Что нельзя дарить на Новый год: эти 10 подарков сулят несчастье. Носки тоже в списке!

Если вы с головой зарылись в мешок с подарками, вам интересно будет узнать, что из него лучше не доставать Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RU











Вы слыхали, что дарить ножи (да, те самые ножи, что есть на кухне) — не самая благоприятная примета? Как оказалось, не они одни попали в список предметов, которые не стоит дарить близким людям. Да и далеким нежелательно. Всё потому, что за ними закрепилась дурная слава. То они раздор в семью приносят, то бедность сулят, то еще чего похлеще. Даже если в это не верите вы, помните, что обязательно найдется человек, который углядит в вашем презенте, что вы ему желаете отнюдь не добра. Поэтому прежде чем выбрать подарок на Новый год, обратите внимание на нашу коллекцию, каждый экспонат которой способен накликать беду.

Часы

Считается, что дарить часы нельзя, потому что он отсчитывают время до расставания или несут неудачу.

— В некоторых культурах часы символизируют истечение времени и могут восприниматься как предвестник печали или конца чего-то, — объясняет системный психолог Светлана Антипова.

Светлана Антипова — системный семейный психолог — судьбоаналитик, коммуникативный коуч, таролог, руководитель клуба трансформационной психологии и коучинга Alter Ego.

Ножи

Ножи не дарят, потому что считается, что они привлекут ссоры или «разрежут» отношения между людьми. Эта примета оказалась очень живучей, многим людям о ней известно чуть ли не с детства. Но если вам так уж нестерпимо хочется подарить кому-то нож, знайте, что есть один способ нейтрализовать его негативные эффекты.

— Любые острые предметы могут принести энергетически неприятные эмоции и ситуации. Чтобы избежать несчастий, нужно взамен дать дарящему монетку, — советует астролог Мила Ангарова.

Мила Ангарова — астролог, энергокоуч.

Сервиз

Этот практичный и полезный подарок тоже овеян народными суевериями. Дарить сервиз — плохая примета, так как это может привлечь финансовые трудности или недостаток в доме одариваемого.

Некоторые люди могут считать, что посуда — неподходящий подарок потому, что она ассоциируется с хрупкостью. Презент может быть истолкован как намек на возможные трещины или разлад в отношениях.

— Считается, что такой подарок притягивает безденежье и нищету. Чтобы избежать этого, положите в предмет посуды, который вы хотите подарить, монетку. Так она перестанет быть «пустой», — подсказывает Мила Ангарова.

Зеркала

С древних времен люди приписывали зеркалу мистические свойства. Считалось, что эта вещь — портал в потусторонний мир, забирает молодость и красоту, а также служит связующим элементом прошлого и будущего. Поэтому зеркала лучше не дарить — ни старинные, ни новые.

— Считается, что зеркала могут привлечь негативную энергию или стать причиной ссор, — утверждает Светлана Антипова.

Жемчуг

В русской и некоторых других культурах жемчуг ассоциируется со слезами. Считается, что подаренное колье или браслет могут принести дарителю или получателю тоску, разлуку и несчастья.

— В Древней Греции считалось, что жемчуг — это слезы морских нимф, поэтому он сулит печаль и разочарование, — отмечает Светлана Антипова.

Носки

Если вы относитесь к тем людям, которые каждый год дарят мужчинам носки, помните, что на такой презент еще древние славяне смотрели искоса. А всё потому, что носки давным-давно начали ассоциироваться с дорогой и такой подарок мог «увести» человека из дома. Кстати, до сих пор встречаются пожилые женщины, которым эта мудрость передалась от предков, — они говорят, что носки лучше не дарить, а то муж гулящий будет. Дарите лучше пену для бритья — пусть побреется со своими гулянками.

Носовые платки

Платочки, даже самые красивые, далеко не лучший подарок потому, что ими утирают слезы. А это значит, что вместе с этим презентом в дом могут прийти несчастья. Впрочем, если близкий человек будет однозначно рад такому подарку, астролог Мила Ангарова дает полезный совет:

— Если вы хотите подарить платок, то положите его в красный пакет. Этот цвет обладает способностью очищать от негативной энергии.

Кошелек

Считается, что если подарить человеку пустой кошелек, то в ближайшее время у одариваемого начнутся проблемы с деньгами. Также есть поверье, что даритель может передать свои собственные финансовые трудности или лишиться благополучия.

— Пустой кошелек не дарят, нужно обязательно положить в него монетку, чтобы деньги водились, — указывает Светлана Антипова.

Фигурки птиц

Дарить фигурки птиц — неоднозначный жест. Птицы ассоциируются со свободой, и такой подарок может быть воспринят как знак разлуки или намек на желание отпустить человека из своей жизни. А черные птицы и вовсе считаются предвестниками несчастий или плохих новостей.

— Фигурки птиц могут принести в дом беспокойство, — объясняет Светлана Антипова.

— Народная примета говорит, что такой подарок принесет беду. Можно испортить отношения с любимым человеком из-за сплетен за вашей спиной, — добавляет Мила Ангарова.

Единственное исключение — деревянная птица счастья. Этот традиционный русский оберег несет только добро.

Тапочки

Тапочки не всегда ассоциируются с домашним уютом. Многие люди проводят параллель с больничной или похоронной атрибутикой, а белые тапочки воспринимаются как символ скорби и утраты. Такой подарок может быть истолкован как пожелание болезней или даже смерти.

Если же близкий человек ждет в качестве подарка на Новый год эту вещь, выбирайте тапочки с ярким и позитивным дизайном или символически продайте их одариваемому за монетку.

Что еще не стоит дарить на Новый год

Некоторые презенты могут вызвать недоумение или неловкость, несмотря на лучшие намерения дарителя. Чаще всего они связаны личными предпочтениями или бытовыми неудобствами.

— Животные относятся к категории не совсем удачных подарков. Если новый питомец окажется нежеланным или не сможет вписаться в образ жизни получателя, это может обернуться большим стрессом, — объясняет психолог Светлана Антипова. — Лучше обсудить этот вопрос заранее, а затем, если все согласны, дарить сертификат на определенную сумму в зоомагазин, позволив выбрать питомца самостоятельно.

Не лучший выбор и подарки, которые имеют слишком личный характер. К ним относятся нижнее белье, парфюмерия и косметика.

— Такие предметы могут быть восприняты как вторжение в личное пространство и приватность получателя. Также велика вероятность не угодить, так как у каждого из нас свои предпочтения в выборе таких вещей, — советует психолог.

Удачный подарок требует внимательного подхода, понимания вкусов и потребностей человека, чтобы он действительно стал желанным.

— Не стоит дарить подарки из своего дома. Это относится и к старым, и к новом вещам — вместе с подарком вы можете передать энергетику своего жилья, — предупреждает астролог Мила Ангарова.

И не забывайте, что наступает год Змеи. С этим тоже связаны кое-какие ограничения.

— На этот Новый год не стоит дарить предметы из кожи и всё, что связано с рептилиями, — предупреждает Мила Ангарова. — И хотя год Змеи наступит 29 января 2025 года, всё равно лучше не дарить подарки из кожи: кошельки, перчатки, ремни, портфели, браслеты.

Не помешает также поближе познакомиться с символом 2025 года, его фирменными цветами, традициями и приметами и выяснить, как правильно встречать новый год Змеи.