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Семья истории Родителей готовили к худшему, а выросла спортсменка: как девочка с ДЦП встала на горные лыжи

Родителей готовили к худшему, а выросла спортсменка: как девочка с ДЦП встала на горные лыжи

Врачи уверяли, что новорожденная не проживет недели. Они сильно ошиблись

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Полина родилась с ДЦП, но диагноз не помешал встать на лыжи и даже занять первое место в соревнованиях

Полина родилась на 30-й неделе беременности. Рост малышки при рождении был 37 см, а вес — 1,3 кг. Врачи предсказывали, что она проживет не больше недели, но ее мама не сдалась. В год Полине поставили диагноз ДЦП, однако сегодня она ведет активный образ жизни. 15-летняя девушка активно путешествует, изучает языки и катается на горных лыжах. История Полины из Мурманска — в материале наших коллег из 51.RU.

Посмотрите, как много у Полины спортивных увлечений

Врачи говорили, что девочка не выживет

Беременность у Елены протекала нормально, ребенок был долгожданный.

На 30-й неделе она вдруг перестала чувствовать шевеления в животе. В больнице у будущей мамы диагностировали преэклампсию — повышенное артериальное давление, которое было выше двухсот.

Такое состояние угрожало и самой Елене, и ребенку. Ей экстренно сделали кесарево сечение. Девочка родилась совсем крохотной: весом 1,3 килограмма и ростом 37 сантиметров. После родов Елену сутки стабилизировали в реанимации, а про Полину сказали прямо: «Проживет не больше недели».

Полина была долгожданным ребенком в семье

<p>Елена</p><p>Елена</p>

Когда муж позвонил в роддом узнать, как всё прошло, ему сказали, что большим вопросом остается, удастся ли спасти вашу жену, о ребенке речи даже не вели.

Мать и новорожденная дочь лежали в разных отделениях. Всё, что могла сделать Елена, — это сохранить грудное вскармливание и подниматься к ребенку, чтобы проверять, как она.

У матери была цель — сделать всё, чтобы ее дочь выжила. И чудо случилось. По словам Елены, диагноз ДЦП является следствием повреждения мозга на ранних стадиях его развития, которое могло произойти внутриутробно, во время родов или в раннем возрасте. Никто точно не знает, когда именно произошло повреждение, но рождение на ранних сроках могло стать одной из причин развития болезни.

В год поставили ДЦП

В первый год жизни Полины всё было иначе, чем у большинства здоровых и доношенных детей. Физически девочка была развита по-другому. В положенный срок малышка не переворачивалась, а в нужное по возрасту время так и не пошла.

<p>Елена</p><p>Елена</p>

Нам было не с чем сравнивать, ведь Полина — наш единственный ребенок. Поэтому мы не знали, как ведут себя здоровые дети. Мы были обычными родителями обычного ребенка.

На реабилитации Полина ездит около четырех раз за год

Хотя Полина к году так и не научилась ходить, в некоторых вещах она опережала своих сверстников.

Девочка начала активно «гулить» и уже в полтора года научилась разговаривать. Чтобы развивать ребенка, Елена с мужем очень много читали малышке, пели, показывали ей окружающий мир и подробно обо всём рассказывали.

При этом из-за сильного отставания в физическом развитии уже в год Полине поставили диагноз ДЦП.

По словам Елены, Полина в первый год требовала чуть больше внимания, чем остальные дети. Девочке делали регулярные массажи и физиопроцедуры, ей не включали телевизор, а самой любимой игрушкой у ребенка был альбом с фотографиями людей и зверей, которых она знала.

В первый год жизни Полина прошла четыре реабилитации в Мурманской детской городской клинической больнице в отделении неврологии, позже семья узнала про отделение реабилитации в Апатитском доме ребенка, где впоследствии девочка проходила поддерживающие процедуры.

Сейчас Полина может стоять самостоятельно только с опорой, по словам мамы, ходить когда-нибудь дочка вряд ли сможет. Проводить дорогостоящие реабилитации нужно пожизненно.

Девочка постоянно занимается физкультурой

Средний счет за одну реабилитацию выходит в 250–300 тысяч рублей. В год Полине для поддержания здоровья нужно проводить около четырех таких курсов. Семье помогает благотворительный фонд «Движение — это жизнь» и программа бесплатных поездок фонда Яндекса «Помощь рядом». Когда семья находится в Москве на процедурах, не приходится платить за передвижение на такси.

Дороги до реабилитации без такой помощи были бы тяжелыми и затратными

<p>Елена</p><p>Елена</p>

Я когда-то села просто посчитать, какую сумму мы могли бы потратить, если бы платили сами за перемещение в Москве. Получилось почти как за перелет из Мурманска в Москву.

«Мама, я лечу как птица»

Однажды Елена предложила дочери попробовать встать на горные лыжи. У девочки был один вопрос — не умрет ли она…

Полина волновалась, но попробовала! С 2017 года начала систематически заниматься на горнолыжном курорте в Кировске.

Она занимается там с тренером, а еще ей помогает специальный слайдер, который помогает стоять и ездить.

Только посмотрите на эту смелую милашку!

<p>Елена</p><p>Елена</p>

Когда она впервые встала на лыжи, это было восхищением! Она повторяла: «Мама, я лечу как птица». У нее было столько радости и столько восторга!

Горные лыжи увлекли девочку, и она даже стала принимать участие в соревнованиях. Первые соревнования прошли в Кировске в 2018 году. Туда съехались около 60 участников со всей России, в тот раз Полина завоевала золото.

Она вспыхнула, как миллиард лампочек. Было так круто! Здесь стоял вопрос не соперничать с другими детьми, здесь был вопрос победы над собой.

С появлением спорта жизнь заиграла по-другому

Кроме горных лыж, Полина занимается роликами, скалолазанием, даже пробовала летать на параплане, а еще она любит читать.

Сейчас девочка учится в коррекционной школе для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, здание полностью оборудовано для перемещения учеников. У Полины много друзей, она изучает английский и португальский, мечтает поступить в МГУ.

Полина не боится пробовать новое

Несмотря на диагноз и физические ограничения, Полина живет обычной жизнью. Многие знакомые отмечают, что девочка и ее родители намного активнее, чем обычные семьи.

Врачи не дают никаких прогнозов, при ДЦП их дать просто невозможно. Семья просто живет обычной жизнью и делает всё возможное, чтобы Полина всесторонне развивалась.

Мама и папа девочки мечтают о самостоятельном будущем для нее. Они хотят, чтобы она вышла замуж, получила образование и смогла чувствовать себя самодостаточным человеком. Сама Полина мечтает выучиться, найти достойную работу и много путешествовать по миру. Полина считает себя очень счастливой, и на будущее у нее огромные планы.

ПО ТЕМЕ
ДЦП Горные лыжи Реабилитация
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