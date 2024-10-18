«Вспомнили бы про бесплатное жилье в СССР». Эксперты — о налоге на бездетность для бойцов СВО и нарушении Конституции

Рождение ребенка — счастье, на которое сейчас многим молодым просто невозможно решиться Источник: Иван Рейзвих / NGS55.RU











Похоже, что идея насчет возвращения налога на бездетность была запущена пробным шаром, чтобы узнать, насколько она может взбудоражить общество.

Инициативу о возвращении налога предложил депутат-единоросс Андрей Гурулев, его поддержал однопартиец Евгений Федоров.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил о необходимости изучить идею возвращения налога на бездетность, который действовал в Советском Союзе с 1941 по 1990 год.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин резко высказался о работе депутатов. Он призвал их тщательно обдумывать свои инициативы и обсуждать идеи в профильном отделе, прежде чем анонсировать что-то на широкую публику.

— А то начинают предлагать: то налоги вводить собираются, то еще что-то.

Правда, не уточнил, о какой инициативе и каких налогах идет речь, но, судя по всему, именно о налоге на бездетность, он и до этого называл его крайностью. Но, как бы то ни было, осадок остался, споры продолжаются. Подробности — в материале MSK1.RU.

Налог для участников СВО?

Налог на бездетность в СССР был введен в условиях войны и демографических изменений, когда правительство стремилось стимулировать рождаемость. И вот теперь депутат Евгений Федоров предлагает увеличить подоходный налог (НДФЛ) для бездетных россиян с текущих 13% или 15%. Депутат аргументировал это тем, что семьи с детьми должны получать финансовую поддержку в размере 30–40 тысяч рублей на ребенка. А деньги брать откуда? От бездетных!

Специалисты из Российского государственного социального университета (РГСУ) тоже подсуетились и разработали параметры нового налога. В соответствии с их предложением, подоходный налог для бездетных россиян может увеличиться на 0,5–5%. Также обсуждается возможность повышения налогов на имущество и наследство для бездетных.

Председатель Комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Госдумы Нина Останина раскритиковала идею возврата налога на бездетность.

— Авторы инициативы о введении налога на бездетность говорят, что в случае принятия их закона должна прирасти численность населения. Потому что в страхе быть плательщиком налога на бездетность наша молодежь якобы кинется создавать семьи и рожать детей, — говорит Останина. — С социальной точки зрения призывать рожать детей можно в том случае, если мы обеспечили сегодня гражданам меры социальной поддержки, хотя бы бесплатное социальное жилье для молодой семьи, бесплатные ясли, детские сады, детский отдых, гарантированное трудоустройство с достойной заработной платой. Если бы единое пособие на ребенка выплачивалось всем, а не только тем, кто живет в нищете.

Если бы единое пособие на ребенка выплачивалось всем, а не только тем, кто живет в нищете. Нина Останина депутат Госдумы

— То есть у этой инициативы вы видите только минусы?

— Введение этой инициативы только усилит протестные настроения в обществе. Политический момент выбран крайне неудачно. Речь идет о гражданах репродуктивного возраста. И все мы понимаем, что у нас сейчас тысячи мобилизованных, контрактников, добровольцев, которые находятся в зоне спецоперации. Они не смогут поучаствовать в процессе деторождения и становятся потенциальными, так сказать, плательщиками этого налога на бездетность. Так что эта инициатива вызывает раздражение не только у ребят, которые там, в зоне СВО, находятся, но и у жен, подруг, которые сейчас их ждут.

Опрошенные MSK1.RU отраслевые эксперты также крайне негативно высказались по поводу возможного введения (точнее, возвращения) налога на бездетность. Адвокат, специализирующийся на налогах, Сергей Кудинов отмечает, что в обществе и так крайне негативное отношение ко всем новым налоговым удержаниям.

— Увеличение налоговой нагрузки на людей, которые не имеют детей, усложнит их материальное положение. Необходимо учитывать тот факт, что есть категория людей, которая не торопится с наследниками и в силу своего сложного финансового положения, — говорит адвокат.

У нас сейчас тысячи мобилизованных, контрактников, добровольцев, которые находятся в зоне спецоперации. Они не смогут поучаствовать в процессе деторождения и становятся потенциальными, так сказать, плательщиками этого налога на бездетность. Нина Останина депутат Госдумы

Государство для стимулирования рождаемости точно не будет использовать «кнут» (вроде налога на бездетность), а вместо него выберет «пряник», уверена старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Полина Гусятникова.

— Этот «пряник», например, материнский капитал. А для того, чтобы всерьез говорить о появлении налога на бездетность, государство должно решить хотя бы жилищный вопрос для семей с детьми. Сегодняшние россияне уже узнали, что такое комфорт в том или ином проявлении, и вряд ли будут готовы снова ютиться по 10 человек в двухкомнатной квартире.

Владелец и управляющая «Бухгалтерского дома ТОБУ» Екатерина Зеленская отмечает, что экономические факторы вряд ли смогут повлиять на менталитет поколения, которое ставит личное выше общественного.

— Такое поколение, судя по опросам, выросло даже в тех регионах, которые считаются традиционно консервативными. Например, в Ставрополе за последние 10 лет в два раза меньше стало девушек, желающих выйти замуж до 24 лет, — говорит Зеленская. — И новые налоги не могут изменить сознание. Даже если делать ставку на оставшуюся «сознательную» молодежь, то они, может, и рады завести детей, но где?

— То есть подходить к демографии стоит, как у Булгакова, с позиции «квартирного вопроса»?

— Ну вот сами смотрите. Центробанк вводит с 2025 года новый «Стандарт защиты ипотечных заемщиков», который в том числе ограничивает максимальный размер такого кредита. Тем самым повышается порог первоначальной суммы, которой и так нет у молодых людей. А государственные льготы, как показала практика, только ускоряют рост цен на жилье. Если уж смотрим на практику времен СССР, то давайте вспомним, что жилье выдавалось бесплатно, даже ведомственное. Оно переходило в собственность при выполнении определенных условий. Что мешает изучить этот опыт вместо возвращения советских налогов?!

Адвокат по семейным спорам Яна Байкалова вообще считает, что инициатива о введении налога на бездетность может расцениваться как нарушение ст. 23 Конституции Российской Федерации, где закреплено право каждого на неприкосновенность частной жизни.

— Вступление в брак на сегодняшний день не является обязанностью человека. Брак не должен нести принудительного характера под угрозой повышенного налогообложения, — говорит Байкалова. — Деструктивность такого законопроекта видится в попытке вмешательства государства в личную жизнь человека, фактическое принуждение к вступлению в брак и рождению детей без желания их любить и воспитывать, без осознания ответственности за привитые им социальные нормы поведения.