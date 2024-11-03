«Все, что надо, у него есть»: мамы и папы поспорили, давать ли детям карманные деньги, — разбираем с психологом, кто прав

Читатели поспорили по поводу карманных денег Источник: Елизавета Шаталова / Городские порталы











Ребенку ничего не надо или он должен учиться финансовой грамотности, давать ли только на проезд и еду или пусть копит на смартфон — вопросов вокруг карманных денег много. Пока одни считают, что дети будут тратить средства на сигареты и алкоголь, вторые приветствуют дополнительный заработок на оценках и домашней уборке. NGS.RU узнал у читателей, как они выстраивают финансовые отношения с детьми, и поговорил на эту тему с психологом.

Сто или тысяча рублей?

Родители дают разные суммы детям Источник: Артем Устюжанин / E1.RU











Один из главных вопросов, который беспокоит родителей, — входят ли в понятие «карманные деньги» обязательные траты на еду и проезд. Многие считают, что да, и рассказывают, какие суммы дают на эту статью расходов. Так, читатель признался, что у него на ребенка уходит примерно 1500 рублей в неделю. Это траты на проезд и обеды.

У другой нашей подписчицы, Ольги, дочери 11 лет, и она переводит ей на карточку по 250–300 рублей в неделю. В эту сумму входят проезд и школьные перекусы.

— Пока ей достаточно, даже копит на вещи и книги, — отмечает Ольга.

У Яны два ребенка. Младшему, 12-летнему, на карту школьника выделяется 500 рублей в неделю. 16-летнему дают тысячу рублей в неделю на обеды. Остальные суммы обсуждаются.

А вот Анна не считает, что в карманные деньги входит школьная карта питания или транспортная карта. Ее 12-летняя дочь имеет личную банковскую карту, куда в месяц ей переводят примерно 4 тысячи рублей.

Другой важный вопрос: давать детям карточку или наличные? 12-летней дочери Анастасия завела банковскую карту и пополняет ее на 2 тысячи рублей в неделю. Если в выходные девочка идет гулять, сумма меняется. А вот Алена выдает на расходы ребенку только наличные деньги.

— С карточкой всё просто, прикинул в магазине или кафе стоимость покупки — и не надо ничего подсчитывать, приложил карточку к терминалу — и нужная сумма спишется. С реальными деньгами дети учатся элементарным математическим примерам, обращаться с купюрами и монетами. Это же важно, чтобы еще понимать, сколько сдачи должен дать продавец и сколько остается на другие покупки, — объясняет Алена.

С другой стороны, школьники часто теряют наличные, потому что не научились пользоваться физическими деньгами. Так что многие мамы и папы все-таки предпочитают открывать детям пластиковые карты. Тем более что такие предложения есть у разных банков. Пользователь под ником Sibrodnic объяснил, что переводит на карту «Сбер kids» от 100 до 300 рублей в день. Фиксированной суммы нет.

Ксения пользуется «Т-банком», картой «Джуниор». Ее дочери 10 лет, и в месяц ребенок получает от 6 до 9 тысяч рублей.

— Может купить продукты домой, чтобы что-то приготовить, зайти перекусить на фуд-корт, иногда сама что-то заказывает на маркетплейсе, обновляет канцелярию. Ерунды не покупает, — объясняет Ксения. Деньги ребенку перечисляет вся семья: мама, папа, бабушка.

Еще один вариант получить или заработать карманные деньги — оплата за разные действия и услуги. Это могут быть как домашние дела, так и оценки. Юлия рассказала, что они с мужем платят 12-летней и 9-летней дочерям за успеваемость в школе.

Расценки в семье такие: пятерка — 50 рублей, четверка — 40 рублей, тройка — ничего, а за двойку предусмотрен штраф, который обнуляет следующую оценку.

— Система работает. Дети стараются получать только 4 и 5. Деньги переводим на личные карты. Младшая копит на телефон, тратит мало. А у старшей копить не очень получается, всё тратит на прогулки с друзьями, кино, кафе, вкусняшки, — рассказывает Юлия.

Правда, копить она тоже учится. Цель — наушники. Родители переводят деньги на карты сестрам только при одном условии — полный порядок в комнате. Мама поясняет, что комната — это территория, за которую девочки должны отвечать сами.

Подросток под ником Mirra рассказала, что карманные деньги ей особо не нужны. Если что-то нужно купить, она может попросить, и ей переведут родители, но определенной суммы нет.

Периодичность выдачи денег разная. Пользователь Servantes выдает ребенку 500 рублей в неделю. А Олег — ежедневно по 100 рублей каждой дочке.

Юлия дает ребенку тысячу рублей в будни, а в выходные, в зависимости от планов чада, — от 1000 до 1500 рублей.

Некоторые же пользователи не понимают, зачем вообще давать ребенку деньги.

— На что? Сигареты и презики? Всё, что надо, у него есть дома, — высказался один из читателей.

