перхоти и пена для бритья в наборе «Head&Shoulders» будет стоить 449 рублей;

  • подарочная упаковка ароматного «Old Spice» с дезодорантом-спреем и шампунем — 599 рублей;

  • женский набор «Palmolive» с двумя гелями для душа «Для гармонии души и тела» обойдется в 399 рублей, вариант скромнее — гель для душа и мыло с ароматом орхидеи и ежевики — 299 рублей;

  • коробочка «Camay» обойдется в 429 или 299 рублей в зависимости от наполнения.

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«Улыбка радуги»

В косметическом магазине «Улыбка радуги» представлены наборы уходовой и декоративной косметики. Некоторые из них представлены в виде адвент-календарей (календарь для отслеживания времени до прихода Рождества или Нового года. — Прим. Ред.) или набора инструментов. Изучаем ассортимент:

  • косметический набор подарочный для рук и тела «House of Elegance» (восемь предметов) — 2279 рублей;

  • набор «Botaniqua» (крем-флюид для лица, скраб-гоммаж для лица, освежающий тоник для лица) — 799 рублей;

  • мужской косметический набор «British Gent» (гель для душа, гель для бритья, мыло и мочалка) — 867 рублей;

  • коробочка «Carelax» (гель для душа, дезодорант и мочалка) — 479 рублей;

  • мужской набор «Eminent Clean» (гель для душа, шампунь для волос, мыло твердое) — 569 рублей;

  • женский набор с ароматом лаванды и розы (гель для душа, пена для ванны, соль для ванны, лосьон для тела) обойдется в 729 рублей;

  • тушь и фиксирующий гель для бровей от «Vivienne Sabó» — 699 рублей.

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«Еще»

В дискаунтере «Еще» также представлены вариации подарков для родственников, друзей или коллег. Предлагают подарочные наборы с конфетами или косметикой. Изучаем цены:

  • подарочный набор № 1 с конфетами «Марсианка», чаем «Рождественским», имбирным пряником и конфетами со сливочной начинкой — 516 рублей;

  • набор № 2 для мужчин (дезодорант Old Spice, гели «Palmolive Men Спорт», туалетная вода «Alliance L.Coast») — 827 рублей;

  • набор № 3 для женщин (гель-патч для век «Double Collagen Pro», крем для рук с экстрактом апельсина, шар для ванны «Планета. Облачный атлас», шар для ванны «Планета. Серебренная сфера», гейзеры для ванны с шиммерами «Рубин» и «Аметист», крем для рук «Ural Lab» с ароматом сливочного пломбира, соль для ванны «Bath Box Ultra violet» — 722 рубля;

  • девчачий набор «Angel Wings» (парфюмированный спрей для тела с блестками и сухой скраб) — 99 рублей;

  • мужской набор «Agent» (парфюмированная вода и гель для душа) — 259 рублей;

  • наборы с гелями для душа — от 219 до 329 рублей.

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Ранее мы рассказывали, какие подарки сулят несчастье.

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Новый год Подарки Идеи Подарочные наборы Обзор Цены
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Комментарии
9
Гость
4 часа
Шампунь в подарок? А почему не подарить пачку гигиенических прокладок тогда уж?
Гость
4 часа
А кто такой этот синий Мамати? Чего и кому он может рекомендовать?
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