Что говорят психологи

Детский психолог объясняет важность карманных денег Источник: Елизавета Шаталова / Городские порталы











Детский психолог и эксперт платформы «Поговорим.онлайн» Марта Смелова объясняет, что финансовое воспитание детей — важный аспект их развития, который поможет адаптироваться во взрослой жизни. Детям нужно понимать ценность денег, учиться планировать расходы и принимать ответственные решения.

При этом нет единого ответа на вопрос, с какого возраста лучше доверять детям деньги. Как отмечает Марта Смелова, всё индивидуально.

— Многие психологи считают, что оптимальный возраст для начала «денежного воспитания» — около 7 лет. В этом возрасте ребенок уже обладает базовым пониманием ценности вещей, умеет сравнивать и анализировать, — добавляет эксперт.

По словам специалиста, деньги — важный атрибут взрослой социальной жизни. А начало общественной жизни у ребенка — это школа. Еженедельные карманные деньги могут стать тренажером.

Благодаря карманным деньгам ребенок должен научиться осваивать взрослую жизнь в материальном плане, то есть обращать внимание на цены и сравнивать их, планировать бюджет, совершать покупки.

— Что касается денежных подарков дошкольникам — можно, но не обязательно. Если вы практикуете такое, тогда учите чадо не тратить их, а копить. И на крупные сэкономленные суммы покупайте что-то большое и ценное, — добавляет Марта Смелова.

Психолог советует начинать с небольших сумм. Первоклашкам — от 100 до 200 рублей в неделю. Во втором классе бюджет можно увеличить на 50–100 рублей и так далее.

Дети растут, и их аппетиты тоже, отмечает психолог, и это нормально. За счет небольших сумм у ребенка формируются свободные деньги на безделушки, но не хватит на что-то реально дорогое.

— Это важно, чтобы не стать у сверстников объектом «вымогательства». Помните, что с началом средней школы соблазны будут расти, поэтому даже в старших классах карманные [деньги] на неделю не должны превышать 1000 рублей, — объясняет Марта Смелова.

В начальной школе лучше давать наличные и только в средней переходить к картам. Когда ребенок держит физические деньги в руках, это производит больший эффект. Цифры же на экране смартфона и оплата кусочками пластика может создать иллюзию, что деньги — безлимитные, а детскому мозгу это сложно осознать.

— Ребенок и в 5–6-м классе к этому не сильно готов, однако со средней школы усложняется школьная программа, и мозг начинает развиваться в более сложных операциях и схемах, учится прогнозировать, делать выводы на будущее, — отмечает Марта Смелова.

«Мозг — орган ленивый»

Деньги можно начинать давать с первого класса Источник: Артем Устюжанин / E1.RU











При этом, чтобы ребенок научился финансовой грамотности, стоит не просто выдавать деньги, а вести специальные тетради. В них могут быть разъяснения и задания.

С помощью записей ребенок сможет понять ценность денег, научится ценить свои покупки и отвечать за расходы. Также одна из целей — научиться планировать. Ребенок привыкнет ставить цели, распределять финансы и откладывать деньги на исполнение желаний.

Еще один из моментов обучения — ответственность. Школьник научится принимать решения о том, куда тратить средства.

При этом психолог не очень одобряет систему «оплаты», когда ребенок получает деньги за оценки и бытовые дела.

— Учеба и помощь по дому — это обыденные дела, которые ребенок осваивает по ходу взросления. «Вызовы» и те знания, умения и навыки, которые он получает в процессе, помогут ему жить полноценной жизнью в будущем, — говорит Марта Смелова.

Главная задача родителей в этом случае — поддерживать интерес к школе. И тут разговор про поддержку и помощь, а не про то, что надо сидеть рядом с ребенком с домашней работой и контролировать сборы рюкзака. Также важно сделать ребенка полноценным членом домашней жизни. Делать уборку за него в надежде на то, что он в какой-то момент сам поймет и начнет помогать, не нужно.

— Мозг — орган ленивый, и там, где можно не напрягаться, он будет стараться лениться, дабы сохранять энергию. Поэтому обязанности нужны детям. Это рост. А если родители так хотят поощрить материально, можно выделить экстра-сумму на каникулы, день рождения и Новый год, — считает психолог.

Когда ребенок уже достигнет старшего возраста, то его можно вовлекать в обсуждение семейного бюджета и распределения денег. Это поможет понять, как работает финансовая система в семье.

Как научить финансовой грамотности?

Дети могут вести записи о тратах Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Марта Смелова отмечает, что финансовой грамотности можно научиться на примере родителей. То есть взрослым надо самим учиться распределять бюджет и показывать ребенку, как это делать.

Также помогут разговоры о деньгах. Совет в этом плане простой: обсуждайте финансовые вопросы с детьми и давайте советы. Можно приводить в пример себя.

Еще ребенку можно помочь поставить цель и откладывать деньги на ее достижение. Это может быть любая большая покупка: игрушка, техника, путешествие. Главное, чтобы ребенок был заинтересован в результате.